María Victoria Broto: "El nuevo modelo de residencias necesitará más personal y redefinir sus funciones"

La vacunación en los centros de mayores está siendo un éxito.

Sí, está yendo muy bien, estamos administrando la cuarta vacuna y prácticamente todos los residentes se están vacunando –y también de gripe– excepto aquellos que hace menos de cuatro meses que han pasando la enfermedad. Y como siempre, la coordinación entre los centros residenciales y los centros de salud es muy buena. Los residentes están tan satisfechos como cuando se administró la primera vacuna en diciembre de 2020.

Hablamos muy poco de covid, pero sigue habiendo vulnerables.

Sigue habiendo casos. Desde hace meses en las residencias vemos que los casos son leves y que no hay una incidencia muy grande. El coronavirus es ahora como cualquier otro proceso.

Usted ha repetido en muchas ocasiones que en los centros de mayores ha habido tantos contagios como en la sociedad, pero no ha afectado igual.

Ha habido un agravante. La sociedad lo que hemos hecho ha sido no juntarnos, nos hemos separado, nos confinamos en su día, no nos agrupamos, etc, pero es que en las residencias las personas ya estaban agrupadas, con lo cual añadíamos un riesgo. Y por eso ha sido muy dura la gestión; para los residentes, para los gestores de las residencias, para los trabajadores, para la administración y para los familiares. Ha sido muy complicado porque muchas de estas personas ya tenían patologías propias de su edad, y se ha añadido que es un grupo que ha permanecido junto. Los niños no iban a los centros educativos, los chicos no iban a la universidad pero los mayores estaban en su centro residencia. Por eso ha sido muy duro tenerlos que aislar en sus habitaciones para, sobre todo, protegerlos.

¿La mascarilla ha llegado para quedarse?

Los residentes no llevan mascarilla, realizan sus actividades sin mascarilla salvo que una persona sea positiva, cuando vamos a visitarlos debemos llevarla.

Echando la vista atrás, ¿hubo momentos muy duros?

Durísimos. A nivel humano, personal y sobre todo, porque tenías que tomar las mejores decisiones, siempre coordinados con Sanidad, y en este sentido, hay que decir que aunque fue complicado y difícil, creo que tuvimos la comprensión de la sociedad y todos estábamos nerviosos. ¿Lo más duro? Los inicios, donde no veías la luz, no contabas con material de protección, eso fue durísimo, yo creo que lo más duro de todo. Pero también en la medida que ibas tomando decisiones y veías que eran positivas… Fuimos la comunidad pionera que pensó y puso en marcha los centros covid. Todo en la vida tiene su cara y su envés. El momento difícil fue ese, pero también hubo muchas satisfacciones: ver la colaboración y el trabajo, la entrega de los profesionales, eso es una cosa que nunca agradeceremos lo suficiente. Cuando dicen que los mayores murieron solos en la residencias, no es cierto. Nadie puede imaginar cómo los trabajadores estuvieron a su lado, sufrieron con ellos, les cogieron de la mano… no estaban sus familiares, es verdad, pero me emociona hablar siempre de esa situación y cuando digo esto en las residencias siempre lloro.