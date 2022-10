El Partido Popular en Aragón ha reclamado al Gobierno autonómico y al Gobierno de España que extienda las ayudas laborales aprobadas para Teruel, Cuenca y Soria a las zonas limítrofes despobladas.

El presidente del Partido Popular en Zaragoza, Ramón Celma, y la portavoz parlamentaria, Mar Vaquero, han reclamado esta mañana que se lleve a cabo la petición unánime de las Cortes de Aragón de extender de las ayudas europeas para los costes laborales en la provincia de Teruel a las comarcas limítrofes de Zaragoza que cumplen el requisito de tener una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Así lo han solicitado en rueda de Prensa junto a los alcaldes de Belchite e Illueca, Carmelo Pérez e Ignacio Herrero, los portavoces populares en los ayuntamientos de Pina de Ebro y Daroca, Pablo Blanquet y Javier Lafuente, y la portavoz en la DPZ, Iluminada Ustero.

Ramón Celma ha recordado que la directriz europea que regula estas ayudas de fiscalidad diferenciada para combatir la despoblación permiten esa ampliación a las comarcas de Campo de Daroca, Ribera Baja del Ebro, Campo de Belchite y Aranda al ser colindantes con Teruel y tener una densidad poblacional muy baja.

Asimismo, ha reclamado que el Gobierno de España se replantee la aplicación de las ayudas que ha anunciado "para que se incluya a los autónomos y para que se subvencione en todos los casos al tope del 20% y para todos los costes laborales, no sólo en contingencias comunes, lo que reduce mucho su repercusión efectiva para las empresas".

Mar Vaquero ha resaltado que fue el PP quien llevó a las Cortes de Aragón en mayo de 2021 la iniciativa para extender las ayudas que fue aprobada por unanimidad, lo que "contrasta poderosamente con que ahora el Gobierno de Aragón no lo defienda ante el Gobierno de España".

En ese sentido ha recordado que los ejecutivos de Castilla y León y Castilla-La Mancha, que cuentan con las mismas ayudas para las provincias de Soria y Cuenca, sí que han pedido públicamente extenderlas a otras provincias de sus territorios.

La portavoz parlamentaria ha pedido que en el Consejo de Ministros que se celebra mañana se concreten y se mejoren tres cuestiones esenciales para el desarrollo de estas ayudas: su ámbito territorial y temporal de aplicación; su alcance y su cuantía. Al respecto ha lamentado que por ahora se haya anunciado "una aplicación rácana, limitando el ámbito territorial, sin llegar al tope del 20% en demasiados casos y dejando fuera a municipios según su población".

Ignacio Herrero ha reclamado a los gobiernos de España y de Aragón que "no se anden con mendicidades y que apliquen ya las ayudas europeas al tope máximo en Teruel y en las comarcas de Zaragoza que tenemos el mismo problema de despoblación". "Estamos hartos de estudios, necesitamos hechos concretos y los necesitamos ya”, ha añadido.

Carmelo Pérez ha criticado que "estamos sufriendo el conformismo de la DGA en temas esenciales contra la despoblación, como pudimos comprobar con la polémica de las ambulancias", y ha destacado que "pedimos algo absolutamente justo para empresas y autónomos que hacen un esfuerzo enorme por aguantar su actividad en nuestras comarcas".

Pablo Blanquet ha defendido “el carácter emprendedor” de estas cuatro comarcas. “Tenemos mucho potencial y gente con muchas ganas de hacer cosas y trabajar en su territorio, pero las ayudas son imprescindibles para impulsar la economía y generar empleo”, ha explicado.

Javier Lafuente ha señalado que “en estas comarcas sufrimos una superdespoblación, con cifras de desierto demográfico, y necesitamos una UCI, necesitamos ayuda urgente, porque si no, no vamos a sobrevivir”. “Lambán tiene que entender que necesitamos una mano, pero no al cuello, que es lo que está haciendo últimamente recortando servicios en el medio rural”, ha agregado.

Por su parte, Iluminada Ustero ha exigido al Gobierno aragonés que “defienda de verdad el territorio y que reclame a Pedro Sánchez que estas ayudas lleguen a las comarcas de Zaragoza que las necesitan y que tienen derecho a ellas”. “Frente a un problema tan grave como la despoblación, necesitamos respuestas eficaces y urgentes”, ha concluido.