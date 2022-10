La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, defendió ayer a «ultranza y sin ningún tipo de matiz la honorabilidad de los alcaldes y alcaldesas, la decencia y el compromiso que tienen con sus pueblos, al margen del color y del partido político que representan». Lo hizo durante la clausura de las Jornadas de Formación de las Juventudes Socialistas de Aragón, celebradas durante el fin de semana en Calamocha.

Pérez hizo estas declaraciones en respuesta a las palabras «absolutamente desafortunadas» del diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte. «Afirman que los alcaldes venden al mejor postor sus territorios porque no tienen recursos», palabras «que no es que no compartamos, sino que las combatimos», dijo la socialista.

«Donde radica el proyecto socialista es abajo, en la administración de carácter local, donde los alcaldes aspiran a mejorar la vida de sus ciudadanos y trabajan sin descanso», apuntó Mayte Pérez. «Faltar a la honorabilidad y decencia de los alcaldes que son elegidos por sus ciudadanos es dudar de los ciudadanos mismos», agregó.

Financiación incondicionada

Además, la dirigente socialista también rechazó que Guitarte describiese los ayuntamientos de la provincia de Teruel como instituciones «en la plena indigencia» ya que desde que gobierna el PSOE en Aragón «se ha incrementado en un 115%» la financiación incondicionada. «Nos la encontramos con 9 millones de euros y la hemos elevado a 20,5».

También subrayó Pérez la importancia de la liberación de los remanentes para engrosar el presupuesto de las entidades locales, indicando que, desde que gobierna el PSOE en España, «hemos aumentado los remanentes de tesorería en un 189%, de 56 millones a mas de 160 en esta provincia».

«Hemos defendido siempre que es necesaria una mejor financiación autonómica y, por ende, de los ayuntamientos. Pero que en este momento digan que los ayuntamientos están en la indigencia es absolutamente falso», concluyó la dirigente socialista.