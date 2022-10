PP y PSOE se enganchan en otro rifirrafe improductivo para la crisis

Ni el Partido Popular ni el PSOE quieren ceder en la carrera hacia las próximas elecciones, que han arrancado antes que nunca y donde se sube de tono pero no de nivel conforme pasan los meses. Este jueves fue otro buen ejemplo de refriega en las Cortes de Aragón, donde se habló del asunto fundamental del momento (la crisis energética y la inflación) sin ofrecer ni una luz a todos esos ciudadanos que miran hacia el invierno con pavor.

A ningún otro grupo parlamentario pareció interesarle demasiado el rifirrafe entre el presidente, Javier Lambán, y la jefa de la oposición, Mar Vaquero, que empataron en tozudez al repetir los mensajes. Impuestos por aquí, anuncios por allá, lo único que se pudo sacar en claro es que el cuatripartito está preparando los próximos presupuestos poniendo especial cariño a los más vulnerables. Y que en ese ejercicio no parece por ahora probable que participe el resto de la cámara.

Como resumió bien pronto Álvaro Sanz (IU), el resto esperaban eso, "que se tiraran los trastos a la cabeza" pero no cedieran ni un milímetro a un debate que hoy en día no es tal. Hay disentimiento pero no se buscan puntos de encuentro. La oposición da datos, habla de incumplimientos; el Gobierno responde que miente, aunque tampoco presenta alternativas. En fin, nada nuevo, más allá de la bronca, las ironías y los exabruptos que han resucitado con el bipartidismo que crece mientras otros agonizan.

Lo que no cambia es la presencia ausente de Jorge Azcón, al que se hace referencia sin nombrarlo expresamente. Vaquero habló del próximo presidente de Aragón (que será del PP y mejor, a su entender) y Lambán se agarró al masculino en su primera aparición. "Solo una cosa nos ha aclarado usted. Ha hablado del próximo presidente del Gobierno de Aragón, con lo cual usted ya se descarta. Yo confiaba en que pudiera ser usted la candidata", le dijo en medio del murmullo.

No tardó en llegar la respuesta cuando la popular volvió a tomar la palabra: "¡Ay, señor Lambán, si yo le contara cuáles son mis aspiraciones..! Pero no voy a entrar a ese comentario quisquilloso y pueril. Usted quisiera que le resolviera algo que le preocupa bastante más de lo que aparenta", en referencia al esperado anuncio de quién será el rival directo de Lambán en las urnas, donde se espera precisamente al alcalde de Zaragoza.

Por lo demás, la portavoz del PP en las Cortes insistió en que Lambán "no quiere bajar impuestos" y por eso "busca excusas" que le sirven “para retrasar cualquier decisión”, mientras en Hacienda continúan las proposiciones que le remitieron los distintos grupos parlamentarios.

"¿Dónde están los 100 millones extra para la sanidad, cómo y cuándo va a dar esos 200 euros a las familias?", preguntó la portavoz conservadora, que se remitió a los "anuncios" que hacen desde el Gobierno "que no sirven a los aragoneses" ya que "un 80% tiene dificultades para llegar a final de mes, 240.000 están en riesgo de pobreza y 75.000 en riesgo de pobreza severa".

Para Vaquero, Lambán ha batido "todos los récords" al llevar a Aragón "a estar peor que la media nacional" en todos los indicadores económicos. "Ustedes niegan los problemas, no tienen soluciones y siempre culpan a los demás, lo hemos visto otra vez con la señora Pérez culpando a los médicos del colapso de la Atención Primaria".

El presidente apareció cargado de ironía. "Anda desinformada, lo que extraña con lo sagaz y lo lista que es", comenzó el jefe del Ejecutivo. "Viene a esta cámara a decir medias verdades cuando no a mentir. Acusar a un presidente autonómico de la inflación es bordear el disparate", respondió a Vaquero, a quien acusó de hace una intevención "repleta de exabruptos y datos falsos". "Yo aquí en esta tribuna solo digo la verdad".

