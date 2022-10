La reacción a los presupuestos generales en Aragón: la izquierda aprecia el incremento pero lo ve "insuficiente"

Una vez conocidos en un primer repaso lo que supondrán los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los diferentes partidos aragoneses reaccionaron entre la condescendencia y la exigencia de que las inversiones que llegan a la comunidad deberían ser más abundantes y más ágiles. Las formaciones de izquierdas, en general, se muestran felices por el desarrollo social de los presupuestos y la subida de impuestos a las grandes fortunas, aunque con peros por las escasez en algunas partidas o la ausencia de otras. En el centro derecha se ve como unos presupuestos hechos para el interés electoral de Pedro Sánchez.

Desde la oposición, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, señaló que tras estudiar los fondos derivados a cada comunidad "hay que reconocer el aumento inversor en Aragón, que mejora cifras con respecto al año pasado, con un 4,8% de incremento, aunque seguimos necesitando más inversión después de décadas de incumplimientos", dijo el coordinador de la formación, que recibió la información como una "buena noticia" a expensas de realizar "una lectura sosegada y analítica de las inversiones".

Con estas cifras macroeconómicas se confirma que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez "es muy diferente a la que hizo el PP, con un 151% más para dependencia, un 145% más para sanidad o un 35% más para políticas sociales", prosiguió Sanz, que precisó, no obstante, que estos presupuestos "no son los que IU hubiese elaborado en solitario", aunque a pesar de sus insuficiencias "o de cuestiones que no compartimos, es objetivo que en su globalidad están claramente orientados a la protección social y los derechos de la mayoría, algo que no hubiese sido posible sin el concurso de Unidas Podemos e IU".

Además, el líder de IU en Aragón destacó el acuerdo fiscal que permitirá incrementar la recaudación neta de 6.634 millones más "como resultado de la subida a grandes empresas y patrimonios y la rebaja a rentas medias y bajas, autónomos y Pymes". Entiende así que "se avanza en progresividad al ser las rentas y patrimonios más altos los que financiarán una reducción de impuestos a la mayoría social".

"El Gobierno equivoca el diagnóstico una vez más y así es imposible acertar con el tratamiento. Es como construir una casa sobre terreno embarrado. Son papel mojado. Han caducado en menos de 24 horas", dice la popular Ana Alós

Desde el PP aragonés, Ana Alós califica los presupuestos de "irreales y electoralistas" porque adolecen "de cualquier tipo de rigor y que una vez más yerran en las previsiones". La AiRef y el Banco de España "ya los han desmontado en menos de 24 horas".

El Gobierno "equivoca el diagnóstico una vez más y así es imposible acertar con el tratamiento. Es como construir una casa sobre terreno embarrado. Son papel mojado. Han caducado en menos de 24 horas", dice la secretaria general de los populares en Aragón, que considera que no son unos presupuestos para España, sino "unas cuentas públicas para los intereses electorales de Sánchez".

"Lo lógico si el Gobierno fuese serio sería rectificar y presentar unas nuevas cuentas con previsiones serias y rigurosas", concluyó Alós, que cree que las cuentas "lastran la competitividad de nuestras empresas, así como nuestra capacidad para captar inversiones".

En Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo entiende que crece la inversión en Aragón "pero menos que en aquellos territorios más poblados, lo que evidencia una apuesta por criterios de población y no de necesidades", además de que "no se agilizan proyectos de inversión cuya ejecución está siendo lenta".

El responsable de los liberales en Aragón cree que estos Presupuestos sirven "para financiar la campaña electoral más cara y larga de la historia" porque "para asegurar el voto de pensionistas y funcionarios el Gobierno promete subidas que no puede pagar, disparando el gasto público y condenando a las siguientes generaciones de manera irresponsable".

El cuarto partido de la oposición en las Cortes, Vox, solo se remitió a las declaraciones realizadas por Iván Espinosa de los Monteros en clave nacional el miércoles; mientras que desde el Partido Aragonés prefirieron esperar a estudiar con más detalle las cuentas antes de analizarlas.

