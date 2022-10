Más de 2.000 sanitarios han pedido ejercer en la privada en una década en Aragón

Más de 2.000 profesionales sanitarios de Aragón han solicitado en la última década ejercer su profesión también en la sanidad privada. Es decir, que compatibilizan su trabajo en la red pública con horas en una consulta propia o bien en un centro u hospital privado.

Esta opción es relativamente habitual, sobre todo entre los médicos, que son, según los datos a los que ha tenido este acceso, los que más peticiones han realizado en la comunidad desde 2011. De hecho, son la gran mayoría porque de los 2.093 registros en diez años un total de 1.449 son peticiones de médicos. Le siguen, con 358, las compatibilidades pedidas por el personal de Enfermería para ejercer en la privada. El resto (286 solicitudes) se corresponde a otro personal sanitario como pueden ser Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) o Técnicos de Radiología, entre otros.

En todo caso, se trata de las compatibilidades autorizadas desde 2011 en Aragón y puede que no coincidan con las vigentes en estos momentos. Es decir, que si un profesional ha dejado de ejercer en la privada en esta década y no lo ha comunicado no aparece en este registro.

Tienen establecido un máximo de horas para ejercer en la privada que no pueden sobrepasar y, en todo caso, su puesto de trabajo en la sanidad prevalece.

La tramitación de estos procesos en Aragón no corresponde al Salud ni al Departamento de Sanidad, sino que la autorización corre a cargo de la Dirección General de la Función Pública, que está dentro de la estructura del Departamento de Hacienda de la DGA.

Los sanitarios que quieren trabajar en ambos sectores tienen establecido un máximo de horas para ejercer en la privada que no pueden sobrepasar y, en todo caso, su puesto de trabajo en la sanidad prevalece. Es decir, que no pueden desarrollar su labor profesional en una consulta privada cuando quieran si están en horario laboral de la red pública. Esto supone la no autorización de la compatibilidad.

Además, no todo el personal del Salud puede optar por esta opción, ya que aquellas personas que tengan un cargo de responsabilidad en una unidad (como pueden ser los jefes de servicio y de sección) tienen dedicación exclusiva en el sistema público. En el caso de que, tras la autorización, quieran modificar su horario de la actividad en la privda deberán hacer una nueva solicitud.

La crisis del covid

Según los datos, las peticiones de los sanitarios para trabajar en la privada cayeron en 2020, el año por excelencia de la pandemia y en el que estos profesionales, además de sufrir muchos contagios, atravesaron una fuerte carga de trabajo. Entonces se registraron 156 solicitudes en Aragón frente a las 215 que hubo en 2019; las 178 de 2019; o las 220 de 2017. Por categorías, en aquel 2020 pidieron la compatibilidad 84 médicos (61 menos que en 2019), 41 enfermeras y otros 31 profesionales de otras categorías.

Aquellas personas que tengan un cargo de responsabilidad en una unidad (como pueden ser los jefes de servicio y de sección) tienen dedicación exclusiva en el sistema público.

Ya en 2021, a pesar de que la crisis del coronavirus todavía dejaba grandes secuelas en el sistema público y entre el personal, con muchas bajas, las solicitudes para trabajar en la privada volvieron a resurgir. En dicho año se alcanzaron las 191 compatibilidades autorizadas. Es decir, 35 más. Del total de registros de 2021, 137 correspondían a médicos, 25 a enfermeras y 29 a otros perfiles.

Por último, en lo que va de 2022 (hasta el pasado 3 de octubre), Función Pública ha concedido la labor en la empresa privada a 180 sanitarios, donde 127 son médicos, 28 enfermeros y 25 otros. A falta de tener los registros de los tres últimos meses, el dato de este año se podría aproximar al de 2019 (cuando hubo 215 solicitudes). En cualquier caso, ya se ha superado la cifra de 156 de 2020, por lo que la pandemia no ha afectado al hecho de que los sanitarios no quieran trabajar en la privada.

En la última década, el año que menos solicitudes se han registrado para ejercer en este ámbito fue en 2011, cuando figuran 96 peticiones. Por contra, 2015 y 2017 fueron los años con más compatibilidades autorizadas, con 221 y 220, respectivamente.