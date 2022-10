"Los aragoneses no se deben resignar a soportar otro fracaso de Lambán, en el PP tienen una alternativa"

¿Le ha cambiado mucho la vida en los últimos meses?

No. Al final es el mismo proyecto en el que decidí comprometerme, el del Partido Popular. He ido pasando por diferentes experiencias en mi carrera, aunque el pilar fundamental en mi trayectoria es haber sido alcaldesa de María de Huerva durante 12 años. Fue el mejor aprendizaje para saber lo importantes que son la toma de decisiones y el compromiso, para aprender que la política puede cambiar la vida de las personas. Así me sentía en María, con un proyecto transformador que, además, es palpable. Cualquiera que vaya allí lo verá. Eso mismo lo he ido experimentando en las Cortes como diputada autonómica, donde pude estar con un Gobierno del PP y después en la oposición. Activamente en política he vivido cuatro presidentes autonómicos: Gustavo Alcalde, Luisa Fernanda Rudi, Luis María Beamonte y Jorge Azcón. Cada uno ha tenido su perfil, pero con todos ha habido procesos muy naturales.

Es evidente su recorrido, pero ahora está en primera fila.

Cuando sientes el proyecto y conoces los temas de Aragón sí que es una responsabilidad. Al final eres la voz del PP en el Parlamento. Pero cuando hay coherencia y unidad interna, esa voz es mucho más fácil manifestarla.

¿No hay mucho ruido en el hemiciclo?

No hay que negarlo, se nota que estamos en un momento en el que nosotros le pedimos al Gobierno que rinda cuentas. Queremos trasladar lo que hemos creído desde el primer momento, que éramos la alternativa. Cuando vemos que este Gobierno ha sido incapaz de dar respuesta a los aragoneses, es normal que queramos retratar esa incapacidad que ha tenido Lambán en estos casi 8 años que lleva de presidente. Los aragoneses no se tienen que resignar, hay una alternativa en el PP, que no es un partido que carezca de experiencia o haya tenido altibajos, sino una formación solvente que ya ha gobernado en los momentos más difíciles.

¿Por qué ha cambiado tanto la actitud de la bancada popular, más impetuosa, desde que Jorge Azcón es el presidente del partido y Mar Vaquero la portavoz?

Cuando un proyecto se acerca al momento de recabar el apoyo, esa vehemencia se puede incrementar. Pero, vamos, somos los mismos y no hay líneas nuevas. Insisto en la coherencia que tiene el PP, aunque nos hayamos ido adecuando a las circunstancias que han venido. Nuestro programa se adapta a las necesidades de los aragoneses, piensa en los aragoneses. Durante la pandemia supimos mostrar plena lealtad al Gobierno de Aragón pensando siembre en los aragoneses y en arrimar el hombro, pero ahora llega el momento de dar una oportunidad a la comunidad. A diferencia de Lambán, que ha perdido la confianza en los aragoneses y cree que puede pasar sin hacer ningún proyecto. ¿Por qué va a ser recordado si no ha hecho ni un solo proyecto estratégico que marque el futuro de Aragón? Eso es muy grave, no habrá nada por lo que se le pueda recordar.

Las mujeres parecen llevar la voz cantante en su grupo parlamentario, con ese espíritu guerrero que muestra sobre todo junto a Ana Marín, Marian Orós y Mamen Susín.

El contexto político es el que ha dado protagonismo a estas diputadas porque sus áreas son Sanidad, Derechos Sociales y Hacienda, tres materias cruciales en este momento. Cuanta mayor incapacidad muestra el Gobierno de Aragón, más fuerza tienen las propuestas del PP. Obviamente, además, creemos en la labor que hacen las mujeres y en su papel político.

Acusan a Lambán de 'sanchista' y de 'antisanchista'. ¿Es posible ser las dos cosas a la vez?

Sí, es compatible. Lambán está ensoberbecido porque se cree que es un referente en España y tiene voz propia, pero al final hace lo mismo que Sánchez. Comparte las mismas políticas y los mismos gestos. Pero ese proyecto está agotado, se nota el hartazgo. Por esa sensación de que no ofrece un futuro es 'sanchista' y, sin embargo, a la hora de decidir por las políticas de Aragón, Sánchez perjudica a los aragoneses. El culpable de esas políticas es Sánchez, pero por la irrelevancia de Lambán, que solo utiliza su voz propia para engrandecerse él. Está endiosado y eso no sirve de nada a los aragoneses. Hay muchos ejemplos: Juegos Olímpicos, Convenio de Transición Justa, Presupuestos Generales del Estado, política fiscal, ayudas al funcionamiento, la agencia espacial, la financiación autonómica, la PAC, la política hidráulica...

¿Cómo se siente en el cara a cara con Lambán en las Cortes?

Aquí siempre es muy importante conocer a tu rival. En su caso tiene una trayectoria muy dilatada en política local, provincial y en las Cortes. Somos ya viejos conocidos. A Lambán lo respeto mucho como presidente de Aragón, pero me molesta que a veces no mantiene el nivel político y tiene que recurrir al insulto, buscando el enfrentamiento personal. Eso, aun respetándole mucho como presidente, me hace perderle el respeto como político. A veces trata incluso de humillar cuando no le hace falta porque es el presidente de todos los aragoneses.

