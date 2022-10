Laura Estremera, maestra, psicóloga y psicomotricista: “Las recetas rápidas en crianza no existen porque cada niño evoluciona de una manera”

Es maestra de audición y lenguaje, psicóloga, técnico superior en Educación Infantil, psicomotrista relacional especialista en Atención Temprana y está formada en pedagogía Pikler. Es la zaragozana Laura Estremera (1988), que acaba de publicar el libro, coincidiendo con la Semana de la Crianza, Déjalos ser niños, una guía práctica para acompañar a los pequeños en una crianza respetuosa (Booket).

Aprovechando el subtítulo. ¿Qué es la crianza respetuosa?

Es criar a nuestros niños teniendo en cuenta sus necesidades. Durante muchos años se ha puesto por encima las necesidades del adulto, en lugar de que los niños puedan desarrollarse bien en todas sus áreas, a nivel motor, físico, intelectual y también emocional. Y es también criar con más consciencia porque solemos repetir muchos patrones automáticos, utilizamos en la crianza la transmisión intergeneracional, es decir, que nos basamos en lo que conocemos, en nuestros patrones. Tendemos a repetir lo que han hecho con nosotros, vamos un poco como el piloto automático. Debemos pararnos, reflexionar… a mí me han criado, estoy aquí, pero ¿podría hacerlo de otra manera? ¿Puedo tener en cuenta las necesidades del niño o de la niña? ¿Qué necesita en este momento? Hay que partir de esa reflexión; seguramente habrá cosas que serán adecuadas pero igual otras no y se podría cambiar por otras que beneficien más a las personas que en ese momento se están desarrollando.

Los niños no vienen con manual de instrucciones, ¿cómo podemos saber sus necesidades?

Por un lado formándonos, leyendo y hoy en día que estamos en la era de la información tenemos mucha, a veces en exceso; y alguna que no está contrastada y nos puede abrumar y confundir. Hay que basarse en información que tenga en cuenta el desarrollo de los niños y esté basado en algo y luego también en esa parte de inclusión, no por tener mucha teoría vamos a acompañar bien a los niños, tenemos que agacharnos a la altura real de nuestros niños; observarlos mucho, ver lo que hacen por ellos mismos para conocerlos porque cada uno es diferente aunque pasen por unas etapas evolutivas comunes. Sus diferentes ritmos, en qué grado tienen esas necesidades… eso es lo que se llama sintonizar con cada niño y para eso tenemos que estar presentes y con los cinco sentidos.

¿Los padres estamos sobreinformados?

Sí. Estamos en un momento que la crianza tiene su peso y estamos poniendo el foco ahí. Es bueno que tengamos esa necesidad de querer hacerlo deforma consciente; tiene también su doble filo, porque a veces la información o es de momentos históricos pasados, con la mejor de las intenciones porque era la información que había; pero van pasando los años y deja de utilizarse. Y puedes acceder a esa información y ponerla en marcha ahora; y también hay patrones que no son adecuados o acceder a información que está basada en la propia experiencia y eso quizá no es bueno para todos los niños; o en consejos que funcionan a corto plazo, porque vivimos en la sociedad de la prisa y queremos que todo funcione ya y muchas cosas que ocurren tiene que ver con su nivel de madurez, con su momento evolutivo… Las soluciones rápidas o las recetas rápidas aunque desde el mundo adulto nos parece razonable no beneficia a los niños.

¿Hay tantas formas de crianza como niños?

Tendríamos una mirada común, como una base, unos puntos clave en los que asentaríamos nuestra crianza, como respetar a cada uno tal cual es, igual que hacemos con los adultos, tener en cuenta que ya son personas desde el inicio, con plenos derechos, tratarles con respeto, afecto y educación; y que si son como son o hacen lo que hacen es por algo. Por ejemplo, pensamos 'me tiene el punto tomado'… pues no, hace lo que hace por algo; y teniendo esas bases los iremos ajustando a las situaciones concretaos, pero sí que son esos puntos básicos; entender que los desarrollos ocurren por algo, que cada etapa tiene sus características.

