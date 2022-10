La falta de oncólogos en el hospital de Barbastro retrasa citas de quimioterapia

La merma de la plantilla de oncólogos en el hospital de Barbastro, en la provincia de Huesca, está provocando el retraso de algunas citas y de varios procesos de quimioterapia a los pacientes, según ha podido saber este diario. La situación, debido a la patología que sufren, les está generando malestar.

El contexto viene motivado por la reciente baja de una médica, aunque la previsión, según indican fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, es que la próxima semana se incorpore ya una profesional al equipo al 100%. De esta manera, las agendas podrían volver a cuadrarse y a reactivarse.

De igual modo, el Salud espera que «a medio plazo» se ocupen las dos plazas pendientes de asignar en Oncología y que son fruto de la última oferta pública de empleo.

En cualquier caso, la dirección del hospital de Barbastro no se plantea derivar a pacientes a otros centros porque aseguran que el hecho es «puntual y excepcional». En este sentido, se insiste en que el servicio de Oncología no tiene lista de espera porque la atención es prácticamente inmediata y «nunca» se tienen que hacer traslados de enfermos oncológicos.

A pesar de todo, entienden la «incomodidad» que el cambio de cita puede provocar a estos pacientes, ya de por sí sensibles por la enfermedad que padecen. El equipo actual sigue organizando las jornadas de trabajo con uno menos, por lo que, en función de las prioridades y de las citas programadas, se avisa con antelación al paciente en el caso de que su sesión se tenga que reprogramar.

Por su parte, en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Huesca consta esta falta de personal de Oncología, aunque confían en que la situación será «puntual» para que no se vean más pacientes afectados. «De momento no nos constan grandes problemas. La psicóloga que durante la semana está con varios pacientes no nos ha trasladado nada grave. Debe ser algo muy concreto. Estamos en contacto constante con los hospitales», aseguraron fuentes desde la gerencia.

Una provincia pendiente de la radioterapia

La situación de Oncología en el hospital de Barbastro se produce en un contexto en el que el tratamiento del cáncer en la provincia de Huesca viene precedido por la falta de recursos. De hecho, en la zona se espera con ganas la instalación del acelerador lineal para poder realizar tratamientos de radioterapia y evitar así que los pacientes se tengan que desplazar a Zaragoza o Lérida.

La previsión es que el aparato esté en marcha en 2023 en el hospital San Jorge de Huesca y pondrá fin a una reivindicación histórica tanto de las asociaciones de pacientes como de los profesionales sanitarios. En estos momentos, ni la provincia de Huesca ni la de Teruel cuentan con radioterapia. Esta solo se aplica en Zaragoza y eso conlleva a constantes viajes de los enfermos, en muchos casos inmunodeprimidos, para quienes el desplazamiento no es cómodo.

Lo que sí se hace ya en el hospital de Barbastro es la radioterapia intraoperatoria para mujeres afectadas por un cáncer de mama. La técnica, aplicada con éxito, permite que en la misma sesión quirúrgica en la que a la mujer se le extrae el tumor se pueda ya administrar la radioterapia.