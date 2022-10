La unidad de oncología de Barbastro «no se moverá a Huesca»

El gerente de los sectores sanitarios de Huesca y Barbastro, Miguel Zazo, es consciente de que la situación creada por la dimisión de la jefa de la Unidad de Oncología del hospital de Barbastro, Verónica Calderero, es «desagradable y desafortunada» y se muestra molesto por la forma de comunicarlo «a los pacientes», por carta. Zazo explica que Calderero «lleva menos de un año» en el cargo «y el 6 de octubre pidió la dimisión y no la podemos denegar», asegura.

Reconoce que «la situación este año ha sido dura», pero está abierta la Oferta Pública de Empleo en Sanidad y el próximo 24 de octubre «toman posesión los oncólogos en Aragón»; por lo que, siendo consciente del «esfuerzo personal» llevado a cabo por la jefa de la Unidad, señala, «el lunes se va a solucionar el problema de las bajas tanto en Huesca como en Barbastro». Será ese día cuando «tomen posesión los miembros que hayan aprobado y entonces veremos la situación de cada uno», explica Zazo, por lo que si uno está de baja se le sustituirá y si renuncia, correrá el turno, tal y como marca la normativa, cuenta.

Además, insiste en el «esfuerzo realizado» por Calderero, y puede que este «haya mermado su fuerza moral» pero ahora «que parece que se ve la luz al final del túnel...». Preguntado si es cierto que puede derivarse el servicio a Huesca, responde con rotundidad: «Nada más lejos de la realidad» porque en Barbastro hay unidad «desde el principio de la creación» y precisa que en Huesca se pondrá radioterapia.

Critica, sin embargo, esa forma de darlo a conocer porque «puede crear alarma entre los pacientes».

Por su parte, desde la asociación contra el cáncer en Huesca «respetan la decisión de la profesional» y se muestran «preocupados por este conflicto en el hospital», por lo que piden «prudencia y no crear intranquilidad». Señalan además que «hasta la fecha, a nosotros, no nos ha llegado ninguna queja de ningún enfermo por el retraso de algún ciclo o por que no se le haya atendido».