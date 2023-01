Una paciente de cáncer de mama en sesión de radioterapia: Una "piedra en el camino"

En el entorno de Yolanda Campanas había habido muchos casos de cáncer, aunque no de mama; de hecho, cuando se lo diagnosticaron, en julio de este mismo año, «me quedé parada», quizá más que con otra enfermedad porque «la palabra impone», asegura esta mujer de 60 años, nacida en León pero residente desde los 5 en la capital aragonesa.

Así que, «como me dieron que lo habían cogido muy a tiempo, lo he llevado bien. Es, una piedra en el camino» y pone como ejemplo que a ella «solo le quitaron dos ganglios mientras que a una amiga suya, 30. Además, no ha necesitado quimioterapia, sino radioterapia, que ha comenzado esta misma semana.

Su diagnóstico y tratamiento ha sido muy rápido (vía sanidad privada). El 13 de julio se realizó una mamografía y en el pecho derecho «dijeron que normal, pero en el izquierdo...», cuenta. Le mandaron una biopsia y, aunque «estaba convencida de que me iban a decir que no», le dijeron que sí, que había un tumor, «pequeño», pero lo había, de 7 milímetros y «había que quitarlo".

Sus padres viven en León, así que siguió con su viaje programado para finales de julio para así darle la noticia a sus familiares y hacer el preoperatorio. El 1 de septiembre le dieron cita y el 14 le operaron. «El radiólogo me dijo cuando me puso el arpón que era bueno para mí porque era muy pequeño, pero para él...», señala.

En su familia la apoyaron desde el principio. Su hermana lo llevó «peor por otras cosas, y mi padre, mal también» pero su madre le dijo: «En estos temas, Yoli, tan importante es la medicación como la actitud», y ella la actitud ha sido positiva desde el principio, «sobre todo porque me dijeron que era muy pequeño»; aunque reconoce que «cuando voy a alguna revisión, pone una velica», cuenta.

De momento, a Campanas le han afectado «los cambios de estación» y aunque «me dicen que es por todo lo que tengo, yo creo que no, porque antes y después estoy bien», explica.

Sin efectos secundarios

Ahora tiene que tomar pastillas durante cinco años –«de momento sin efectos secundarios»– y esta semana ha comenzado la radioterapia. En la sala de espera, charlando con otros pacientes, ha podido ver cómo reacciona cada cuerpo. «Yo, de momento, no he notado nada», asegura.

Sabe que por el tratamiento puede que se le caiga el pelo, pero «de momento no pienso en esas cosas, no me lo planteo», asegura esta mujer, que ha apostado por una actitud positiva desde el principio.