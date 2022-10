Los gajes del oficio de un panadero: "La conciliación la llevo como puedo"

No son ni las cuatro de la mañana y el panadero de Tobed ya está en pie. A José Luis no le ha sonado el despertador a esa hora, sino que ya se encuentra con las manos en la masa en su obrador. En verano muchos no se han acostado y él ya está en la panadería a eso de las dos de la madrugada. Los viernes, incluso «antes». A las nueve y media ya ha terminado de hacer todo el pan. Reparte en Codos y continúa con todo el tema de repostería –magdalenas, trenzas o tortas de nueces– que también baja a Cosuenda y a Zaragoza. Por la tarde –a eso de las cinco– nos atiende mientras prepara unos bizcochos. No para desde los trece años. El horario se lo marca también su horno de leña. Tiene que hacer «virguerías» y ver qué pide en cada momento. Es muy antiguo, tanto que el primer papel que tiene es del año 1700.

Él continúa con un negocio familiar que empezaron sus padres en 1989. Su padre –72 años y con jubilación activa– todavía le echa una mano aunque el mes que viene ya se jubila definitivamente. En invierno se limita «a sobrevivir» con sus 150 barras diarias. Pero el verano es «una locura». La venta de pan se duplica y más aún los fines de semana. "La conciliación la llevo como puedo. El primer sacrificado es la familia porque llevas un horario diferentes" Su jornada laboral termina a eso de las siete de la tarde. Y cuando llega a casa, «no es cuestión de echarse a dormir». Los panaderos también tienen familia y la conciliación es difícil. «La llevo como puedo. El primer sacrificado es mi familia porque llevas un horario diferente», cuenta José Luis. Este panadero lamenta que a la gente joven no se le imprime una «mentalidad emprendedora», aunque confía en que todo lo que nos está tocando vivir últimamente igual cambia esa forma de afrontar la vida. Un caso inédito En Mas de las Matas pueden presumir de ser una de las pocas localidades de España que cuenta con una cooperativa panadera. Y, «posiblemente», de Aragón. A mediados del siglo XX, los cinco hornos con los que contaba esta localidad turolense se pusieron de acuerdo para subir el precio de cocer el pan. La respuesta de los vecinos fue inmediata y fundaron esta cooperativa panadera en torno al molino harinero. «A día de hoy sigue el mismo funcionamiento. Somos socios los del pueblo y la Junta Directiva cambia cada cinco años. Pagamos una cuota inicial de seis euros y luego las cartillas que cada uno ya va comprando como le viene en gana», asegura Olivia Doñate, concejala de Turismo, Cultura y Educación del Ayuntamiento de Mas de las Matas. El panadero de pueblo, un oficio en extinción en Aragón Olivia detalla que los vecinos pueden adquirir hasta tres cartillas: una de 50 panes por 74 euros, otra de 40 panes por 60 euros y una tercera de 30 panes por 45 euros. No obstante, no siempre han existido tres cartillas con tres precios diferentes pero la situación económica manda a día de hoy. «Hay gente que no puede soltar más de 70 euros de golpe», lamenta. Entre los productos catalogados como «panes» se incluye la barra grande y la hogaza y, en el caso de que quieran comprar la barra corta o estrecha, se deben abonar 15 céntimos más. En el despacho también pueden encontrar todo tipo de repostería, no incluida en estas cartillas. Los masinos pueden llevar el batido de las magdalenas al horno para cocerlas allí y llevárselas a casa El horno también sirve de punto de encuentro para los masinos y, en temporada alta –los miércoles y viernes–, se pueden acercar hasta allí con el batido de las magdalenas. A día de hoy, el aforo es de diez personas. Cada servicio de este horno es una anécdota más en su curiosa historia, que no deja de sorprender a todos los turistas en las visitas guiadas que se organizan. «Nosotros ya estamos acostumbrado, pero les choca a los que vienen de fuera», cuenta entre risas. De hecho, la cooperativa también hace las veces de restaurante. De lunes a sábado, los vecinos pueden llevar antes de las once de la mañana sus llandas, es decir, sus bandejas con comida como, por ejemplo, el pollo con patatas. A eso de la una ya lo tienen listo para llevárselo a casa. Este servicio cobra todavía más importancia en fechas señaladas como Nochevieja y las fiestas de agosto, cuando incluso se abre por la tarde para las cenas que organizan las familias y peñas. El horno «da para lo que da» porque es antiguo, pero la receta es la de siempre, «la de toda la vida», «la de un horno de leña». Tobed y Mas de las Matas resisten y conservan a sus panaderos, conservan un servicio indispensable para sus vecinos