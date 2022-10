Los vendedores piden un cambio de ubicación para sortear la crisis

En el mercado ambulante de Zaragoza muchos son los nostálgicos que recuerdan sus años de gloria en las inmediaciones de La Romareda, donde el rastro adquirió una fama que, admiten los propios vendedores, se ha ido perdiendo con los años. Desde que se instalaron en el parking de La Almozara las ventas no han dejado de caer (un 40% desde la pandemia), mientras los costes no paran de subir. Así que desde la plataforma del mercado quieren volver a negociar su traslado al Arrabal y La Romareda durante los miércoles para poder sortear la crisis.

Esta opción estuvo sobre la mesa en la pasada legislatura y, después de desecharse, parecía que los vendedores ambulantes se habían resignado y habían aceptado que tendrían que seguir montando los miércoles y domingos en el mismo lugar. Pero la pandemia y la inflación ha provocado que los negocios sean insostenibles, tanto que muchos de ellos han optado por dejar de acudir al rastro entre semana. «El único día que es rentable es el domingo, y solo si el tiempo acompaña», explica el representante de la plataforma, David Clavería, que añade que la falta de productos y el incremento de los costes les ha obligado a aumentar el precio de sus productos. Nuevos precios En general han subido «entre un 5% y un 10%», comenta Esther Jiménez, vendedora de lencería en el mercado zaragozano. «Somos conscientes de que no podemos incrementarlos mucho porque nuestro público tampoco tiene un gran poder adquisitivo, pero es la única manera de no ir a pérdidas y, aún así el beneficio que obtenemos es muy pequeño», explica. La rentabilidad de sus negocios es muy ajustada y prácticamente nula durante los miércoles. Los domingos venden hasta un 85% más que entre semana, cuando se acercan hasta La Almozara «familias y grupos de amigas que no sueles ver los miércoles», dice Clavería, que asegura que muchas de las clientas tienen que utilizar hasta dos buses diferentes para llegar hasta la zona del mercado. «Esto no es normal. En todas las ciudades de España se refuerza el servicio de autobús durante los días de mercado menos en Zaragoza. No se qué es lo que pretenden desde el ayuntamiento», denuncia. Una de las reivindicaciones más sonadas de los vendedores del rastro es la ampliación de la línea de bus 42. «Son solo 150 metros extra, porque no sería necesario ni modificar su recorrido», apunta el representante de la plataforma zaragozana. Cierto es que desde el consistorio se les ha prometido en reiteradas ocasiones que esta carencia se solventaría, pero a día de hoy la única forma de llegar hasta este punto aislado de la ciudad es con el 34 y 51 (este último solo los domingo), el CI2, o en coche. 'No' a la ampliación de la línea 42 Desde Movilidad descartaron antes de la pandemia prolongar hasta el rastro la línea 42 porque «podría afectar negativamente» a la ruta que tiene principio y final en La Paz y Actur-Rey Fernando y que atraviesa los barrios de Torrero, Romareda, Casablanca y Delicias. Los tiempos de recorrido, las frecuencias o el número de buses que prestan servicio en cada línea están calibrados en función de la demanda y no veían oportuno alterarlas. Pero desde la plataforma no reblan en su empeño y tienen pendiente reunirse con la concejala de Mercados, Carmen Herrarte, este mismo mes. «Necesitamos soluciones porque nuestros negocios no son rentables y el ayuntamiento nos las tiene que proporcionar», reitera Clavería que insiste en que no pasan por instalar más bancos y papeleras. «Tenemos que ponerle facilidades a la gente para que venga al mercado, esa es la mejor solución», señala el vendedor.