Los sindicatos del sector del transporte sanitario urgente (SCS, UGT, CSIF, CGT y CCOO) han solicitado al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón que aborde "de manera urgente" la internalización del servicio en Aragón. La situación viene derivada porque, tal y como contó este diario, la empresa que ahora opta en solitario al nuevo contrato en Aragón (Tenorio e Hijos) ha tenido varios problemas en la gestión de las ambulancias en otras comunidades.

Esta compañía, que ahora está en proceso de presentar toda la documentación, ha quedado sola en la carrera por el pliego porque la que presentó una mejor oferta (Consorsi del Transport Sanitari de Girona) no pudo avalar la viabilidad económica y se quedó fuera.

Esta situación no sorprendió a los sindicatos, que ya alertaron en su momento de la "baja calidad" de los concursantes. "En el caso de la empresa propuesta, hay recordar que tiene un amplio historial de conflictos tanto con trabajadores como con las administraciones públicas, que son consecuencia de un contrato deficiente que no ha sabido atraer a los grandes grupos de este sector y es una merma indiscutible de la calidad del servicio", añaden los colectivos respecto a Tenorio e Hijos. "Queda claro que no es el mejor contrato de la historia como lo definió la consejera de Sanidad, Sira Repollés", apuntan.

Dada la situación, esta "solo puede desembocar en una merma de las condiciones laborales de los técnicos en emergencias sanitarias", según han precisado los sindicatos, que no descartan movilizaciones. "Este colectivo que ha sido fundamental en la lucha contra el covid, pero tiene salarios congelados desde 2018 en un contexto de inflación y de crisis económica que está golpeando seriamente a este colectivo.

"Toda esta situación solo puede derivar en un aumento de la crispación, de la posibilidad de retomar una huelga que duró 10 meses y en medidas que hagan ver de una vez que este colectivo es fundamental para la sanidad aragonesa".

El transporte sanitario urgente en Aragón, por el momento, sigue estando gestionado por Acciona, la empresa adjudicataria hasta que entre una nueva compañía al pliego.