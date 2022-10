El ‘efecto Pilares’ dispara las urgencias y agrava la falta de personal

El final de las fiestas del Pilar de Zaragoza marcó el domingo la vuelta a la normalidad laboral y, también, dio el pistoletazo de salida a una semana complicada en los servicios de urgencias de los hospitales. De hecho, el pasado lunes el Miguel Servet marcó un «récord absoluto», aseguran desde el centro, con 538 atenciones en urgencias generales, superando la cifra del pasado 20 de junio de 507 atenciones. Ese número se incrementa hasta las 776 sumando las 50 de maternidad y las 188 del Infantil.

Un día antes, hubo 370 pacientes en el Servet, 22 en maternidad y 262 en el Infantil, cifras «normales para un domingo», señalan. Un día después también se mantuvieron altas con 747 totales, de las que 497 fueron en el hospital general. Estas cifras de récord superan también a las que se dieron en una fecha similar (lunes, 18 de octubre, un día después de los fuegos artificiales) con 675 urgencias (70 menos que este año).

Llama la atención además que el 40% de esas atenciones son de nivel considerado 4 y 5 en triaje (los más leves), por lo que podrían atenderse en otros dispositivos pero acuden a urgencias ante el cierre de los centros de salud en festivos, la demora en la citación en la Atención Primaria y el incremento de los procesos respiratorios, tanto catarro, covid o dolor de oídos o gripe en jóvenes, en situaciones que no revisten gravedad.

Falta de profesionales

La falta de profesionales es una de las demandas esenciales y también lo reconoce el Gobierno de Aragón. El presidente autonómico, Javier Lambán, aseguró esta semana que las listas de espera sanitarias, no solo las quirúrgicas, sino también las de los centros de salud, «se están reduciendo sustancialmente», manifestando que «se están tomando medidas».

Este problema está relacionado con «una dificultad gravísima», como es la falta de profesionales sanitarios, explicó Lambán, un problema que se incrementará en los próximos años por las jubilaciones previstas dentro del sistema sanitario.

«Las plantillas están tremendamente ajustadas», señala Carmen Lecina Berdor, vicepresidenta autonómica de Sanidad de Csif, por lo que han pedido al departamento de Sanidad un estudio porque creen «vital una reestructuración de las plantillas, ya que han cambiado las necesidades desde hace una década» y el personal «sigue siendo el mismo».

Hay contratos de refuerzo y de sustituciones que no se están renovando, «otros sí, puntualizan», por ejemplo en el sector de Teruel, en el CPR Nuestra Señora del Pilar, en Huesca, en el Clínico, «según la necesidad» y lo mismo en el sector 2, que están «a la espera de la autorización del Salud». Desde el sindicato defienden esa «prórroga de contratos y de verano porque se debe facilitar» que los profesionales disfruten de «días que se les deben» y tiene que haber profesionales «que los sustituyan porque no se puede sobrecargar» al personal sanitario.

También desde CCOO reconocen que, en algún lugar, se mantendrán esos puestos «de forma residual y se aprovecharán para hacerlos estructurales», pero en el caso de que sean por vacaciones «finalizarán por la incorporación del titular».

La planta sexta del Miguel Servet, un refuerzo para más ocupación La planta sexta del hospital Miguel Servet fue uno de los espacios destinados al ingreso de pacientes covid en los momentos álgidos de la pandemia, cuando los ingresos eran mayoritarios sobre todo en las personas más vulnerables. Antes de que apareciera el coronavirus, esta era la planta utilizada como refuerzo en el caso de que hubiera saturación en alguna de las otras plantas, sobre todo, en época precovid, cuando se daba una alta incidencia de gripe y, por tanto, también de hospitalizados. Ahora, está ocupada por el personal de Riesgos laborales, que en un breve espacio de tiempo volverá a su espacio original, y será esa sexta planta la que se tome como colchón para ese incremento de hospitalizaciones, bien sea por covid, bien sea por gripe.

Esos contratos han ido culminando desde agosto y los que finalizan a final de este mes son «los más largos», cuenta Elena Lahoz, de UGT, quien insiste en que «se deben horas y días de permiso y eso no se puede alargar». De ahí, que reconozca con rotundidad que «no sobra nadie en el salud, no se debería cesar a ningún contrato eventual», puesto que se hacen peonadas por las tardes y, señala que aumentarán las listas de espera porque para reducirlas se necesitan «médicos y enfermeras». Además, hay que tener en cuenta, dice, que «aún no ha acabado la pandemia».

Aumento de casos por covid

Esa situación de precariedad puede complicarse por el aumento de nuevos contagios por covid. «No es nada aventurado», señala Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, porque ya se vio tras las fiestas de la Vaquilla, San Lorenzo y aún se nota por las citas en Barbastro, Binéfar y Monzón, que continúan al alza, por lo que se espera «un aumento» en Zaragoza tras el Pilar porque «las concentraciones de personas producen efectos de este tipo». Ahora, la incidencia es de 55,2 casos por cien mil habitantes en Aragón, una cifra que sube a 150 en Jaca y 140 en Barbastro. En los últimos siete días, en el sector de salud Zaragoza II se han notificado 228 casos y en Barbastro, 128.

En cuanto a hospitalizaciones, se mantienen, con 123 en planta y 3 en uci, pero en el hospital de Barbastro, por ejemplo, hay 32 ingresados por covid, lo que es «una barbaridad», el centro con más ingresos por coronavirus, por delante del Servet (26) y del Clínico (23).

Asegura el director general que puede haber confusión entre procesos catarrales, gripales o de coronavirus, ya que los síntomas pueden se similares salvo en casos «más genuinos como la postración, dolor muscular o fiebre» que, en casos en los que hay «hasta transmisión de gripe, no hace falta hacer una prueba», pero si «toso, duele la garganta y existe un poco de fiebre no sé si tengo covid, gripe, catarro por rinovirus o un virus respiratorios sincipial», explica Falo.

Y es que, en estos casos, los «síntomas son indistinguibles y detrás puede haber cualquier virus», asegura, antes de puntualizar que «todos las personas no reaccionamos igual» ante la fiebre o el exudado nasal. La forma de definirlo es «una prueba de laboratorio».

El comportamiento ante estas situaciones «debe ser el mismo, porque si tengo covid me protejo, pero tampoco quiero pasar gripe u otro virus respiratorios». Las decisiones terapéuticas y preventivas, describe Falo, son las mismas que desde el Departamento de Sanidad se viene haciendo hincapié desde la relajación de medidas para combatir la pandemia: «mascarilla, higiene de manos, ventilación y, si se puede, teletrabajar, y si no se puede, llevar mascarilla», repite.