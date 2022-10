La galería de tiro de la Policía Nacional en San José: El 'búnker' de Miraflores

La tranquilidad reina una mañana cualquiera de octubre en el parque Miraflores de Zaragoza. Los perros se cruzan entre el paseo de los más mayores, atentos y de brazos cruzados ante el avance de unas obras próximas. Paco y Manolo creen que no se les escapa nada. Si ven algo que no les termina de convencer, la solución la tienen a mano pues la comisaría de la Policía Nacional de San José se levanta en la parte lateral del parque.

Aunque están ojo avizor, no saben que la comisaría cuenta bajo sus pies con una galería de tiro. Si fueran conscientes, se quedarían con las ganas ya que su uso está «restringido» única y exclusivamente para los efectivos de Policía Nacional. No obstante, en ocasiones también han llegado a «acuerdos puntuales» con algunos ayuntamientos para que sus efectivos de Policía Local pasen su respectiva revisión ya que ellos no cuentan con este tipo de infraestructuras.

Por el campo de tiro de San José pasa el 100% de la plantilla de Aragón para completar un reconocimiento enmarcado en el Plan Nacional de Tiro, «desde el Jefe Superior hasta el último de la lista». No se trata de una prueba de aprobado o suspenso, sino de «una evaluación trimestral de sus funciones y actitudes» que queda reflejada en su historial y a la que podría acceder un juez en cualquier momento. Esta es la principal función que cumple el campo de tiro de San José según explican a este diario dos de sus instructores, Jesús y Fran.

La prueba –concertada mediante cita previa– no va más allá de la media hora y el ejercicio requerido se completa en un par de minutos. El resto de la sesión está orientada a la labor docente por parte de los instructores. Y es que esta es la segunda función que cumple el campo de tiro, pues allí también reciben a grupos pequeños a quienes enseñan aspectos relacionados con el manejo de escopetas y cargas y descargas. «Te tiene que gustar tanto el tiro como la docencia. Y a mí me encanta hablar con la gente», asegura Jesús.

La palabra que más se repite en este búnker es seguridad. Todo está medido al milímetro y nada puede fallar. De hecho, un recorte de prensa cuelga del corcho y recuerda que un alumno en prácticas falleció hace unos años en Marbella. Puede pasar si se tambalea el más mínimo detalle. En los 25 años que Jesús lleva como instructor no ha tenido que lamentar «ningún incidente» por arma de fuego.

Ellos nos entregan unos cascos para no dañar nuestros oídos ante la recreación de estos ejercicios. Fran cumple las órdenes de Jesús. Un par de disparos a dos manos. Se agacha y repite. Avanza un par de metros. Disparo con la izquierda, disparo con la derecha. Esto es lo difícil. «A alguno se le olvida que tenemos dos manos», reconoce Jesús. El olor a pólvora se deja notar a unos cuantos metros y penetra todavía más cuando nos acercamos a la posición de Fran. Ya nos podemos quitar los cascos.

Los cinco niveles

En el caso de que el funcionario evaluado no alcanzara el nivel exigido, se divide el grupo y se le presta un atención personalizada. Entre los errores más frecuentes, enumeran algunos vicios que entorpecen el uso del arma como «imprimir mucha fuerza en el uso del disparador» o «apuntar con un ojo en vez de con el otro». En total existen cinco niveles, desde el más básico en el que los ejercicios están destinados a apuntar, empuñar el arma y la precisión del disparo hasta el más avanzado ya dirigido a los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES). Aquí ya se les evalúan las exigencias de niveles más bajos –como manejos especiales al cambiar de cargador y desplazamientos– en situaciones de penumbra, por ejemplo.

El principal objetivo que persiguen los instructores es conseguir que el cerebro esté «lo suficientemente educado» como para dar una respuesta en cuestión de segundos, es decir, «trabajar la proporción en el uso del arma en la medida que corresponde». En este sentido, los instructores inciden en que las intervenciones policiales que terminan con disparos son «residuales», tanto que en los últimos tres años apenas se pueden llegar a contabilizar un par. En los años 80, durante la época de plomo de ETA, los atracadores sí que iban provistos de armas de fuego, por lo que la respuesta que ellos podían dar no es la misma que la que tienen que dar a día de hoy ante ataques con arma blanca. Se trata de medir las distancias en esos ataques a diez, cinco o dos metros.

Los escenarios que se plantean a los funcionarios pretenden aproximarse a situaciones reales que puedan encontrarse en un entorno urbano. Entre una de las escenas recreadas recuerdan el asalto a una comisaría de policía mientras un agente atendía a un denunciante. En ese momento, tiene que empuñar el arma, evitando en todo momento pasarla por el ciudadano para terminar apuntando por el otro lado del ordenador. Puede pasar y para eso lo entrenan. También recrean pasillos, para lo cual cuentan con guías en el techo que permite colgar el material. Para meterle esa dosis de «estrés» que genera una situación real, Jesús les acompaña mientras apoya su mano en el hombro del funcionario que se evalúa. Eso sí, desde que entran a la sala tratan de transmitirles confianza y seguridad.