El diputado socialista Vicente Guillén entiende que los presupuestos "van a dar estabilidad a nuestro país" porque "son unas cuentas encaminadas a proteger a las clases medias y trabajadoras con el mayor gasto social de la historia ante un contexto internacional incierto. Con ellas vamos a avanzar en justicia social y dar seguridad a nuestra economía".

El PSOE y Podemos

En relación a Aragón, el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón destaca que "vuelve a subir la cuantía destinada a nuestra comunidad en casi 5 puntos con respecto al año pasado". Además, el incremento presupuestario de Aragón "es superior a la media, casi dos puntos más", y sube el peso de la comunidad en el conjunto del país.

"Son unos prepuestos comprometidos con Aragón" porque, entre otras cuestiones, "contemplan 32 millones de euros para impulsar la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, trascendental para la conexión del eje central y la competitividad de nuestra economía".

En la misma línea se pronuncia Podemos, que ve los PGE para 2023 como "el paso que consolida las políticas valientes y de reversión de recortes que comenzamos a impulsar desde que llegamos al Gobierno de España", según su líder en Aragón, Maru Díaz, que entiende que con estas cuentas se avanza "en justicia fiscal, puesto que proponen que las grandes fortunas paguen lo que les toca, al tiempo que se reducen los impuestos a los que menos ganan, y también a las pymes y autónomos".

Estos presupuestos "garantizan soluciones" para los problemas cotidianos de las familias: "impulsan una renta de 100 euros al mes por hijo, un permiso de cuidado de 8 semanas al año hasta que los menores cumplan 8 años, incrementan el Plan Corresponsables, que en Aragón evita que las familias tengan que hacer malabares para conciliar, y vuelve a subir la partida de dependencia hasta 4.600 millones, triplicando el presupuesto del PP en esta materia", incide Maru Díaz, que matiza, eso sí, que la satisfacción es solo "a medias" porque "nos hubiera gustado más agallas por parte del PSOE para sacar adelante la ley de vivienda".

"Con el porcentaje de inversiones incluidas en el proyecto de los PGE de 2023 en relación a la superficie de todo el Estado, nos quedamos más lejos aún, a más de la mitad de lo que nos correspondería a Aragón por nuestro territorio", dicen desde CHA

Desde Chunta Aragonesista se entiende el mínimo aumento en la inversión como "claramente insuficiente para las necesidades de Aragón", según su presidente, Joaquín Palacín.

Además, con el porcentaje de inversiones incluidas en el proyecto de los PGE de 2023 en relación a la superficie de todo el Estado, "nos quedamos más lejos todavía, a más de la mitad de lo que nos correspondería a Aragón por nuestro territorio", explica Palacín, que cree que la cifra, en números absolutos, "no llega ni a la mitad tampoco de la cifra de 1.300 millones de inversión en 2008, último año, por cierto, en el que el voto de CHA contribuyó a esa cifra, tras un acuerdo con el Gobierno".

La mayoría de las inversiones contempladas son una repetición de otros años, donde "de nuevo se alarga el plazo de finalización de infraestructuras básicas, muchas de ellas hasta 2026 como la futura A-68 en su tramo Fuentes de Ebro- Alcañiz. O la A-23 y la A-21 en su tramo altoaragonés".

CHA anuncia que presentará las correspondientes enmiendas para aumentar la inversión con la intención de acelerar los proyectos aragoneses, aunque sí se detiene en los 70 millones de euros para la red ten-t en el Altoaragón en 2023 para la renovación del tramo de Huesca a Canfranc. "Nos felicitamos por esa inversión ferroviaria gracias a la política del departamento de vertebración" del Gobierno de Aragón.

Por último, Teruel Existe hace una primera valoración "muy negativa" porque son cuentas "claramente insuficientes para Teruel, para Aragón y para la lucha contra la despoblación", dice Tomás Guitarte.

"Mucho tendrán que mejorar con el proceso de enmiendas y la negociación para que nos planteemos apoyarlo", dice el líder de la agrupación, que pone como condición "inexcusable" para apoyar los PGE que se implanten las ayudas prometidas al funcionamiento para empresas en zonas muy poco pobladas, algo que ya consiguió introducir en los presupuestos del año pasado pero que todavía no han sido implementadas.