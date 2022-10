Los impagos en el rastro se disparan con deudas de más de 7.000 euros

No son buenos tiempos para el mercado ambulante de Zaragoza, donde se ha disparado el número de impagos de las tasas del mercado, que se traducen en la pérdida de licencias y en la disminución del número de puestos. El ayuntamiento ha retirado este año 11 permisos por deudas que superan los 7.000 euros, después de llevar entre 12 y 13 años sin pagar los recibos.

Desde el área de Mercados explican que en 2019, con la entrada del Gobierno de PP-Cs, se revisó el grado de cumplimiento del pago de las tasas y se comprobó que había un número determinado de vendedores que llevaba desde 2009 y 2010 sin abonar ni un solo recibo. Entonces se inició un proceso de negociación con los afectados y se les llegó a ofrecer un plan de pagos para que pudieran conservar sus licencias.

Durante la pandemia se paralizó la tramitación de los expedientes, conscientes de la complicada situación que atravesaban tras varios meses sin poder montar sus puestos y otros tantos con restricciones, hasta que en 2021 se retomó el proceso con la apertura de 14 expedientes. Solo tres afectados recurrieron la decisión, y finalmente el ayuntamiento firmó el pasado mes de abril el decreto para dar de baja 11 puestos.

"Problemas económicos"

La tasa municipal es de 49 euros al mes, un 20% menos que hace medio año, cuando se decidió rebajar su coste para ajustar su precio a la situación actual y garantizar y la viabilidad del mercado, con 364 puestos operativos en el textil ambulante y 234 en el rastro, según los datos facilitados por Mercados.

Desde la plataforma admiten que hay vendedores «con problemas económicos» para poder hacer frente al pago de las tasas y aseguran que cada vez son más los que se encuentran en esta situación, ya que en llevan meses acumulando pérdidas, haciendo frente a unos costes asfixiantes y a una caída de las ventas que ya alcanzan el «40%». «Se han retirado varias licencias pero lo que nosotros queremos es alcanzar un acuerdo», se queja el representante de la plataforma, Diego Clavería, que a finales de mes mantendrá un encuentro con la concejala de Mercados, Carmen Herrarte.

Los vendedores reclaman una línea de ayudas para hacer frente a las consecuencias de las crisis

Desde el mercado ambulante cuestionan que el consistorio haya centrado sus líneas de ayudas en la hostelería y el comercio de proximidad, sin tener en cuenta a los ambulantes. «Nos parece una iniciativa muy positiva y necesaria, no podemos decir lo contrario, pero también deberían de haber pensado en nosotros, que durante la pandemia estuvimos cerrados y luego sufrimos las restricciones de aforo igual que los demás», señala Esther Jiménez, una de las vendedoras del mercado zaragozano y anterior representante de la junta.

«Nos parece un agravio porque nosotros también hemos sufrido unas pérdidas cuantiosas. Directamente no pudimos trabajar y no hemos recibido el apoyo del ayuntamiento», prosigue Jiménez, que explica que los ambulantes no solo luchan contra la inflación o la escasez de productos, también contra la meteorología ya que una jornada de lluvia puede arruinarles el día. Entre las peticiones que pretenden trasladarle a la concejala, además de una línea de ayudas, se encuentra la moratoria de las deudas e, incluso, una rebaja de la tasa que deben pagar por instalar sus puestos cada miércoles y domingo.

Cada vez "menos rentable"

Los vendedores insisten en que la crisis de suministros, el incremento en el precio de la gasolina y, en definitiva, la subida generalizada de los precios por la inflación ha encarecido sus productos, y cada vez les resulta «más costoso y menos rentable» montar sus puestos.

«Ahora pagamos un 10% más por nuestros productos», explica Jiménez, que insiste en que han tenido serios problemas para recibir el género. Clavería explica que la mayoría de sus productos son importados de China, por lo que han sufrido retrasos importantes a la hora de recibirlos, por no hablar del aumento del coste. Así que han incrementado los precios entre «un 5% y un 10%».

«O los subíamos o íbamos a pérdidas, y aún así ahora es muy difícil sacar el beneficio de antes, muy bien tiene que salirte el día. Hay que tener en cuenta el público que nos compra, tampoco podemos disparar el precio porque no vendrían», explica Clavería, que asegura que el traslado al parking de La Almozara «fue la peor decisión que se pudo tomar». En esta zona, prosigue, las ventas no han hecho más que caer de forma estrepitosa. Antes de la pandemia ya se planteó la posibilidad de buscar nuevas ubicaciones para los miércoles y poder llegar así a una clientela más variada, pero fracasaron en su intento. Una alternativa que quieren volver a negociar ahora con el Gobierno de PP-Cs.

La apertura de los miércoles «es una ruina» porque la afluencia es mínima. De hecho, los domingos suelen vender hasta un «85%» más que entre semana por lo que el montaje de los miércoles se reduce a la mitad. No obstante, la opción de que el rastro solo se abra los domingos tampoco entra en sus planes. Al menos por ahora.