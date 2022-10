Sergio Atarés, el CEO del grupo Térvalis: "La nueva economía necesita espacio y en Teruel tenemos de sobra"

Térvalis, la mayor empresa local de la provincia de Teruel, comprobará en las próximas semanas si su apuesta por las renovables obtiene su impulso final. Será cuando se conozca el resultado del concurso del Nudo Mudéjar, que adjudicará los 1.202 megavatios de potencia instalada de la central térmica de Andorra y al que aspira este grupo que aglutina 70 empresas y nació en Teruel en 1986.

Hábleme de ese proyecto de hidrógeno verde con el que quieren hacer fertilizantes.

Es un proyecto de desarrollo. Tiene un sello de interés de la UE porque considera que es de importancia común para Europa. No consiste en montar unas instalación convencional, sino que entraña un riesgo. Son planes a medio largo plazo que empiezan ya, con una fase de investigación que durará dos años y una instalación paralela de la unidad física de producción. Después vendrán las primeras pruebas industriales, donde está el meollo y se intentará ganar competitividad. Entre el inicio y la puesta en marcha costará ocho años, estará para 2029, y supondrá una inversión de unos 160 millones de euros.

¿Todo financiado por la UE?

La Comisión Europea (CE) está estudiando proyecto por proyecto cuánto financiará del founding gap. Es decir, como no es un proyecto rentable en los primeros cinco años, van a ayudar a que las empresas no pierdan dinero y animarlas hasta que esté en una fase competitiva. Nosotros hemos solicitado entre 80 y 90 millones de euros, pero insisto: la CE todavía no se ha pronunciado.

El hidrógeno verde necesita de renovables para producirse, es decir, aerogeneradores y placas solares. ¿Dónde se ubicará?

Tenemos varias localizaciones donde podría ubicarse el proyecto. Estamos en el concurso de Transición Ecológica de Andorra y estamos evaluando varias posibilidades, aunque allí también tenemos intereses como Fertinagro. No está todavía seleccionado, pero tiene muchas probabilidades de desembarcar en las Cuencas Mineras.

¿Qué se sabe del Nudo Mudéjar? ¿Se lanzan a esta inversión sabiendo algo que el resto no sabe?

Son proyectos independientes. El del hidrógeno lo presentamos hace casi tres años. De hecho, este proyecto no entró en la subasta. Eso no quiere decir que no nos ayudaría mucho estar en una zona donde ya tenemos servicios asociados a energías renovables y parques propios.

¿Es el único proyecto de renovables que queda por llegar? ¿Qué tienen en cartera?

Somos una empresa agroalimentaria, pero creemos que tener acceso a las renovables es el futuro de la industria. Son una herramienta para nuestros planes porque los fertilizantes tienen un peso muy importante, por lo que tenemos proyectos importantes para el reaprovechamiento de subproductos como el nitrógeno o el fósforo mediante economía circular. Solo se aprovecha el 50% y pretendemos alcanzar el 80%. Trabajamos en EEUU, México y ahora donde más estamos invirtiendo es en Marruecos, cerca de los orígenes del fósforo y la mayor potencia mundial en energías renovables junto a Australia occidental. Allí estamos montando una fábrica de fertilizantes con OCP.

¿En qué momento se encuentra su alianza con OCP?

Estamos transfiriendo tecnología para mejorar la eficiencia de la fertilización en África y Latinoamérica. Hemos conseguido tener un buen resultado agronómico con pocas materias primas. Tenemos alguna pequeña participación en minas de Senegal y somos muy activos en la implantación de la economía verde en África.

¿Un grupo turolense con minas en Senegal?

Una pequeña participación en unas minas de fosfatos desde hace unos años que empezó a través de la Fundación Térvalis. África consume hoy 18 kilos por hectárea de fertilizantes, cuando la media mundial son 180 kilos por hectárea. Si le damos acceso a África a fertilizantes, puede ser un granero por el mundo. Pero estos no pueden ser un foco de contaminación de acuíferos.

No ha sido un mal año para nosotros: hemos producido el 30% de los abonos usados en España

Vaya añito ha sido este para el campo. De la sequía a los precios disparados de las materias primas, con los fertilizantes a la cabeza.

Para nosotros no lo ha sido. El adelantarnos 15 años a esta situación con investigaciones nos ha traído hasta aquí. Somos compradores de materias primas para fertilizantes, y como nos salía caro, intentábamos siempre estirarlo lo máximo posible. Todo el amoníaco viene del gas natural, por lo que el precio del gas ha hecho que el 70% de las plantas de Europa estén paradas. Nosotros no porque usamos biotecnología: microorganismos que fijan nitrógeno y fósforo en el suelo, por ejemplo. El escenario para la Europa que depende tanto de estas materias primas es negro. Estamos liderando en el sur de Europa esta transición.

Si no han parado… ¿Cuánto fertilizante han producido este año?

En España estamos cerca del 30% del total de fertilizantes de fondo, entre lo que comercializamos y fabricamos. Hoy, cerca de 200.000 agricultores, que ronda el 25% del total, son clientes nuestros.

200.000 agricultores que no han pasado un buen año. ¿Se puede mandar un mensaje tranquilizador?

Tenemos un compromiso con ellos. Estamos diciendo que por 90 o 100 euros por hectárea se puede abonar con estas tecnologías. Con un fertilizante fósil te vas hoy a 250 y 300 euros. Hay que utilizar estas tecnologías, pero también tiene un problema: si viniera el 100% de los agricultores no podríamos atenderlos a todos; a la mitad de ellos, sí.

Vámonos a Teruel. Se dice que esa bonificación del 20% para las empresas en zonas despobladas está al caer, pero no llega. ¿Le echamos la culpa a alguien?

No, no. Las ayudas públicas las vemos, en general, como una oportunidad para minimizar riesgos empresariales. Pero no dependemos de estas ayudas en ninguno de los casos; solo en los episodios de riesgo, como en el amoníaco verde. Para ampliaciones normales tenemos nuestros recursos.

A la mayoría de las empresas turolenses no les vendría mal. ¿Cabe reivindicar esa ayuda?

Eso por supuesto. Tenemos muy claro que el tejido industrial se vertebra con las pymes y las contratas. Es muy importante el electricista, el automatista, el tornero… Sin pymes no habrá tejido industrial, son las conexiones entre las neuronas.

¿Cómo le pintan el futuro a Teruel?

Me dicen que peco de ello, pero muy optimista. La nueva economía necesita terreno y espacio. Y en Teruel somos los que más terreno per cápita tenemos.

¿Qué hay de los corredores ferroviariarios y por carretera?

Es el gran déficit. Hay que vertebrar más mediante grandes líneas de transporte sostenible, como lo es el ferrocarril. El problema que tiene Teruel es la salida a los puertos. Y una cosa que suele pasar desapercibida: necesitamos tecnologías digitales: banda ancha y 5G. Hoy se compite con información y para todos los temas de genética manejamos mucho. Podría llegar a lastrarnos en un futuro.