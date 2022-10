Los médicos de atención primaria se sintieron el miércoles cuestionados por las palabras de la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, cuando afirmó que en las agendas de estos facultativos hay huecos sin cubrir que provocan el que se den citas de hasta veinte días de demora. Tras la petición de dimisión realizada por los sindicatos sanitarios y la solicitud de rectificación por parte del PP y del Colegio de Médicos de Zaragoza, la mano derecha de Javier Lambán ha pedido disculpas. Lo ha hecho en la mañana de este jueves a través de su cuenta personal de Facebook, donde ha asegurado que se le malinterpretó.

"Trasladé una propuesta que ha hecho el Departamento de Sanidad, que consiste en perfeccionar la aplicación Salud Informa, de manera que aparezcan publicados los huecos disponibles en la misma, para que los pacientes, de manera transparente, puedan tener acceso completo a esa información", ha afirmado, mientras ha añadido que "se trata de una propuesta de mejora en la propia gestión, pero que nada tiene que ver con el cuestionamiento o la denuncia de falta de profesionalidad o de compromiso de los profesionales, como parece que se ha interpretado".

Pérez ha insistido en que si sus palabras "fueron malinterpretadas, pido disculpas, porque para nada era mi intención ni pretendía ofender a nadie". "Soy una firme defensora de los servicios públicos, y en especial de la educación y la sanidad pública. No encontrarán en mí una aliada de la devaluación y el desgaste de la sanidad pública y de sus profesionales, tienen mi respeto absoluto y mi reconocimiento. No digo una cosa cuando estoy en la oposición y hago lo contrario cuando gobierno".

En este sentido, ha asegurad que "como defensora de los servicios públicos", está comprometida en la obligación de que "mejoren y sean eficaces" ante la ciudadanía, y "creo que incorporar medidas de gestión que van en esa dirección debería ser una obligación de todos". "Pertenezco con orgullo a un Gobierno que ha invertido más de 600 millones de euros en la sanidad pública desde 2015, y que se ha topado con la gestión más compleja que nos ha tocado vivir en los últimos 100 años, con una cruel pandemia, y no me cansaré de agradecer y reconocer el trabajo abnegado de todos los profesionales sanitarios en la gestión de la misma".

Aclaración del Gobierno de Aragón

El anuncio de Pérez durante la rueda posterior al Consejo de Gobierno sobre la modificación de la aplicación móvil para reservar citas pronto tuvieron la aclaración del Departamento de Sanidad que dirige la también socialista Sira Repollés. Fuentes de esta consejería explicaron que había un problema en la forma de uso. Hasta ahora, los médicos tenían la posibilidad de guardarse un espacio para citas, pero esta reserva no aparecía ni en Salud Informa ni en la aplicación.

Los facultativos lo hacían, en principio, para asegurarse tener citas libres para los pacientes que no acceden a través de estas vías a la consulta, sino que lo hacen por teléfono o acudiendo directamente al centro. Cada médico se gestionaba su propia agenda, de tal manera que no todos se guardaban el mismo espacio. De este modo, se producía la circunstancia de que en algunos casos el usuario no podía conseguir una cita más o menos rápida cuando la solicitaba a través de Salud Informa y, sin embargo, en la agenda podía haber huecos libres al día siguiente. De hecho, la podía conseguir mediante una llamada telefónica si lograba contactar con su centro de salud.

Según estas mismas fuentes, esto no se volverá a producir porque "se ha dado la orden de que se visibilicen en Salud Informa todas las citas disponibles, precisamente para mejorar la accesibilidad del usuario y evitar que haya una falsa percepción respecto a las agendas de los profesionales".