¿Se ha sentido alguna vez humillada?

Él lo ha intentado y sus palabras, objetivamente, son menosprecios. Pero yo sé el lugar que ocupo y nunca le voy a insultar ni lo he hecho. Tampoco me he referido a él en lo personal, jamás. Ni en el debate he utilizado las diferencias que puede tener con Sánchez, con alguna ministra o con algún presidente del Alto Aragón. Nunca me he referido a ese tipo de cuitas, que son muchas. No me interesa lo orgánico del PSOE, solo la rendición de cuentas de un presidente que está degradando la imagen de la institución de la Presidencia.

En su penúltimo rifirrafe, le dijo a Lambán tras descartarla como futura candidata: "Ay, si yo le contara mis aspiraciones..." ¿Cuáles son esas aspiraciones?

Me refería a todas las aspiraciones de mi vida: las personales, las profesionales... La política no ocupa todo el tiempo de mi vida y eso fue una manera de decirle que esas alusiones que tratan de invadir tu esfera personal están fuera de lugar en la vida parlamentaria.

¿Ha pensado alguna vez que podría ser la candidata del PP al Gobierno de Aragón?

No.

¿No se le ha pasado por la cabeza?

Cualquier diputado tiene que estar preparado para dar el paso que le pidan y, en este caso, Jorge Azcón me ha dado la oportunidad de llevar la portavocía de las Cortes, lo que permite dar continuidad a un mensaje. Pero no, no he pensado en ser candidata.

Así que tampoco ha soñado con ser presidenta de Aragón.

Para no perder el foco, lo más importante es saber cada uno dónde le toca estar. A mí me encomendaron en enero con mucha firmeza, sobre todo con confianza, la labor de portavoz parlamentaria en un año y medio crucial. Y en eso he concentrado todas mis fuerzas, de verdad.

¿Su relación con Azcón es fluida?

No es caer en el halago decir que es una persona muy trabajadora, totalmente implicada y comprometida en su papel como alcalde y presidente regional. Es muy accesible y genera confianza. Cada uno tenemos ahora nuestra responsabilidad en instituciones diferentes, pero la fluidez existe. Hoy mismo (el pasado viernes) he hablado con él a las 8 de la mañana. Le he consultado una cosa de la pregunta que iba a hacer en las Cortes, hemos comentado la prensa... Puedo hablar en cualquier momento con Jorge y él se nutre mucho de lo que pasa en las tres provincias.

¿Quiere decir que nota confianza?

Noto que tengo mucha libertad, no me siento nada tutelada. Y eso demuestra confianza. También sé cuándo tengo que coordinar o ratificar algunas decisiones, pero Jorge deja trabajar a la gente y eso me parece muy importante.

¿En esa relación fluida con Azcón le ha desvelado dónde estará el próximo año?

No. De hecho, creo que eso está solo en su cabeza.

¿Hay muchas quinielas en el partido?

No. La duda la tenemos todos, pero no es un tema del que en estos momentos se hable. Cada uno está centrado en su responsabilidad y cuando llegue el momento se dilucidará y ya está.

Lambán se refiere a Azcón algunas veces sin nombrarlo en las Cortes. ¿Cree que tiene ganas de medirse con él en un cara a cara?

Al final, el líder del PP en Aragón es Jorge Azcón. Lambán, además, deja en ocasiones en mal lugar a Lola Ranera, que es su portavoz en el ayuntamiento. Él asume a veces el papel de la oposición en el consistorio y se refiere a temas que son intrínsecamente locales. Él mismo debilita la labor de oposición del PSOE en el ayuntamiento.

¿No va a ser la precampaña muy larga?

Siempre lo es.

Tanto ruido durante tantos meses no puede ser bueno.

Es que yo creo que estamos siempre en campaña, aunque es verdad que cuanto más se acerca la fecha, más se intensifica el mensaje hacia los ciudadanos.

¿Dan por hecho que no se van a adelantar las elecciones?

Eso solo está en la cabeza de Lambán. Objetivamente, no vemos que haya ningún motivo para hacerlo. Otra cosa es que él hubiese querido utilizarlo como estrategia.

¿Cree que la gente entiende por qué los dos grandes partidos nunca llegan a grandes acuerdos pese a referirse a ellos cotidianamente?

La voluntad de acuerdo debe existir por ambas partes. Además, debe llevar aparejado un contenido. Pero el que más responsabilidad tiene es el que más debe prestarse y ser más generoso. Y eso es lo que no está haciendo el Gobierno de Lambán, que le basta con el cuatripartito para sobrevivir y tener la presidencia. Nosotros le hemos ofrecido este año pactos por la sanidad, la fiscalidad, económico, energético, social... No ha habido nunca intención de llegar a ninguno. El último es el de la fiscalidad, que aún estamos esperando a que nos conteste algo. El PP se ha centrado en el IRPF y le ha hecho una propuesta selectiva y temporal, nada que ver con esa bajada de impuestos indiscriminada que decía en el pleno Lambán. Yo creo que ni nos escucha.

