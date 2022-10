Un camión transportaba 17 toneladas más de las 40 permitidas por lo que el puente de hierro -en la HU-833 entre Villanueva de Sijena y Sena- ha terminado por hundirse a su paso. El conductor ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital Arnau Vilanova de Lérida.

El hundimiento se ha producido con el paso de un camión tipo góndola que transportaba un buldócer o maquina niveladora, con un peso aproximado de 57 toneladas, cuando el límite general de paso por este tipo de infraestructuras es de 40 toneladas, siendo necesaria una autorización especial para transportes superiores a ese peso, que en este caso no había sido solicitada.

Por su parte, desde la Guardia Civil de Huesca han explicado que el accidente ha tenido lugar sobre las 10.15 y 10.30 horas, de este lunes, 3 de octubre, en un puente sobre el río Alcanadre, cuya estructura se ha hundido. Hasta el lugar, se han desplazado una patrulla de Seguridad Ciudadana de Sariñena y otra del destacamento de Tráfico.

El Ejecutivo autonómico ha añadido que se trata de una carrera de uso agrícola para el servicio de acceso a fincas y corresponde a la unión entre la intersección de la A-131 a Camino Valfarta, con una longitud de 1,7 kilómetros.

También ha precisado que las últimas inspecciones en la zona se realizaron previas a la autorización de la Orbea Monegros y no se detectaron señales que indicaran que existía un daño estructural en la infraestructura, como ocurrió, por ejemplo, con puentes como el de Santa Eulalia, en el que se actuó.

Desde la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón están estudiando las causas que han provocado el colapso de la estructura, se ha señalizado el corte y se están estudiando las medidas más viables para la solución del tramo. Han añadido que se trata de una vía de poco tráfico que quedó como proyecto inacabado de vía de comunicación a principios del siglo XX.