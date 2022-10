El Gobierno de Aragón planea una subida de un 10% en el techo de gasto

A la espera de que llegue el 10 de octubre, fecha marcada por la Consejería de Hacienda para que los grupos parlamentarios envíen sus propuestas fiscales para "repensar" la política fiscal en Aragón, este jueves no ha habido debate propio ni consenso previo para las diferentes propuestas de subidas y bajadas de impuestos, asunto de moda en el país yh en la comunidad.

No obstante, el consejero Carlos Pérez Anadón ha anunciado "unos parámetros de crecimiento no financiero en torno al 10%" en los presupuestos de la comunidad de 2023, lo que supondría una subida de unos 600 millones respecto al presente ejercicio, en los que el techo de gasto se estableció en 6.080 millones sobre los 7.444 totales.

"Es complejo anunciar el presupuesto en tiempo y forma", ha comenzado Pérez Anadón, que no ha querido entrar a fondo en el modelo tributario "que no rehúyo" pero que necesita también de la reforma en la financiación de las autonomías. "Tenemos que centrar el debate en quiénes son los destinatarios de las medidas" porque se necesita "avanzar en un modelo fiscal que nos permita ofrecer igualdad y prosperidad", pero "adelanto que no es el momento de adoptar medidas fiscales indiscriminadas".

El modo de analizar el sistema impositivo es "pensando en el Aragón del futuro", pero sin olvidar que debatir sobre política fiscal "es debatir sobre servicios sociales", ha enfatizado Pérez Anadón, que espera las propuestas de todos los grupos para desarrollarlos técnicamente y ha animado, sobre todo al Partido Popular, a que envíe sus proposiciones.

La conservadora Carmen Susín ha destacado "que hasta Pedro Sánchez ha saltado del barco sanchista, pero se ha olvidado de las clases medias, que cada día son menos medias y más vulnerables", ha dicho la diputada del Partido Popular, que ha insistido en que Javier Lambán improvisa en asuntos "como el cheque de 200 euros" a los más necesitados o la reunión de los partidos.

También ha asegurado que las medidas sobre el IRPF "deben ser inmediatas" y le ha recordado que cuando el PP propuso la baja del impuesto de la renta "nos llamó paranoicos", además de que "sumarnos al acuerdo al que llegue el cuatripartito no es una forma de negociar".

José Luis Saz, de Ciudadanos, ha afirmado que es el momento "de bajar los impuestos" en un momento en el que hay "una corriente en España que ha comprendido que hay que bajar los impuestos a las clases medias", por lo que le ha pedido al Gobierno de Aragón "a proceder ya a hacer la rebaja fiscal como lo están haciendo otros".

En su turno de réplica, Pérez Anadón ha recordado datos como el descenso del 36% en el número de parados en 2022, la desaparición del déficit y la convicción de que el presupuesto de la comunidad para 2023 "subirá más de un 10% respecto al presente", lo que supondrá que las cuentas autonómicas se sitúen por encima de los 8.000 millones (en el presente ejercicio son de 7.444).