¿Solo en el IRPF?

Sí, sabemos que es lo realista. El Gobierno de Aragón, habiendo recaudado ya más de 120 millones, a los aragoneses les puede devolver una parte deflactando el IRPF para que tengan más poder adquisitivo. Eso es sentido común. ¿Qué necesita la gente? Más dinero.

"Los partidos de izquierda no saben gestionar si no es a costa del bolsillo de los ciudadanos"

¿Cuánto podría llegar a las clases medias si se cumpliera alguna de las proposiciones que hace el PP?

Los mejores cálculos los puede hacer el Gobierno. Nosotros aplicamos el 4,1, pero en función de la renta puede suponer 30 o 40 euros al mes. Hemos pedido los datos para hacer una propuesta lo más realista posible y no nos los han dado, pero por lo que ha supuesto en otras comunidades estaría en torno a esas cantidades. Eso da para pagar parte del incremento de la luz, para incorporar fruta a la cesta de la compra, para el depósito de gasolina... Estamos hablando de cuestiones básicas.

¿Pueden ser cerca de 500 euros al año?

Más o menos.

¿Se pueden pagar menos impuestos y no afectar a los servicios sociales?

El mantra ese de que con más impuestos hay mejores servicios públicos Lambán ha demostrado que es mentira. Con más impuestos no ha dado mejor servicio. Ahí tenemos el ejemplo de la sanidad.

¿Puede explicar en pocas palabras por qué insisten en que el Gobierno de Aragón lo está haciendo tan mal?

Primero porque Lambán niega la realidad. Describe una realidad que no se corresponde con lo que están viviendo los ciudadanos. Eso es algo endémico de los gobiernos de izquierdas. Ya pasó en aquella crisis de Zapatero con Solbes. Y si niegas los problemas, no tomas medidas, llegas muy tarde o le echas la culpa a otros. No paran de hablar de 2015 cuando en los últimos 20 años en Aragón solo en cuatro ha gobernado el PP.

¿Cuál sería la primera decisión que tomaría el PP si gobernara en Aragón?

Es prioritario tomar medidas que tengan un efecto inmediato en la población como la bajada de impuestos. Creemos en ella y ya ha funcionado. Genera la activación de la economía y el empleo y puedes atender las necesidades de la vida cotidiana. Además, es importante reforzar la sanidad. Este Gobierno autonómico, y eso es un dato objetivo, es el único que ha reducido un 4% el presupuesto. Ha tenido 2.000 millones más en su Gobierno y no ha cambiado para bien la vida de los ciudadanos.

Las visiones de los impuestos son muy contrarias. La izquierda entiende que si se recauda menos, hay menos dinero para destinar a los más necesitados.

Porque ellos no saben gestionar si no es a costa del bolsillo de los ciudadanos.

¿Cómo lo harían?

Creemos en la iniciativa privada, en el emprendimiento y en la capacidad de los ciudadanos para saber dónde tienen que gastar y cómo. Creemos en la prosperidad y en la igualdad de oportunidades frente a la igualdad sin más. A las personas les tienes que dar esa posibilidad para prosperar con el esfuerzo que cada uno quiera poner.

¿Por qué están seguros de que el PP va a ganar las próximas elecciones?

Porque estamos muy en contacto con la gente, escuchamos mucho y vemos que hay un hartazgo generalizado. Hay un cambio de ciclo que no solo se palpa sino que lo dicen las encuestas. La materialización de estas se ve en las elecciones y ya se ve que la gente está eligiendo modelos del PP: Galicia, Madrid, Castilla y León o Andalucía. El cambio de ciclo es irrebatible.

¿Dónde estará Mar Vaquero en la próxima legislatura?

Soy hiperdisciplinada. Me encanta la política, me gusta trabajar y me siento con confianza. En la vida profesional, como les digo a mis hijas, allí donde estés tienes que darlo todo. Además, creo que la política está para servir a los demás y eso me gusta.

Viaja mucho por Aragón. ¿Eso es vertebrar el territorio?

Ya venía haciéndolo. Un diputado autonómico debe conocer todo el territorio. No lo hago solo yo, lo hacemos todos, también Azcón y la secretaria general del partido en Aragón, Ana Alós.

Pensando en clave electoral, parece que el resultado va a estar en un puño.

Los aragoneses deben saber que solo hay dos partidos que pueden gobernar Aragón, el PSOE y el PP. Va a estar en un puño y la gente va a tener que elegir si quiere tener más de lo mismo y resignarse con ellos o que haya una alternativa. Aquí vamos a apelar al voto útil. Si la gente quiere un modelo alternativo al PSOE, debe concentrar la fuerza en el partido que sabe que puede ser la alternativa. Y solo es uno: el PP.

Hay plataformas como Teruel Existe que pueden tener mucho que decir y no tienen un posicionamiento claro.

Teruel Existe es un partido político, decidió abandonar ser una plataforma. Y conforme esté en las instituciones se tendrá que ir posicionando.