El gerente del Salud, José María Arnal, ha asegurado que están trabajando conseguir un sistema en Atención Primaria en el que los pacientes tengan "más facilidad para citarse y más accesibilidad" al sistema sanitario.

Al respecto de la implantación de horas extraordinarias, ha defendido que se deben definir "según las cargas laborales" y van a seguir teniendo conversaciones con los profesionales y sus representantes para definir los aspectos técnicos porque "no se puede hacer una norma general".

"Está todo encima de la mesa y tiene que ser con agendas y viendo las necesidades porque no son lo mismo unos centros que otros", ha explicado, a la vez que ha apuntado que cada centro tiene sus propias peculiaridades porque unos son "más demandantes" y otros lo que pueden tener es una población "más envejecida".

El gerente el Salud ha hecho estas declaraciones durante su visita a las carpas instaladas en el Día de la Parada Cardíaca, una jornada coorganizada por Universidad de Zaragoza en el Campus de San Francisco para enseñar a la población cómo hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar.

Arnal ha defendido que tanto los médicos como las enfermeras están trabajando "mucho y de manera exhaustiva". "No hablamos de que se estén escaqueando", ha enfatizado, para después asegurar que "muchas veces" ven pacientes "por encima de lo que les corresponde e incluso doblando".

También ha argumentado que la "demora a veces es una sensación y no una realidad", porque cuando intentan citarse y los huecos están llenos van al cetro de salud y se les visita, aunque ha reconocido que "no se gestiona correctamente". También ha calificado como "tolerables" algún tipo de demoras como determinados resultados no importantes.

Sobre la gestión, control y reflejo de tiempos, Arnal ha defendido que "se reflejan todo tipo de actividades", aunque hay muchas que no se comunican "y lo que no se registra teóricamente no existe".

Papiloma humano a niños

Al respecto de la vacunación tanto a niñas como a niños del papiloma, la idea es introducir esa vacuna en los próximos calendarios, y ha recordado la necesidad de que sea para todos porque es un virus como el de la rubeola, cuando hace muchos años se vacunaba solo a las mujeres que estaban embarazadas, pero eso no corta la cadena de transmisión de la enfermedad y se trata de vacunar a chichos y chicas para frenar en este caso el cáncer. "Soy un defensor firme de vacunas porque previenen de muchas enfermedades", ha zanjado. EFE