Crecen un 5% los accidentes de trabajo en Aragón pero bajan los graves y mortales

Aragón ha registrado un incremento de la siniestralidad laboral del 5% en los ocho primeros meses del año, en los que se han producido un total de 11.606 accidentes en jornada de trabajo frente a los 10.519 que hubo en el mismo periodo de 2021. El incremento casi duplica el crecimiento de afiliación media a la Seguridad Social, que fue del 2,7%, hasta 573.008 trabajadores. La buena noticia es que desciende los siniestro graves y mortales.

En concreto, entre enero y agosto perdieron la vida trabajando 11 personas, dos menos (-15,4%) respecto a las 13 sufridas en las mismas fechas del año anterior, mientras que los accidentes graves bajaron un 18,9%, de 90 a 73 casos. Los datos vienen recogidos en un informe elaborado por CCOO Aragón a partir de la estadística del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud laboral y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los accidentes in itinere (de camino o de vuelta del trabajo) bajaron de forma importante: de 1.484 a 1.271 (un 14,3% menos). En este caso, hubo que lamentar 9 graves (uno menos) y cuatro mortales (uno más). Por su parte, las enfermedades profesionales con baja aumentaron de 294 el año pasado hasta 358, un 21,8% más.

Los trabajadores que más accidentes sufren son varones que tienen un contrato temporal, trabajan en el sector de la construcción, industria o servicios y menores de 25 años, según el perfil descrito por CCOO. En cuanto al género, hubo 11.692 accidentes con baja entre los hombres frente a las 4.763 entre las mujeres.

Las mujeres sufren más accidentes en los traslados

“Las mujeres sufren más accidentes con baja in itinere y no es porque conduzcan peor, es porque sufren esa doble jornada con los cuidados a familiares y tener que llegar a tiempo al trabajo", aseguró Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral del sindicato, en la presentación del informe. Otra de las razones, agregó, es que "son las que más contratos parciales tienen que aceptar”. En concreto, ellas sufrieron 1.301 percances en los traslados al trabajo o de vuelta a casa frente 931 que protagonizaron ellos.

Un dato significativo es que el mayor índice de incidencia de siniestralidad laboral se sitúa en la provincia de Huesca, con 25,25 casos en el trabajo por cada 1.000 trabajadores, seguida de Teruel, con 21,09; y Zaragoza, con 18,98. Por sectores, la construcción y la industria son los que presentan las peores tasas de accidentes, con 37,05 y 31,89, respectivamente, tras experimentar incrementos del 5,6% y el 3,3%.

Debido a la rotación y la precariedad laboral, el sector servicios es en que sube el índice de incidencia, que pasa del 13,89 en 2021 al 15,13 en este año, lo que supone un alza del 10,5%. “Creemos que en muchos casos, los trabajadores no han recibido la formación e información oportuna cuando se incorporan al puesto de trabajo y esto es una de las causas para el incremento de los accidentes laborales”, asegura Clarimón.

En cuanto a las enfermedades profesionales, CCOO señala que desde el año 2020 se ha producido un claro descenso de los casos declarados pasando de los 1.400 en 2019, antes de la pandemia, a menos de 1.000 en los dos últimos ejercicios. "Vamos al médico con una enfermedad de origen laboral y no se nos pregunta cuál es el origen, se trata como una enfermedad común o la mutua nos dice que es una contingencia común", lamenta el sindicalista. "Esto no consta en las estadísticas, lo paga la Seguridad Social con el dinero de todos y no se considera en los planes de evaluación y riesgo de las empresas”, crítica.

Propuestas: médicos centinela y un bus a Malpica

CCOO considera necesario "un mayor esfuerzo" de las Administraciones para acabar con el subregistro de las enfermedades profesionales y con los daños a la salud que causan. En sentido, insta a la puesta en marcha de programas de visitas a empresas con riesgos especiales, especialmente en sectores o en actividades determinadas, como los de procesos de producción que han estado expuestos a sustancias cancerígenas como el amianto.

El sindicato reclama la puesta en marcha de la figura del médico centinela, propuesta aportada por CCOO y recogida en la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo fin es la detección y notificación y reconocimiento de enfermedades profesionales como diagnóstico de sospecha en Aragón en el ámbito de la atención primaria.

El sindicato reclama instaurar la figura del delegado territorial de prevención para que pueda ejercer la labor sindical relativa a esta materia en las pequeñas y muy pequeñas empresas que por su dimensión no cuentan con servicios de prevención propios, ni con representación sindical, en las que tienen lugar la mayor parte de los accidentes mortales. Dando cumplimiento a la moción aprobada en el Pleno de las Cortes en septiembre de 2019.

En cuanto a los accidentes in itinere, propone hacer un estudio de los posibles riesgos y elaborar planes de movilidad sostenible en los centros de trabajo de las grandes y medianas empresas. A este respeto, el sindicato está elaborando un estudio de cara a implantar "en un futuro cercano" una red de autobuses eficientes que conecten a los trabajadores de Zaragoza con el polígono de Malpica.