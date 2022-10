Después de un inicio de semana en el que no ha faltó su protagonismo, los paraguas pueden quedarse en casa en esta ocasión, ya que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que este martes no habrá precipitaciones en Zaragoza capital, pese a que no faltarán las nubes, especialmente en las primeras horas del día.

La jornada volverá a tener por momentos tintes veraniegos, ya que el termómetro podría alcanzar con facilidad los 29 grados centígrados en torno a las cinco de la tarde. Viento moderado con predominio de las componentes este y sureste. En el resto de la comunidad, la Aemet anuncia para este martes temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso, con valore por encima de los habituales en estas fechas El cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la tarde; nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en el Sistema Ibérico e intervalos de nubes bajas matinales en la depresión del Ebro, con probables brumas y sin descartar algún banco de niebla. El viento soplará flojo a moderado, predominando la componente sur en el Sistema Ibérico y el Pirineo, y la componente este en el resto. En Huesca capital, 15 grados de mínima y 28 de máxima; y en Teruel capital, 9 de mínima y 29 grados de máxima. Predicción para los próximos días Día 18 (miércoles): Intervalos nubosos, aumentando por la tarde a cielo nuboso. Intervalos de nubes bajas matinales en el valle del Ebro; con probables brumas y sin descartar algún banco de niebla en la mitad oriental. Posible calima en zonas altas. Se esperan chubascos con tormentas ocasionales en el tercio norte durante la tarde, que se intensificarán a últimas horas; y serán probables en el resto del territorio, especialmente en la mitad occidental. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso , con algún descenso local de las máximas en la Ibérica occidental; estarán por encima de los valores habituales en estas fechas en amplias zonas del territorio. Viento flojo a moderado, del sureste en la depresión del Ebro y con predominio de la componente sur en el resto; con probables rachas fuertes en cotas altas del Pirineo y la Ibérica occidental por la tarde.

Intervalos nubosos, aumentando por la tarde a cielo nuboso. Intervalos de nubes bajas matinales en el valle del Ebro; con y sin descartar algún banco de niebla en la mitad oriental. Posible calima en zonas altas. Se esperan chubascos con tormentas ocasionales en el tercio norte durante la tarde, que se intensificarán a últimas horas; y serán probables en el resto del territorio, especialmente en la mitad occidental. Temperaturas sin cambios , con algún descenso local de las máximas en la Ibérica occidental; estarán por encima de los valores habituales en estas fechas en amplias zonas del territorio. Viento flojo a moderado, del sureste en la depresión del Ebro y con predominio de la componente sur en el resto; con probables rachas fuertes en cotas altas del Pirineo y la Ibérica occidental por la tarde. Día 19 (jueves): Nuboso o cubierto. En el valle del Ebro, intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla matinales. Posible calima en zonas altas. Se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, más probables y copiosas en el tercio norte. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en descenso. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo, del sur en Teruel y la Ibérica de Zaragoza y del sureste en el resto. Consulta aquí la previsión del tiempo en todos los municipios de Aragón.