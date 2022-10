El triaje, la pieza clave de Urgencias

Determinar el nivel de gravedad de un paciente que llega a Urgencias es la clave para la atención asistencial que recibirá después el paciente. Esta clasificación la hacían antes los administrativos o el personal de admisión, pero desde 2004 esta función recala en el equipo de enfermería, que es el encargado de realizar el triaje y de asignar, mediante una herramienta informática, la importancia de la urgencia del 1 al 5. «El triaje está diseñado para salvar vidas. Entendemos que la espera desespera, pero hay que comprender que no todos los enfermos requieren de la misma atención y, por eso, hay que fijar unas preferencias en la atención», cuenta Silvia Gaspar, enfermera supervisora de Área de Urgencias y de uci en el Miguel Servet de Zaragoza.

Precisamente, la labor que hace este servicio, compuesto por 96 enfermeras en el caso del Servet, ha sido recientemente premiada en la II Jornada Nacional de Traje de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias celebrada en Zaragoza. «El tiempo de atención es fundamental para aligerar el proceso. En nuestro caso no tenemos cola en triaje. Hay cuatro puestos y habitualmente abriendo tres ya damos un servicio óptimo, sin sobrepasar la espera de 5 minutos. Si hay más demanda asistencial, están todos activos», explica.

Para trabajar en este servicio es necesario tener acreditado, como mínimo, un año de experiencia en Urgencias y, al mismo tiempo, tener formación en triaje y en atención al paciente crítico. «La mayoría de los pacientes desconocen que quienes estamos aquí somos enfermeras», dice Gaspar.

Para hacer el cribado de gravedad es fundamental «conocer los signos y los síntomas que presenta el enfermo, así como las constantes y tener ojo clínico para saber qué nivel de urgencia asignar», indica. Los niveles 1 y 2 son de máxima prioridad, por lo que el enfermo no espera. El 3 no puede suponer una demora superior a 30 minutos, mientras sí se puede sobrepasar en el nivel 4. En el caso del 5, se trata de patologías leves que no quieren inmediatez.

En un servicio como Urgencias es importante que la ciudadanía tenga una buena educación para la salud porque cuantos más casos del nivel 4 y 5 lleguen más bloqueo habrá para los del nivel 1, 2 y 3, que son los más urgentes. «Lamentablemente tenemos muchos pacientes de los niveles 4 y 5, cuyas patologías podrían ser atendidas en Atención Primaria. Por tanto, esto nos tiene que invitar a una reflexión porque algo está fallado», señala Gaspar.

«Es importante, además, que haya un respeto hacia el personal. Vemos de todo y comprendemos que para cada paciente lo suyo es lo primero, pero hay que entender que la gravedad de un nivel 1 no es como la de un 4», recalca.

En concreto, el equipo de enfermería de Urgencias del Servet logró los primeros premios al mejor póster y a la mejor comunicación oral en la II Jornada Nacional de Traje de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), un encuentro reunió a más de 350 personas. El galardón por la comunicación oral recayó en un trabajo sobre el conocimiento de la ciudadanía sobre el triaje: qué es, para qué sirve, quién lo realiza o por qué es tan importante. Respecto al mejor poster, este concluyó que la formación especializada y la experiencia acumulada mejoran los resultados para niveles de prioridad altos, pero de forma poco significativa en niveles de triaje de menor prioridad.