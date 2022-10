El PAR anuncia primarias y Aliaga deja su futuro en el aire

El Partido Aragonés ha celebrado este martes en su sede de la calle Tarragona, en Zaragoza, la reunión ordinaria de la Ejecutiva en la que Arturo Aliaga ha informado a los miembros de la comisión del momento político de la formación y de las negociaciones que se están llevando a cabo con el cuatripartito para sacar adelante los presupuestos de la comunidad para 2023. Además, se ha aprobado un acuerdo para convocar elecciones primarias, aunque no se ha establecido una fecha ni el actual presidente, Arturo Aliaga, ha querido confirmar si presentará su candidatura o dará un paso lateral.

La respuesta a esta cuestión puede estar en una de las contestaciones del actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, que ha intentado zafarse de las preguntas sobre su futuro. "Quiero ver si en el partido hay movimientos de envergadura", ha dicho Aliaga, que de nuevo asegura que no piensa "tirar la toalla" pero esta vez se pone un freno: "Mi salud es mi salud".

De hecho, precisamente su salud ha dilatado esta reunión de la Ejecutiva aragonesista, como ha confesado Aliaga. "Esta Ejecutiva la tendríamos que haber convocado un poco antes, pero he pasado unos días en el hospital --y vean que lo digo con una sonrisa, ha bromeado--. Ahora hay normalidad absoluta y la gente tiene que preparar sus candidaturas. Vamos a fijar el calendario para hacer las elecciones con normalidad", ha proseguido el presidente de la formación, que asegura que no hay fecha para ir a las urnas.

"No hay plazos. Creo que las últimas primarias, en 2019, fueron a finales de octubre o noviembre. Desde que se convoquen pasarán 15 o 20 días, pero eso no tiene nada que ver porque el plazo va a ser el que conviene políticamente al PAR, no a quienes sean candidatos", ha afirmado Aliaga, que tampoco ha querido asegurar si se producirán antes de final de año.

"Vamos a ver", ha dicho en más de una ocasión al referirse a la fecha de la votación y su candidatura. "El plan de Arturo Aliaga ahora es que se cumplan los estatutos y se convoquen las primarias". ¿Más allá de 2023? "No lo voy a decidir yo". ¿Serán los afiliados entonces? "No interpreten, no he decidido nada, solo que hay que dar juego democrático y tengo la obligación como presidente de que se abra un proceso democrático".

Más allá, el líder del PAR ha asegurado que no se ha puesto una fecha en el calendario, pero sí queda claro que se da un plazo "para ver si en el partido hay movimientos de envergadura", aspecto que puede ser fundamental en su decisión de tratar de continuar al frente del partido.

"Me moriré sirviendo a Aragón y las decisiones que tome serán para beneficiar a mi partido y a los aragoneses", ha concluido Aliaga, consciente también de que el 23 de noviembre se celebrará el juicio que analiza si hubo irregularidades en el último Congreso celebrado por el partido, motivo por el cual los críticos del partido pedían su anulación.