La defensa de la igualdad es "la principal ambición" del Gobierno autonómico, continuó Lambán, que resaltó que Aragón "sigue siendo una de las tres comunidades más igualitarias de España" junto a Navarra y el País Vasco, rechazó las medidas "fracasadas y contraproducentes" del PP y destacó que desde 2015 la comunidad ha contratado a 5.800 médicos y 3.200 maestros más.

Los impuestos vs los servicios públicos

El presidente explicó que "una de las cuestiones centrales" de los presupuestos de 2023 va a ser "arbitrar medidas para los sectores más vulnerables" y rechazó "el mantra" fiscal de los populares de "bajar impuestos de manera indiscriminada", que en caso de aplicarse conllevaría "dejar abandonados a su suerte" a los más vulnerables. "El debate de la fiscalidad es asumible, pero de manera indisociable con el debate sobre el tamaño de los servicios públicos", señaló Lambán, que cree que los populares "van por la autopista en dirección contraria a todos los demás" en política fiscal.

Por último, el jefe del Ejecutivo aseguró que España "va bien" y Aragón "va aún mejor", destacando que tiene "la inmensa suerte" de contar en su Gobierno con Podemos, PAR y CHA, mientras que Pedro Sánchez tiene que completar su mayoría con algunos socios que no le gustan "nada".

Vaquero le replicó con preguntas. "¿Pone en tela de juicio los datos que yo le he dado? ¿No se cree que el 80% de los aragoneses tiene problemas para llegar a final de mes o que uno de cada 5 esté en riesgo de pobreza? Si usted niega esos datos, su gobierno tiene aún más problemas", le espetó la popular, que aseguró que el PP tiene "un claro compromiso con Aragón y cumplimos nuestra parte, que es vigilar a su Gobierno".

"Le hemos hecho multitud de ofrecimientos de pactos, pero usted no los quiere (Lambán suele decir que los populares van de farol) por su sectarismo", cerró la líder conservadora en el Parlamento, que remató con una frase de Antón Castro: "El sectarismo envilece".

El portavoz socialista, Vicente Guillén, respondió a Vaquero que Aragón es la tercera comunidad con menos tasa de pobreza y la que más es Andalucía, "gobernada por el PP" y criticó "el mantra" de la bajada masiva de impuestos, "a los que más tienen sobre todo".

El líder de Cs, Daniel Pérez Calvo, criticó el bipartidismo, se preguntó si algún presente encontraría un titular para el rifirrafe PP-PSOE titular, cuestionó "por qué no pagar menos por pasar la ITV, los comedores escolares, o las residencias del IASS" y propuso al presidente reunirse para dialogar sobre ello, cuestionando si sus socios del cuatripartito "le están dando largas".

La portavoz de Podemos, Marta de Santos, afirmó que "vienen vacas flacas" y que España es "el país mejor preparado para afrontar el futuro" con el Gobierno de PSOE y Podemos, de manera que "a Aragón y a España le sienta bien".

El diputado de CHA, Joaquín Palacín, emplazó a acometer "cambios estructurales" en la financiación autonómica porque el actual modelo "no sirve". "Hay un déficit en cuanto a los recursos que recibimos y es más difícil prestar los servicios públicos".

El portavoz de VOX, Santiago Morón, alertó de que Aragón "encabeza el porcentaje de cierre de empresas", indicando que la morosidad empresarial ha aumentado un 73% en el primer trimestre del año, además de que "la inflación sigue muy alta y nos está haciendo mucho daño".

Jesús Guerrero, del PAR, asegurado que gracias al trabajo del Gobierno de Aragón la comunidad "está preparada para aguantar cualquier tipo de crisis", tras lo que ha considerado que "la mejor herramienta es hacer unos buenos presupuestos".

Por último, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, avisó de que la desigualdad objetiva está creciendo y defendió "otro modelo productivo", con "igualdad de derechos". Al PP le criticó porque no se pueden "pedir más ayudas y pedir bajar los impuestos"; a Lambán le transformó su preocupación "por que no planteen ninguna alternativa".