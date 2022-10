El nuevo libro de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sale a la venta. Desde este sábado, los amantes de la jota podrán adquirir 'Nuestra jota, aragonesa y universal' tanto en los quioscos como en la sede de la calle Hernán Cortes y en la página web de este diario. La obra ha sido presentada este jueves en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza por su autora, María Jesús Hernández, quien ha estado acompañada de su editora, Marian Rebolledo, y de Nicolás Espada, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Hernández ha explicado que su intención siempre fue escribir "un libro divulgativo y novedoso", algo que ha conseguido con estas 300 páginas desgranadas en diez capítulos sobre múltiples temáticas en torno a la jota. La autora ha resumido brevemente la temática de cada capítulo, que aborda temas diversos que van desde la relación entre la jota y la Semana Santa o el origen de las misas baturras hasta la parte académica e incluso las parejas, escénicas y de fuera de escena, que han surgido a lo largo de las últimas décadas. "Son diez capítulos en los que se pueden encontrar datos de interés, algunos desconocidos", ha asegurado María Jesús Hernández.

En ese sentido, su editora, Marian Rebolledo, ha querido destacar las dos facetas principales de la autora, que han hecho de esta obra un título "distinto a todo lo que se ha publicado hasta ahora". "María Jesús sabe lo que es respirar la jota desde pequeña, y además, y esto es lo que mucha gente desconoce, es una erudita y una investigadora muy rigurosa, lo que le ha permitido a acceder a documentación a la que otros no han podido", ha reivindicado Rebolledo.

Algunos de esos datos de los que ha hablado Hernández no se detienen únicamente en las anécdotas y en las curiosidades, sino que proporcionan una información didáctica y complementaria en muchos casos inédita. Por ejemplo, mientras que casi toda la bibliografía habitual sobre la jota asevera que en 1898 no hubo certamen oficial por la Guerra de Cuba y Filipinas, sus fuentes constatan que sí lo hubo. Y no solo eso, sino que además fue la primera vez –y no 1899, como se aceptaba hasta ahora– en la que se entregaron premios extraordinarios de canto y baile. En 'Nuestra jota, aragonesa y universal' los lectores también descubrirán cuándo se celebró la primera misa baturra o cómo ha evolucionado hasta nuestros días, teniendo muy presentes las nuevas tecnologías.

Tampoco falta la parte reivindicativa, especialmente en el capítulo dedicado a la jota aragonesa, la que es, para la autora, «el mayor exponente, no solo de la jota, sino de todo el folclore español». Citando una frase del prólogo, escrito por el director de este diario, Nicolás Espada, la autora ha afirmado que la jota "hay que cuidarla, difundirla y llevarla a su máxima expresión".

Un cierre muy jotero

Como conclusión del acto de presentación, como no podía ser de otra forma, la autora del libro ha hecho lo que mejor sabe: cantar. En concreto, 'La virgen del pilar', la cual ha interpretado acompañada de su hermana Belén, con José Luis Alustiza a la guitarra y Yolanda Subías a la bandurria. Para finalizar, ambas han cantado junto a todo el público asistente 'Sin la cabecica atada'.

Por último, también se ha recordado que el próximo 25 de octubre se hará oficial la candidatura de la jota aragonesa a ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Una candidatura para la que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN fue el primer medio en plasmar y apoyar con su firma, en la línea de apoyo al folclore tradicional que siempre ha seguido, como bien demostraron sus lectores este mismo año, cuando decidieron declarar a la Academia del Folclore y la Jota Aragonesa como Aragonesa del Año.

Nuestra jota, aragonesa y universal está a la venta desde este sábado por 19’95 euros. Es un libro destinado a los amantes de la jota, pero también a quien quiera acercarse a esta tradición musical y saber más sobre ella.

Iceta viajará a Zaragoza para apoyar la candidatura de la jota

El Consejo Nacional de Patrimonio celebrará el próximo 25 de octubre en Zaragoza una reunión para formalizar la candidatura de la jota a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en la famosa lista de la Unesco. La cita contará con la asistencia del Ministro de Cultura, Miquel Iceta, quien debe ser el que posteriormente presente la candidatura ante la Unesco. La jota aragonesa lleva años batallando por ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La iniciativa viene de lejos, pero se intensificó sobre todo a partir de 2018 gracias al trabajo y el impulso de la Academia de las Artes del Folclore y de la Jota de Aragón.