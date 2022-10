La geolocalización cobra cada vez más fuerza entre los padres de Aragón

Pedro y María son los nombres ficticios que va a utilizar este diario para contar cómo un padre y su hija han convivido con una localización en tiempo real desde hace seis años. María era doceañera cuando Pedro decidió instalar una aplicación en su teléfono móvil para conocer su ubicación en todo momento. El progenitor asegura que, por aquel entonces, ella lo desconocía, pues son los años de rebeldía en la conocida como edad del pavo, esa etapa en la que es muy fácil hacer una bola de papel con todos los consejos, se encestan en la papelera y se sigue como si nada, como si uno hubiera nacido con la lección aprendida. Bla, bla, bla...

Fue años más tarde cuando Pedro decidió hacerle conocedora de ello. María no hizo ningún reproche y, de hecho, reconoce que no quiere prescindir de esta herramienta pues se siente «más segura». Ella ya es mayor de edad y, por iniciativa propia, ha decidido activarse la aplicación AlertCops no solo por si sufriera algún contratiempo en forma de amenaza o agresión -por ejemplo-, sino también por si fuera testigo de algunas de esas amenazas o agresiones. Es más, ya no solo comparte su ubicación con su padre y su grupo de amigas ha decidido instalarse live306 para saber dónde están unas y otras en todo momento.

Y es que para Pedro «nadie está libre de pasar por un hecho delictivo», por eso se lanzó a instalarla cuando era menor de edad. «Ella puede estar en peligro como todo el mundo», añade.

La utilidad en Pilares

Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, comprende y comparte la posición del progenitor. «Que estén localizados lo veo bien», sostiene Planas, para quien este tipo de herramientas cobra todavía más importancia durante los días festivos del Pilar. «Me pongo en la piel de esos padres cuando sus hijos de 14, 15 o 16 años van a llegar a las cuatro o las cinco de la mañana», razona.

Es el caso de Carmen. Ella tiene quince años y estos serán sus primeros Pilares en plena adolescencia. Saldrá alguna tarde con sus padres, pero este año se muere de ganas por conocer esas grandes aglomeraciones -detestadas por otros muchos- de las noches de las Fiestas del Pilar. Tiene entrada para el concierto del miércoles de Juan Magán en Espacio Zity. Irá con sus amigas, como fue ayer al pregón en la plaza del Pilar y como repetirá hoy también en el recinto de Valdespartera.

El año pasado ya se dejó ver por la zona de bares del Casco, pero no a los niveles tan multitudinarios previstos para unas fiestas ya sumidas en la normalidad absoluta. Sus padres quizá tienen ya la experiencia de saber gestionar estas primeras salidas en la capital aragonesa -en el pueblo no es lo mismo-, pero ahora les toca revivir lo que aprendieron con su hermano mayor. De todos modos, explican que en estos actos tan multitudinarios no está de más activarse la localización GPS en su móvil, porque «nunca se sabe». No se trata de ser hiperprotectores, sino de encontrar ese término medio en el que padres e hijos se sientan cómodos y seguros.

Como estos padres habrá muchos estos días y el presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía también coincide plenamente con ellos. Es más, Planas asegura que los adolescentes hiperprotegidos son más propensos a debutar a lo grande, por ejemplo, con intoxicaciones etílicas durante las fiestas del Pilar.

Sobre todo, concreta esta voz autorizada, se trata de «verbalizar la confianza», algo que los padres de Carmen tienen muy claro pues no le exigen «ni mucho menos» tener activada siempre su geolocalización.

Un exceso de protección deriva en una falta de seguridad y en personalidades con poca tolerancia al fracaso.

Para Planas, la hiperprotección es «muy perniciosa» porque impide el desarrollo de los niños cuando el padre o la madre los vigilan «constantemente». Lo cierto es que todos los niños necesitan «seguridad» y «protección», especialmente, en su primera infancia a partir de los dos años. No obstante, un exceso de esta protección deriva en una «falta de seguridad» y en personalidades con poca tolerancia al fracaso. Estas actitudes paternales se suelen heredar. De hecho, una circunstancia que se repite con frecuencia es es el fenómeno del padre ausente, es decir, cuando la crianza casi siempre recae sobre la madre. «Heredan esas carencias afectivas y las pagan con una hiperpotección», concreta.

Lo ideal, explica Planas, es conceder autonomía para que se vayan equivocando y sepan cómo afrontar sus errores o problemas.