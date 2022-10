El panadero de pueblo, un oficio en extinción en Aragón

El olor a una buena hogaza, a la barra larga y a las tortas de cucharada se cuela por todos los rincones y calles de los pueblos vaciados de Aragón. Hasta hace muy poco, los vecinos de Herrera de los Navarros, Villanueva de Huerva y Mezalocha sacaban a relucir su espíritu laminero cuando se acercaban a por su ‘barrica’. Que si una bolsa de magdalenas, que si otra de ‘mantecaos’, que si un bollo para cuando venga el nieto... Aunque eso ya es historia. Reciente, pero ya es historia. Estos tres pueblos han perdido sus panaderías en algo más de un mes y la sensación que invade a panaderos y vecinos es de pena. Se pierde un servicio. Y, posiblemente, sea para siempre.

En el caso de Gregorio –53 años– ha cerrado su panadería de Herrera por «una concatenación de problemas» derivados, principalmente, de la salud de su hermano Rogelio. Hace unos años enfermó por una grave dolencia cardiaca y ahora necesita una atención exclusiva de 24 horas por parte de su esposa Raluca. Entre los tres regentaban esta panadería con casi 60 años de historia y que ya habían heredado de sus padres. Los hermanos Gil trabajaban en el obrador y Raluca despachaba el pan.

Había llegado un momento en el que Gregorio ya necesitaba contratar a dos personas para cubrir esos puestos. Resultaba «inasumible». La decisión ya estaba tomada en agosto, pero no fue público hasta el último fin de semana de ese mes. «Imagínate el revuelo que podíamos preparar», comenta entre risas. «Le hemos dado muchas vueltas porque te vienen muchos recuerdos y te hace mucho duelo dejar todo aquí. Hacer cuesta mucho y deshacer muy poco».

Su último día de servicio fue el 10 de septiembre, el sábado de la romería a la ermita de la Sierra de la Virgen de Herrera. «En buena hora», admite Gregorio. Su hermano tuvo que ingresar al día siguiente. A partir de entonces, él se ha hecho cargo de su sobrino de ocho años. «Comidas, colegios... Te puedes imaginar». Ha intentado por todos medios traspasar el negocio. No ha habido forma. «No hemos llegado a hablar ni de temas económicos. Falta gente cualificada», reconoce este herrerino, que ya ha vendido parte de su maquinaria y ha mandado a la chatarra la que no ha podido salvar por ser demasiado vieja.

Gregorio recuerda con añoranza que él empezó a sus 19 años. Estudió Bachillerato, hizo la mili y a trabajar a la panadería, cuando el pueblo era «tres veces» lo que es ahora. «Casi mil habitantes, eh. Y ahora ya ves, estaremos viviendo unos 350», lamenta. Durante este tiempo también han servido pan a Bádenas, Nogueras, Santa Cruz de Nogueras, Aladrén y, «en verano» a Luesma. «Por darles el servicio en invierno. Son pueblos de unos diez o doce habitantes», razona.

Su oficio no conoce verbenas hasta las tantas de la madrugada ni tampoco cotillones de Nochevieja. «Cuantos más días de fiesta hay, más trabajo. Las vacaciones no las puedes dar en verano. Las panaderías son negocios familiares en los que todos arriman el hombro y todo va al mismo saco. Da igual que un sábado hagas doce horas o un domingo metas 15».

Un segundo cierre en Villanueva de Huerva

Aliviada respira Marta Bernabé –51 años–. Ella también ha cerrado su panadería de Villanueva de Huerva, a unos 20 kilómetros de Herrera. No parece que esté triste con su nueva vida. «Ya no voy a trabajar, ahora voy a vivir. Llevo 25 años casada y no he dormido ninguna noche con mi marido. Me he perdido a mi hijo de 21 años».

Atrás queda una historia casi centenaria que empezó su abuelo «cuando la guerra». Su hermano Alfonso ha echado números: cobrará el paro estos dos próximos años y se jubilará a los 63. Alfonso ya había cumplido en verano, pero decidieron aguantar estos meses de tirón hasta que repartieron la última barra de pan hace algo más de una semana. Fue el 8 de octubre. Desde entonces todavía están con todo el tema de papeleo para dar de baja la luz o el teléfono y las indemnizaciones de sus dos trabajadoras.

A Marta le suponía «un dineral» buscar un sustituto a Alfonso. Y no se lo ha pensado: «Estamos más bien que nunca. Un panadero no puede estar con su familia, no tiene vida, no tiene fines de semana, no tiene vacaciones, no tiene Navidad». Aun así ya le resultaba «imposible» seguir en invierno. «Estaba condenado a desaparecer».

Como hacía Gregorio en los alrededores de Herrera, los hermanos Bernabé también repartían el pan a otros pueblos como Tosos, Aguilón, Encinacorba, Aguarón y Longares. Ahora Villanueva de Huerva pasa también a esta lista de pueblos sin panadería.

En Mezalocha, más de lo mismo

La siguiente parada es Mezalocha –a un cuarto de hora–. Allí también están sin panadería desde el 31 de agosto. Carlos Bernal –46 años– ha sido el último de un negocio familiar que ha contado con cuatro generaciones, «unos cien años o más, ya empezaron mis bisabuelos». «No hay gente en el pueblo y la panadería no es rentable. No podemos seguir abriendo la puerta, el pueblo se está muriendo», justifica Carlos, quien lamenta el olvido que sufre el medio rural en la comunidad: «En Aragón todo gira en torno a Zaragoza y alrededores. El resto estamos a la deriva».

En Mezalocha residen unos 70 habitantes y las barras que despachaban a diario se quedan lejos de la treintena. Su madre, María Pilar Lostal –77 años–, ya está jubilada. Eso sí, le seguía echando una mano con las magdalenas. «Es lamentable porque es una panadería de cuatro generaciones. Antes hacíamos mucho pan y repartíamos a muchos pueblos. Había vida, maño», apunta con la voz entrecortada. «Yo lo estoy pasando muy mal porque he disfrutado mucho estos años por la conexión que he tenido con la gente del pueblo y con los que venían a pasar el fin de semana».

Las escuelas cierran en los pueblos, tampoco hay farmacias y el servicio médico ya solo funciona los lunes y jueves. Cuesta creerlo pero ya no habrá más tortas de pimiento y tomate de Gregorio. Las panaderías en los pueblos son un servicio igual de importante que un banco o el coche de viajeros. Son puntos de encuentro de mayores y de pequeños. Son servicios que no se debería consentir que se perdieran.