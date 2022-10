El nuevo CEO de Opel sitúa a la planta de Zaragoza "en la vanguardia de la electrificación"

Opel quiere reforzar su presencia en los mercados (también en el español), pretende que todos sus modelos sean eléctricos en el 2028, piensa en el coche de hidrógeno como una tecnología que va a ofrecer muchas ventajas y quiere cuidar como oro en paño al 'Corsa', su gran activo en Europa. La hoja de ruta de la marca del rayo la ha dado a conocer hoy su CEO, Florian Huetti, en su visita a la planta de Stellantis en Figueruelas, a la que ha alabado por el "fantástico trabajo" desarrollado en los últimos años. La flexibilidad de la plantilla, la capacidad para hacer frente a la crisis de suministros y su fiabilidad a la hora de mantener unos elevados estándares de calidad explican los elogios que el máximo responsable brindó a la factoría zaragozana.

"Esta planta ha sabido navegar entre tempestades y ha ofrecido flexibilidad y soluciones a la crisis de los semiconductores. Estamos muy contentos con Zaragoza", una factoría que se encuentra "en la vanguardia de la electrificación", de forma que "uno de cada cuatro vehículos" que se producen en la fábrica aragonesa son eléctricos. Huetti ha ido incluso más allá al subrayar que las ventajas competitivas que han permitido a Figueruelas estar donde está son la "calidad" en la producción, su "competitividad" y la "agilidad" y capacidad de respuesta que ha demostrado.

Huetti, que apenas lleva cinco meses en el cargo, ha mostrado ante los medios de comunicación españoles la estrategia que ha de guiar a Opel en los próximos años para conquistar en Europa una cuota de mercado que en estos momentos es del 5%. Para ello cuenta con el 'Corsa', que se ha convertido en un "emblema" para Opel en Europa, aunque uno de los objetivos que se ha trazado el CEO de Opel es llevar este modelo a otros mercados. "El 'Corsa' y el 'Crossland X' (ambos fabricados en Zaragoza) son la columna vertebral de nuestras ventas en Turquía", asegura el directivo. No obstante, señala que este vehículo va más allá, ya que cuenta con un importante potencial en Marruecos y Oriente Medio. Respecto al Crossland X, que todavía no cuenta con su versión eléctrica, el nuevo CEO de Opel precisa que "estamos trabajando en su sucesor" sobre las que habrá novedades "muy pronto"

Huetti incide en su estrategia para electrificar toda la gama de Opel en el 2028, algo que considera vital para que la compañía logre crecer en cuota de mercado, a pesar de que las marcas no están obligadas a retirar los coches de combustión hasta el año 2035. La marca quiere hacer esa transición de la forma "más rápida" posible, eso sí, con la vista puesta en la accesibilidad, de forma que el precio de los vehículos de la gama Opel estén al alcance de los clientes.

Por ahora, Opel ya comercializa el 20% de sus vehículos a través del canal 'on line', algo impensable hace unos años. "Si me hubieran dicho hace cinco años que se vendían por internet uno de cada cinco coches no me lo hubiera creído", señala Huetti.

