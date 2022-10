Carmen Calvo, sobre la ley Trans: "El PSOE debe asegurarse de estar en el lado correcto"

Carmen Calvo (Córdoba, 1957), protagonizó este lunes el ciclo El tiempo de las mujeres organizado por la Universidad de Zaragoza. La exvicepresidenta del Gobierno de España y actual presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso atendió a EL PERIÓDICO antes de su charla con la periodista aragonesa Encarna Samitier.

Su carrera refleja una constante ruptura de los techos de cristal. ¿Cómo lo ha vivido?

He sentido que representaba a las demás. Tengo una dimensión bastante colectiva de mí misma; siempre que estoy en algún lugar de responsabilidad política no dejo de pensar que estoy representando a todas las demás. Creo que eso es importante, porque da sentido a lo que decides, pensando en cómo repercutirá para las demás.

¿Qué fue más difícil?

Ser vicepresidenta única durante año y medio cuando llegamos al Gobierno y tomamos el relevo del PP fue muy, muy complicado. Hubo acontecimientos muy complicados en Cataluña, con la sentencia del procés, hubo que tomar muchas decisiones muy rápido, negociar con los partidos cada semana, porque también era ministra de relaciones con las Cortes. Noté el peso real de lo que representa estar en el poder.

El techo de cristal más evidente por romper es el de la presidencia del Gobierno. ¿Lo ve cerca?

Llegará algún día. Ha habido ahora 44 días en los que ha habido una primera ministra en Reino Unido, una ganadora clara de las elecciones en Italia, y una primera ministra en Francia. Y en España llegará. Depende de que los partidos elijan a una mujer. Acabará llegando, porque ya estamos en muchas posiciones y eso hará que haya una candidata que lo consiga. Eso es por lo que hemos luchado las feministas: por repartir y compartir el poder, también la presidencia del Gobierno. Faltaría más. España es el país más retrasado en eso.

¿Ve posible reconciliar las posturas dentro de su partido y que salga adelante la ley Trans? ¿Cómo ha vivido la marcha de Antonelli?

Carla Antonelli ha salido del partido, no se jugaba ningún cargo. Mi partido ha hecho todas las leyes de igualdad en este país y las ha hecho con tanto rigor y fondo político que todas han ido al Tribunal Constitucional, y todas han salido bien de allí. En las siguientes que hagamos tiene que ocurrir lo mismo, luego tenemos que hacer un trabajo muy riguroso y garantista de proteger a los menores para que, cuando demos ese paso, lo demos con la garantía de solvencia y de rigor con las que el PSOE ha hecho hasta ahora todas las leyes de igualdad.

¿Qué supone que el mayor debate exista no solo en el seno del Gobierno, sino de su partido?

Este debate es lógico, porque es un tema importantísimo que afecta a cosas fundamentales de nuestras vidas y de nuestros menores. Lo anormal sería que no hubiera debate en la ley Trans. En ese debate deben participar los expertos, psiquiatras, médicas, profesores, familias… Cuando ese debate se canalice bien, el Parlamento tendrá que tomar decisiones seguras. Y tenemos que tener en cuenta lo que ocurre en otros países. No seríamos una sociedad democrática si no hubiera debate y a mi partido tampoco le extraña. Somos un partido de mayorías, de gobierno, y en algunos temas tenemos que ir con la cautela de estar en el lugar correcto en las decisiones que tomamos. Lo que me gustan son los debates con ideas, argumentos, verdades y con fundamento científico de las cosas.

¿Cree que dará tiempo a hacer ese debate en esta legislatura?

Pues… mi grupo está trabajando en eso. En el programa electoral teníamos previsto hacer una ley LGTBI, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que tomar decisiones que sean acordes con nuestro ordenamiento jurídico, con la protección de los derechos de los menores, que es el tema que más me preocupa. Entiendo que lo haremos bien porque somos un partido muy veterano.

¿Qué opina de la política aragonesa y del cuatripartito que lidera el socialista Javier Lambán?

Creo que está haciendo algo muy interesante: ponerse de acuerdo en las cosas; por lo menos en las que permiten que las instituciones funcionen y que los ciudadanos tengan confianza en la política. Eso es el corazón de la democracia