¿Cómo se adaptan y se conjugan esas necesidades con las de los padres?

Es complicado en nuestra sociedad actual, porque no hay políticas de conciliación; no está la infancia colocada en el centro o en el lugar que merece. Un ejemplo: los expertos hablan de exterogestación, que significa que la gestación humana debería durar 21 meses; los nueve dentro del útero y de 9 a 12 más fuera del útero, puesto que las criaturas nacen antes de estar desarrolladas si las comparamos con otras especies animales porque no pueden alimentarse solas, no pueden desplazarse para buscar la fuente de alimento, no hay palabras para poderse comunicarse con otro lenguaje no verbal. Ese casi un año más de dependencia debería estar dentro del útero pero las mamás a las 16 semanas debemos volver a trabajar; ¿cómo podemos conjugar esto? Hace falta mucho conocimiento sobre la infancia a nivel social para que esto pueda cambiar a nivel de derechos, políticas que respeten a seres humanos y todo su desarrollo integral. Pero luego está cómo tratamos a nuestros niños, a nuestras niñas, cómo los miramos, cómo interpretamos las situaciones, desde la de mi hijo me necesita o la de me está manipulando… poco a poco cada uno podemos desde el hogar ir acompañando desde el cariño y el respeto a cada niño.

¿Esa crianza respetuosa se traslada a la escuela?

Claro, por supuesto. Una cosa importante para el ser humano, para que haya un desarrollo sano es importante poder crear vínculos de apegos seguro, que es la relación que tenemos entre las personas que compartimos tiempo y espacio. Estos vínculos de apego son hilos invisibles que nos unen pueden ser de diferentes tipos, pueden ser seguros o inseguros. Lo que hoy sabemos es que los primeros están relacionados con cómo luego la persona se interpreta a sí mismo, crea su autoconcepto, su autoestima porque va estableciendo una sensación de que las personas son de fiar, que merece ser escuchado, ser atendido y eso que capta en la primera infancia y que no solo lo capta de las palabras si no también de los hechos, van creando esa base de autoconfianza y autonomía porque me atrevo a explorar, veo el mundo de forma interesante, como un lugar del que quiero conocer y las cosas pueden aportarme. En cambio, si creamos vínculos de apego inseguros, que habría de diferentes tipos, el mensaje que le llega a ese niño puede ser de no merece ser escuchado, o que le hagan caso, que el mundo es un lugar hostil. Ahí se ha bloqueado toda la parte de información, de explorar, de motivación y ganas de aprender. Por eso desde la escuela debe poner en el centro esa creación de vínculos de apego seguros con las personas que van a pasar tiempo y espacio porque pasan mucho tiempo a lo largo del curso escolar. Tener en cuenta esa parte afectiva, para que ellos puedan sentirse bien y porque indirectamente va a repercutir en esos aprendizaje escolares.

¿Es más fácil en el mundo rural?

A ver, una gran diferencia entre la zona rural y la gran ciudad son las ratios, la cantidad de alumnos por aula y es un hándicap de los lugares grandes, pero también es una actitud de las personas que están acompañando a los niños. Las ratios condicionan el tipo de acompañamiento o la atención a dedicar a cada niño pero tiene más que ver con el rol del adulto, su propio trabajo personal que algo que venga determinado por el número de niños. Puede haber maestros muy respetuosos con muchos niños y puede haberlos de la forma contraria, así que es importante como adultos, ver cómo entendemos la infancia y cómo la acompañamos.

Hábleme de su proyecto de acompañamiento en La Puebla de Híjar.

Es un pequeño proyecto basado en la psicomotricidad vivenciada. Trabajé durante una década en una escuela infantil en Alcañiz con ratios grandes y a la par me formaba como psicomotricidad y me enamoré de la mirada global a todo el desarrollo y aposté por acompañar a niños y sus familias. Me permite estar en un lugar pequeñito, en una zona rural, estar en contacto tanto con infancia como con familias. Y eso es lo que permite las redes sociales, trabajar en sitios pequeños y acompañar a familias que están en Madrid u otros lugares de España.