Dolores de Pedro: "La barrera del idioma incide mucho en el fracaso escolar"

Dolores de Pedro es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y directora del Máster de Terapia Familiar. Este viernes participa en el congreso Éxito escolar en la juventud vulnerable celebrado en el centro Joaquín Roncal de la capital. Está organizado por el colectivo Jóvenes e Inclusión Social, al que pertenece la aragonesa Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM).

-¿Qué importancia tiene la familia en el éxito o en el fracaso escolar?

-Cualitativamente es muy importante su participación en el proceso escolar. Dentro del núcleo familiar se debe propiciar la confianza, fomentar las distintas habilidades del menor y que este se sienta reconocido, eso le dará seguridad porque estará en un ambiente protegido. Si la familia ofrece todo esto, salvo que haya algunas dificultades físicas o intelectuales, los chavales tienen éxito porque no se sienten fracasados.

-Si hablamos de un joven que viene de un entorno vulnerable, ¿sus posibilidades de éxito decaen?

-Sí, porque es mucho más difícil lograrlo. Claro que existen casos de éxito entre estos jóvenes, pero es necesario que haya una red de educadores y de entidades sociales que les apoyen en ausencia de la familia. Hay que ofrecerles otro tipo de recursos. No quiere decir que no tengan familia, pero esta no tiene unas características positivas que faciliten su éxito y, por eso, todo se complica

-Es profesora de universidad desde hace muchos años y su tesis se basó en analizar esta situación social entre menores extranjeros. ¿Con qué se encontró?

-El asunto fundamental es que, en ocasiones, los chavales extranjeros, con los que hablé, se encuentran con que su familia no puede aportar el apoyo o los recursos necesarios. No pueden acompañarles en los deberes, tampoco tienen una cultura escolar, un conocimiento del terreno y sí muchos problemas con el idioma. El desconocimiento del lenguaje y de esa red de apoyo hace que los chavales tengan que ser autónomos e independientes a la fuerza. Se les tiene que acompañar, independientemente de que haya entidades o no. Por eso el papel de los docentes también es importante.

-¿Se encontró con muchos casos de fracaso escolar entre esos jóvenes que entrevistó?

-Hubo algunos, pero no muchos. He sido profesora y he visto como algunos de ellos chavales han llegado a la universidad. Otros, sin embargo, no han superado la Secundaria y eso es algo importante porque es un nivel de enseñanza que, si no se supera, implica no tener salida al mundo laboral.

-¿Un menor en esta situación es consciente de cuán importante son los estudios?

-No es consciente de su ambiente no favorable. Está solo de alguna manera y se tiene que organizar la vida porque su familia no es lo estándar, es decir, no está con él en esas fases educativas. A veces proceden de familias cuyos padres tienen largos horarios de trabajo o trabajan por las noches. Hay dificultades añadidas para su equilibrio.

-Maduran más rápido por tanto..

-Sí, ese proceso se adelanta. Maduran más rápido por la circunstancia. Parece que el éxito escolar es únicamente sacar buenas notas y no es así, es todo un conjunto de bienestar escolar.

Hablaba antes de la barrera del idioma. ¿Tan grande es?

-Hay mucha dificultad y determina mucho. Los latinos, por ejemplo, es el mismo idioma, pero hay conceptos de palabra que no tienen nada que ver. En teoría puede parecer que ellos no necesitan apoyo con una clase de Lengua, pero no es así porque realmente no le dan el mismo significado que nosotros a muchas palabras. Pensemos ahora, por ejemplo, en los menores que han llegado de Ucrania. Tienen una carga porque el contexto que han vivido y pueden ser chavales brillantes en los estudios allí pero aquí, por ese periodo de adaptación y por no conocer el nivel escolar, les puede suponer una carga extra. Eso puede derivar en un fracaso escolar o en un rendimiento más bajo y eso hay que aprender a gestionarlo.

-¿La ayuda a estos jóvenes por parte de las Administraciones es suficiente

Aportan, pero no lo suficiente. Los proyectos de las entidades que apoyan a estos chicos siempre van justos de dinero y eso, al final, es un hándicap. Se hace lo que se puede y más, pero con el dinero limitado.

-¿Hay más chavales ahora en esta situación que necesitan ayuda escolar?

-Mi apreciación es que cambiamos los nombres de los distintos programas escolares de apoyo, pero seguimos con un número grande de chavales que no superan la barrera escolar. Ahora quizá podríamos decir que ha crecido con el covid, el confinamiento y la enseñanza a distancia porque la enseñanza docente con una pantalla no estimula ni socializa tanto. Quizás la pandemia ha minado las posibilidades de tener éxito escolar. Es un elemento que podría decir que estos jóvenes han crecido, pero es una apreciación personal.