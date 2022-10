Uno de cada tres jóvenes que viven en hogares vulnerables abandona los estudios

El éxito educativo “no es la nota de un examen o la obtención de un título” sino que incluye aspectos y capacidades relacionadas con el rendimiento, la adquisición de competencias, el desarrollo integral del alumno o las habilidades para salir al mundo laboral. Partiendo de esta premisa, las profesoras Santa Lázaro y Belén Urosa, de la Universidad de Comillas, han abordado este jueves, durante la jornada Éxito escolar en la juventud vulnerable en el Joaquín Roncal de Zaragoza, los factores de riesgo que condicionan el proceso educativo de los chavales de entornos vulnerables.

Se trata de jóvenes que, por circunstancias, caen en el absentismo escolar o en el abandono temprano de los estudios porque se mueven en un entorno social y familiar que les condiciona en su desarrollo. En este sentido, las expertas han apuntado que uno de cada tres jóvenes que vive en hogares vulnerables “abandona los estudios al terminar la ESO”, mientras que la situación cambia “radicalmente” entre quienes están en una situación socioeconómica favorable. En estos casos, abandonan 0,4 alumnos de cada diez. “El nivel educativo de los padres también influye mucho, especialmente el de las madres. Si tiene estudios básicos, hay más abandono en los hijos, sobre todo si son varios. Si tiene estudios superiores, la tasa de abandono baja mucho”, explicó Urosa.

España es el segundo país de Europa con el mayor dato de abandono temprano educativo. “Son más los chicos los que salen del sistema en cuanto terminan la etapa obligatoria, mientras que las chicas tienen más éxito. Los jóvenes deben seguir buscando la formación no por el mero hecho de estar y hacer lo que todo el mundo hace, sino porque tengan la inquietud por formarse”, resaltó Lázaro. “El principal agente del éxito es el propio alumno”, ha incidido la experta.

El abandono escolar “no se produce de repente”, sino que es un proceso “insidioso” que se desarrolla “sin que el alumno se dé cuenta”, según Lázaro. “Hay que trabajar desde muy pronto cuando se producen esos casos de desmotivación o dejadez. No solo vale con estar de cuerpo presente en la clase, hay que participar y fomentar la interacción. Ahí es importante el papel de los profesores”, ha añadido Urosa.

Acceso a la educación

También hay más probabilidad de que se produzcan repeticiones entre el alumnado de entornos vulnerables, sobre todo en 1º de ESO, el curso donde más casos se dan. "España lidera la tabla de repetidores en Europa, son malos datos. El estudio nos detalla que en los hogares de renta baja hay un 5,5 de repetidores, mientras que solo repite uno de cada diez de los que vive en familias con mejor renta", detallan las expertas.

Por otro lado, el acceso a la educación también influye en el éxito de los jóvenes. "Cuánto más tarde se accede, más probabilidades de no tener éxito hay", ha dicho Lázaro. "Hay diferencias grandes que, después, se mantienen durante el sistema educativo. España tiene una alta escolarización de 3 años, pero no tanta de 0-3 años. Esto, según vemos, está condicionado por los niveles económicos y los más vulnerables, por ejemplo, no se escolarizan de 0 a 3 años. Ahí ya empiezan las diferencias", ha recalcado.

El congreso educativo Éxito escolar en la juventud vulnerable se desarrollará a modo de 'think tank' tras un estudio nacional con más de 800 jóvenes de toda España financiado por el Ministerio de Derechos Sociales. Está organizado por la red Jóvenes e Inclusión, a la que pertenece la aragonesa Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM), anfitriona del evento.