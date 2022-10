El diputado de Ciudadanos Carlos Trullén ha preguntado en la sesión de control al Gobierno de Aragón este viernes al consejero de Educación de la DGA, Felipe Faci, sobre qué ha hecho por mejorar las condiciones laborales de los cocineros y el personal de cocina que, este martes, 11 de octubre, volverán a salir a la calle (12.00 horas, en la plaza de España) para reivindicar un trabajo digno. Faci ha contestado que se ha preocupado y "prueba de ello es que se llegó a un acuerdo tras una instrucción del director de función pública donde se les reconocía a efectos de antigüedad los periodos no trabajados en verano", ya que se trata de fijos-discontinuos.

Sin embargo, fuentes del colectivo señalan que se ha concedido porque "uno por uno hemos denunciado al Gobierno de Aragón y la Justicia nos ha dado la razón", han señalado, para precisar a continuación que además "pagan las costas por los juicios que pierden y ese dinero lo pagamos todos".

En cuanto al convenio colectivo, el consejero de Educación ha explicado que "hacen más horas pero son retribuidas", por lo que la negociación está en cómo se compensan estas horas. En cuanto a la calidad, ha dicho que "si algo tiene la línea fría es que la cocina no se estropea porque las cocinas propias se estropean y hay que repararlas, y las campanas también y si no se repararan no se darían comidas todos los días". Este comentario no ha sentado nada bien entre los profesionales de la cocina, ya que, aseguran: "qué remedio nos queda, más que sacar el trabajo, ya que somos profesionales".