El gasto social de los Presupuestos llegará a unos 500.000 aragoneses

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado tendrá un notable impacto en las familias aragonesas. Más allá de los fondos que las cuentas públicas de 2023 destinarán a Aragón en materia de infraestructuras ferroviarias e inversiones en carreteras, así como en medio ambiente y en la lucha contra la despoblación, las medidas pactadas por los socios de Gobierno (PSOE y Podemos) supondrán un alivio para miles de hogares de la comunidad que viven atenazados por el incremento de los precios de la cesta de la compra y la energía y por un escenario más que incierto. En total, más de medio millón de aragoneses verán elevar sus ingresos tras el incremento del gasto público previsto por el Ejecutivo central.

El aumento del gasto en pensiones del 8,5% para el próximo año, los 100 euros de ayuda para las madres que tengan hijos entre 0 y 3 años, el incremento del 9,5% de los salarios de los funcionarios en el próximo trienio, el aumento de la base reguladora de las prestaciones por desempleo para quienes lleven más de 6 meses en paro, la equiparación como familias numerosas de las familias monoparentales con dos o más hijos y el aumento del IPREM son solo algunas de las medidas que tendrán un efecto directo en las economías domésticas.

Las pensiones

En el caso de las pensiones (por jubilación, viudedad, orfandad o invalidez o incapacidad permanente) un total de 307.354 aragoneses podrán hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo con el 8,5% de incremento previsto para 2023. El gasto mensual de estas prestaciones superó los 345 millones de euros en Aragón durante el mes de julio, según los datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística, aunque esa cifra se elevará a 382 millones en 2023. De esta forma, cada pensionista pasará de ingresar 1.152 euros de media a 1.250 euros, es decir 100 euros más. El mismo incremento del 8,5% tendrán los 27.250 aragoneses que perciben el Ingreso Mínimo Vital en Aragón.

La subida del salario de los funcionarios

La subida del salario de los funcionarios será otra de las grandes inyecciones de gasto público del Estado, lo que afectará a 58.057 trabajadores que dependen de la DGA, según las últimas estadísticas. A ellos habrá que sumar aquellos empleados públicos del resto de administraciones, lo que eleva la cifra de funcionarios en la comunidad a 108.200. Estos verán revalorizar sus sueldos un 9,5% (en el mejor de los casos) en los próximos tres años. En el caso de estos empleados, sus retribuciones en Aragón oscilan entre los 1.200 y los 4.000 euros (la media ronda los 2.600 euros). Por tanto, cada funcionario aragonés ingresará alrededor de 247 euros más de media en los próximos tres años, situándose la percepción media en 2.847 euros.

Este incremento tendrá su efecto en las arcas públicas, ya que la DGA cuenta con que el incremento salarial del 1,5% supondrá 37,5 millones de euros. La subida del 2,5% previsto para 2023 supondrá un desembolso extra de 62,5 millones, lo que arroja en total un incremento de 100 millones para la partida de personal en los dos próximos años.

Desempleados y madres

Otros 100 euros más percibirán aquellos desempleados que lleven más de 6 meses en el paro, una circunstancia en la que se encuentran 29.777 aragoneses, según los datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al pasado mes de septiembre. En definitiva, el gasto total destinado a este capítulo en Aragón será de unos tres millones de euros por parte del Estado.

Las madres que tengan hijos de entre cero y tres años también contarán con 100 euros adicionales. La novedad en este caso estriba en que esta ayuda ya no solo la cobrarán las que trabajen sino también aquellas inactivas o que estén en desempleo. En los últimos tres años, se han registrado 28.193 nacimientos, aunque la tasa de ocupación femenina en la comunidad es del 47,8% y hay otro 52% de mujeres que no trabajan. Serán estas últimas las que puedan percibir esta ayuda tras ser madres, una circunstancia en la que se encuentran alrededor de 14.000 aragonesas. En cuanto a las familias monoparentales, Aragón cuenta con 51.400 si bien su equiparación a familias numerosas solo llegará a aquellas que tengan dos o más hijos, una cifra sobre la que no existen registros oficiales.