La cúpula de Ciudadanos no quiere dedicar "ni un minuto" al último anuncio de uno de sus cargos institucionales, el diputado autonómico Ramiro Domínguez, quien fue también secretario de Organización de la formación en Aragón, de que abandonará el partido si no cambia la dirección. El vicesecretario de la formación naranja, Edmundo Bal, junto al coordinador de Cs en Aragón y también vicesecretario del partido, Daniel Pérez Calvo, y la secretaria general, Marina Bravo, han visitado este martes Zaragoza con motivo de las fiestas del Pilar, y en plena crisis interna de su partido.

La formación tiene en Aragón su mayor peso político y conserva la mayor representatividad, con el gobierno en coalición con el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, y con el grupo parlamentario más grande de todas las comunidades autónomas, con doce diputados autonómicos.

Sin embargo, la presencia de buena parte de la cúpula del partido apenas ha atraído a la plaza de Los Sitios de Zaragoza, en la concurrida Feria de Artesanía, a dos diputados autonómicos, José Luis Saz y Beatriz García (además del propio Daniel Pérez), y a ninguno de los seis concejales que tiene Ciudadanos en Zaragoza. También el secretario de Organización, Javier Puy, ha estado presente en la visita.

Pese a la delicada situación interna, desde la dirección del partido han insistido en quitarle hierro al sector crítico, agrupado bajo el nombre de Somos Ciudadanos, cuyo manifiesto han firmado cuatro diputados autonómicos y todos los concejales zaragozanos, salvo Víctor Serrano. Han vuelto a insistir en que la presidenta del partido, Inés Arrimadas, "anunció la asamblea", por lo que consideran que las peticiones del sector crítico, que sigue reclamando conocer el censo de militantes para poder presentar un tercio de las firmas y convocar una asamblea extraordinaria, solo persiguen "hacer ruido" y "desgastar" al partido.

"No hemos hecho ningún tipo de valoración ni la vamos a hacer (sobre las palabras de Ramiro Domínguez). Hay un proceso de refundación que precisamente está abierto para eso: para que la gente pueda exponer sus opiniones y es un cauce abierto no, abiertísimo. Están participando miles de afiliados, de simpatizantes, y eso es en lo que estamos. No podemos perder ni un minuto en quien quiera hablar de su libro. Ahora estamos hablando del libro de todos, de la refundación del partido", ha recalcado Pérez Calvo.

Preguntado por los concejales y diputados críticos con la dirección, Pérez ha subrayado que hay "una parte del partido muchísimo más grande del partido que está muy satisfecha, lo que pasa es que no hace ruido; sino que se dedica a aportar y a hablar por los cauces internos y no a hacer sonar castañuelas". Pese a ello, el coordinador de Ciudadanos en Aragón les ha animado a que participen en el proceso de refundación "por los cauces habilitados por el partido".

Edmundo Bal ha criticado la "incoherencia" de las demandas de los críticos. "Me parece muy incoherente y muy raro: quiero el censo para montar una asamblea que resulta que ya está anunciada. Entonces, ¿para qué quieres el censo? Se trata de hacer ruido, se han quedado sin argumentos con la asamblea encima de la mesa, y sin excusa para seguir quejándose", ha comentado Bal.

"Nosotros trabajamos para las personas que todos los días trabajan en arrimar el hombro, sacar adelante el proceso, en un debate de ideas", ha recordado. "La asamblea es ese órgano del partido en el que todo el mundo puede opinar, de lo que quiera, que nadie piense que una asamblea es una cosa teledirigida. Pero hay algunas personas que, siendo minoría, quieren que se les haga caso, cuando sus ideas no son votadas a través de los procedimientos reglamentarios y estatutarios. Y eso no puede ser, porque no es democrático", ha insistido.