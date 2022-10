Lambán llama a "corregir la anomalía" de la ausencia del País Vasco y Cataluña en la Fiesta Nacional

El día del Pilar es también la Fiesta Nacional y el presidente aragonés, Javier Lambán, está hoy en Madrid junto a buena parte de los mandatarios autonómicos, el Gobierno de España y los reyes para celebrarlo. Desde allí, en declaraciones a los medios de comunicación, el líder del cuatripartito ha llamado a "corregir la anomalía" de la política española que hace que, año tras año, los ausentes en esta Fiesta Nacional sean los presidentes autonómicos del País Vasco y de Cataluña.

"Es sintomático que dos presidentes autonómicos, de manera sistemática, no acudan a esta celebración y que representen a dos comunidades autónomas que desde hace décadas resultan determinantes para la gobernanza de la nación. Sin creer en la nación, resultan determinantes para la gobernanza de la nación", ha reflexionado Lambán, que ha considerado que "esa es una anomalía de la política española que entre todos debemos corregir".

Pese a ello, para el presidente autonómico, el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, es "un momento de celebración, de reforzar la autoestima y el orgullo por pertenecer a este gran país, un país moderno, democrático, y que en la nueva tesitura a la que se enfrentan Europa y el mundo debe aspirar a un papel decisivo".

Por último, ha posicionado a Aragón como una comunidad autónoma que debe representar una "aportación fundamental en la reconstrucción que España necesita como proyecto nacional".

La "decepción" de Nudo de Andorra

Una de las noticias de la semana es la adjudicación del Nudo de Andorra a la empresa Endesa, que creará unos 300 empleos en la transición hacia la energía verde donde antes se producía con carbón en la térmica de Andorra. El presidente aragonés no ha ocultado su "decepción" por una decisión que deja fuera a las tres empresas aragonesas que pujaban por los 1.200 megavatios liberados.

"Endesa me parece una empresa absolutamente respetable, pero he de manifestar mi decepción por el resultado del concurso", ha expresado. "Me parece que es lamentable que las tres empresas aragonesas que optaban a la obtención de los megavatios hayan quedado excluidas, sobre todo porque hubiera supuesto una mayor aportación de empleo para la provincia de Teruel que la que va a suponer la adjudicación de Andorra (a Endesa)", ha lamentado.

El presidente aragonés ha recordado que en el caso de Endesa se habla de la creación de 300 puestos de trabajo, mientras que las ofertas de las empresas aragonesas sumaban hasta 1.500 empleos en total.

"La oferta de Forestalia hubiera supuesto mil empleos y energía gratuita para los municipios de alrededor. En el caso de Tervalis, aspirando solo a 200 megavatios, hubiera supuesto la creación 350 puestos de trabajo fijos más el fortalecimiento de sectores fundamentales para Teruel, como la agroalimentación. Por no hablar del grupo Arcoíris, una cooperativa de industrias cárnicas, familiares, que hubiera visto fortalecida sus opciones. Tres empresas muy potentes, aragonesas, comprometidas con el territorio, que hubieran generado entre las tres 1500 empleos fijos una vez terminada la construcción", ha lamentado.

El presidente aragonés, junto al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, participan en este 12 de octubre en los actos oficiales de la Fiesta Nacional.