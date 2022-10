"Hay que crear una red de sensores para detectar los casos de soledad en ancianos"

Luis Barriga, director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), intervino en la jornada sobre la soledad no deseada, donde explicó en qué punto se encuentra la estrategia nacional para abordar el problema

¿Por qué organizar una jornada sobre la soledad indeseada?

Es un problema grave y acuciante. No solo para las personas mayores, aunque sea uno de los colectivos más afectados por los problemas de soledad y aislamiento, sino también para otras capas de la población. Se trata de una lacra que afecta a las sociedades modernas en todos los países desarrollados y genera preocupación porque se va ampliando.

¿Y cuál es la situación en España?

En España también lo sufrimos, si bien nuestra manera de vivir y nuestra manera de socialización en pueblos, ciudades y barrios favorece mucho que haya mecanismos para poder abordar el contacto con el semejante. Pero, aun así, hay personas que padecen este problema de soledad que es necesario detectar y prevenir porque tiene un impacto potentísimo sobre la salud y otros muchos aspectos de la vida, incluso sobre el ejercicio de derechos, ya que las personas que sufren este aislamiento al final acaban no ejerciendo muchos de los derechos económicos, sociales y vitales y se quedan al margen de la sociedad.

¿Se conoce la magnitud del problema?

Es una pandemia silenciosa que ya veníamos arrastrando, que quedó muy patente durante el confinamiento. A veces leemos noticias de que descubren a personas que llevaban muertas varios meses, pero eso es solo la punta del iceberg, es un indicador que señala que tenemos un problema que hay que abordar de forma más global y más seria.

¿Es un problema derivado del envejecimiento de la población?

Guarda relación con varios problemas y tiene varios componentes. En unos casos, las personas mayores se ven forzadas a vivir solas porque han perdido la pareja o porque no la tenían. Pero por otro lado existe un creciente edatismo en la sociedad, una discriminación en razón de la edad que significa que a medida que las personas cumplen años es como si perdieran derechos, dejan de estar en la población activa. Esas discriminaciones acaban generando aislamiento e impiden que ejerzan sus derechos en la sociedad, sin intervenir ni impactar en lo que sucede a su alrededor. Y esta tragedia ocurre de manera muy silenciosa, muy sorda, sin que llame poderosamente la atención. Hay extremos en los que unas personas mayores que viven con otras en instituciones pero en realidad están aisladas y se sienten profundamente solas y con problemas para ejercer sus derechos.

En los territorios, pueblos, ciudades, barrios, tenemos que crear una red de sensores que detecten las situaciones de riesgo de soledad, no solo cuando ya es un hecho, sino cuando existe ese peligro.

¿Hay medios para detectar estos problemas?

Hay herramientas y tenemos que poner encima de la mesa todas las que sea posible. En los territorios, pueblos, ciudades, barrios, tenemos que crear una red de sensores que detecten las situaciones de riesgo de soledad, no solo cuando ya es un hecho, sino cuando existe ese peligro. Por ejemplo, el caso de una persona que ha perdido a su pareja, de la que ha sido cuidadora durante muchos años. De repente, la arquitectura de ese cuidador o, más habitualmente, cuidadora, se ha destruido. Toda su vida estaba enfocada al cuidado de la otra persona y ahora se encuentra en un punto crucial en el que tiene que reorganizar su vida. En esta situación el entorno social, de amistades y contactos, es vital. Y si no existe ese entorno, la persona puede estar abocada al aislamiento después de haber hecho la tarea de cuidados que tuvo que hacer. Es un ejemplo de momento crítico que hay que detectar para poder ofrecer alternativas desde lo local, lo comunitario y lo vecinal. Pero esto también pasa a la población adolescente, que puede llegar a sentirse sola. Es otro fenómeno que tiene que ver a veces con unas relaciones a través de las redes sociales pero con poco contacto con otros, físico y real, entre personas. Este es otro fenómeno que se registra y que es asimismo de soledad.

¿Dónde es más frecuente la soledad, en el medio urbano o en el rural?

Sobre esto creo que no hay todavía datos concluyentes. Es verdad que las alternativas para trabajar en el mundo rural puedan ser mejores, porque el contacto vecinal parece mayor, o da esa sensación. Mientras que en el entorno urbano, por el tamaño de las cosas, a pesar de estar rodeado de más gente uno esté solo. Pero esto no deja de ser un prejuicio que habría que valorar con datos claros. Este es uno de los objetivos que tiene que tener la estrategia nacional que está en elaboración. Se trata de investigar y de tener datos para poder afrontar el problema.

¿Hay cifras de cuántas personas pueden estar viviendo en soledad en España?

Es que puede haber personas que vivan solas pero no tengan problemas con la soledad. Y también caso de personas que vivan acompañadas e incluso en una residencia de mayores y que estén tremendamente solas. La soledad no es detectable, es subjetiva. No se trata solo de ver el padrón y comprobar quién vive solo en su casa, sino que se trata de saber cómo se siente y cómo está. Y eso ya no es tan sencillo, pues no figura en el padrón.

Hay exclusiones que afectan a la población inmigrante y a grupos con bajos ingresos. Y eso impacta mucho a la hora de establecer una vida social, contactos…

¿Influye la clase social en el sentimiento de soledad?

Mucho. Porque hay exclusiones que afectan a la población inmigrante y a grupos con bajos ingresos. Y eso impacta mucho a la hora de establecer una vida social, contactos… Parece que en la vida social muchos contactos van unidos al consumo. Puedo o no puedo ir al bar. Por supuesto que muchas veces coinciden factores excluyentes que acaban generando una situación de soledad y sí que impactan más en la población con menos ingresos, en las mujeres más que en los hombres, en población con discapacidad... Hay que estar muy atentos a todos esos factores.

¿Cómo cree que se actúa contra la soledad indeseada en Aragón?

Estoy impresionado de lo bien que va el Observatorio Aragonés de la Soledad. De alguna manera nuestro reto es que en todos los territorios del Estado existan este tipo de iniciativas. Pero además viniendo del Justicia de Aragón nos parece que está muy bien anclado, dado que es una institución que se dedica a preservar los derechos de los ciudadanos. Es una institución clave y resulta muy interesante que el observatorio sea el resultado de su iniciativa.