El espejismo de la unidad

La fórmula magistral de la unidad de las izquierdas no se vende en farmacias. Se está buscando –y se sigue ensayando– en algunos rincones de Aragón, especialmente en la capital aragonesa, con la esperanza puesta en la cita electoral de mayo de 2023 y dos experiencias grabadas a fuego: el éxito electoral de la confluencia de 2015 y el dramático divorcio de la campaña de 2019.

Hasta ahora, los «múltiples intentos» para acordar un frente amplio de izquierdas que supere todas las iniciativas anteriores han fracasado. Pero algunos de los protagonistas todavía no cierran la puerta a seguir intentándolo. Aunque el tiempo cada vez apremia más, la política es el arte de lo posible. Y cualquier unidad es posible hasta que se cierran los registros para presentar las candidaturas municipales.

La Zaragoza de 2023, sin embargo, poco se parece a la de 2015 y 2019. Tampoco el escenario a escala nacional es el mismo. Pese a ser Jorge Azcón el alcalde con menor apoyo en las urnas de la historia de la ciudad, el popular ha capitaneado una legislatura compleja opacando a su socio de gobierno, Ciudadanos, y ha conseguido trasladar la imagen de líder omnipresente sin apenas desgastar su figura pese a tener el dudoso honor de liderar la ciudad durante la huelga más larga de la historia en el transporte público.

Da por hecho que revalidará la alcaldía. Enfrente tiene a un PSOE que, aunque aspira a la mayoría absoluta con Lola Ranera como candidata, previsiblemente necesitará socios para desbancar a quien sea que tenga enfrente; sea Azcón o un segundo espada si este decide aspirar al Pignatelli. Esos socios que necesitarían los socialistas (porque no hay mayorías absolutas en el ayuntamiento desde hace décadas) se miran entre sí, por ahora, casi con los recelos intactos desde 2019.

Pese a todas las dificultades, ha habido intentos serios por superar esa fractura. Aunque a escala autonómica los tres partidos a la izquierda del PSOE (Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida) han dejado claro que concurrirán por separado a las elecciones, todos estos actores, junto a Zaragoza en Común, dejaron la puerta abierta a hablar por un futuro distinto para la capital aragonesa.

Tanto que, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, llegó a pactarse una fecha concreta en el calendario para esa primera reunión cara a cara, con un colaborador externo a todos los partidos con la intención de mediar para crear algo «nuevo», donde todos quepan y nadie se sienta agraviado, superando las heridas pasadas, con el único objetivo de tratar de ganar eficacia en las urnas y de ofrecer una alternativa sólida a las propuestas de derechas en la plaza del Pilar.

No en vano, en las últimas elecciones con tres listas a la izquierda del PSOE, CHA se quedó fuera al no llegar al 5% de los votos (pese a lograr 15.311 votos), ZeC logró tres concejales (con 33.423 votos, el 10% de los sufragios) y Podemos dos ediles (20.551, el 6,2% del total).

Pero la búsqueda de una nueva confluencia despierta, de nuevo, los mismos recelos y casi el mismo dolor que el que provocó la ruptura de 2019. El paso atrás de Yolanda Díaz y su plataforma Sumar para las elecciones municipales y autonómicas, evitando el charco de los complejos procesos a nivel local, tampoco ha ayudado a forzar una unidad que seduce en términos teóricos a todos, pero que cuesta llevar al terreno de lo político, lo personal y lo real.

Representantes de tres de los cuatro partidos concernidos y convocados a esa reunión que finalmente no llegó a celebrarse en la capital aragonesa (Izquierda Unida, Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista) confirman que ha habido contactos y que estuvo a punto de celebrarse ese encuentro. Desde Podemos Aragón declinaron hacer valoraciones al respecto.

Aunque cada una de estas formaciones políticas está eligiendo –o lo ha hecho ya– a sus cabezas de lista, ello no significa que todos den las listas por cerradas. «Hay intentos de acercamiento, pero no han avanzado a día de hoy», confirmaron fuentes de Izquierda Unida, que incidieron en la importancia de hablar de «política» y de «modelo de ciudad».

Algo diferente

Desde Zaragoza en Común, donde sus máximos dirigentes ya han anunciado que no continuarán en política, recuerdan que están dispuestos a renunciar a sus siglas y a construir algo diferente. «Hacer primarias no quiere decir que excluyamos la unidad», dicen fuentes de la plataforma, que consideran que la unidad es todavía «factible» y que no van a «tirar la toalla» en ningún momento para seguir en la búsqueda de una lista unitaria con el fin de «echar a la derecha».

Chunta Aragonesista es el único partido de izquierdas que se quedó fuera del Ayuntamiento de Zaragoza en las últimas elecciones. Y el que, de las fuentes consultadas, rechaza de plano confluir antes de las elecciones, aunque reconoce que han participado en los contactos previos para hablar de la unidad.

«Aportamos algo que las demás listas de izquierdas no aportan: el aragonesismo. Estamos trabajando mucho y vamos a recuperar el espacio que nos corresponde. Les pedimos a las demás fuerzas de izquierdas que hagan lo mismo para recuperar un gobierno progresista», defienden desde CHA en la capital aragonesa.

Por tanto, aunque rechazan de inicio participar en una confluencia, reconocen que asistirán a «cualquier encuentro» con el resto de formaciones de izquierdas «por responsabilidad y por convencimiento».

A siete meses para las elecciones, la fórmula magistral para tratar de sumar apoyos a la izquierda del PSOE sigue siendo una incógnita. Las urnas darán el resultado final: si tenían razón quienes vislumbraban de nuevo el desastre de 2019 o si con estas nuevas circunstancias el camino por separado, frente a una derecha crecida, acabó sumando más que otra suma de siglas.