El turismo en Aragón apunta a récord en octubre debido al calor

Las altas temperaturas de los últimos meses y semanas han elevado las visitas a los puntos más destacados de la comunidad y, al mismo tiempo, no han servido de freno para las reservas hoteleras de cara a la temporada de nieve.

Así se desprende de los datos que manejan en distintos puntos del Pirineo aragonés, donde los datos de octubre apuntan a un posible récord de visitantes, y las previsiones para los próximos puentes hacen prever una gran afluencia.

Destacan que queda "todavía un mes" para llegar al que habitualmente se considera el inicio de la temporada de esquí, el puente de la Constitución, así que hay tiempo para acumular precipitaciones en forma de nieve. Aun así, en algunas zonas esperan más reservas de última hora.

En Jaca insisten en que es "pronto" para hablar de la temporada de la nieve. Pero la tendencia en octubre y para los próximos puentes es "muy buena".

"Más visitas de lo habitual"

"Se ha notado que la climatología ha sido buena, con más visitas en octubre de lo habitual y, sobre todo, con una mayor presencia de mayores, que habían dejado de salir en la pandemia y ahora mejoran con creces los registros de 2019", explicó la concejala de Turismo, Olvido Moratinos.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca detectan un cierto cambio de comportamiento y prevén que haya más reservas de última hora.

Anabel Costas, miembro del comité ejecutivo de la entidad, señala que las altas temperaturas están animando las visitas en todo el Alto Aragón, "incluso excursiones de día", para ver los colores del otoño y hacer senderismo. De cara a la temporada invernal, señala Costas, "aunque hay usuarios que siempre quieren reservar con mucho tiempo, se prevé que por la falta de nieve todavía haya más reservas de última hora".

Por ahora, pocas cimas blanquean y no se esperan precipitaciones en forma de nieve en dos semanas, pero las reservas empiezan a estar lanzadas en localidades como Sallent de Gállego, al lado de Formigal. Su alcalde, Jesús Gericó, confirmó que "no se ha observado un retraimiento de las reservas para invierno; más bien al contrario". Tiene ya "altos niveles" de reserva para el puente de diciembre e, incluso, para Navidad. "La ocupación real dependerá de la nieve, pero la gente no se quiere arriesgar a no tener alojamiento cuando caigan las primeras nevadas", aseguró.

Los destinos sin pistas: la ocupación no baja del 65%

También son altas las reservas hoteleras para el puente de noviembre y para diciembre en Alquézar, en el Somontano de Barbastro, donde se perfilan como alternativa para quienes no practican el esquí o también para quienes planifiquen una escapada. "El de diciembre, si finalmente no nieva, puede ser un puente tremendo", augura el alcalde de Alquézar, Mariano Altermir.

Para el de Todos los Santos, se espera una respuesta "espectacular" para culminar un mes de octubre en el que la ocupación "no ha bajado del 65%". Una "muy buena cifra" para un mes de octubre, recuerda, que con estas temperaturas mantiene abiertos hasta los cámpings de la localidad.

El termómetro de los senderistas que recorren las pasarelas del río Vero lo demuestra: se espera cerrar el mes con 10.000 visitantes, frente a los 9.000 de 2019, aunque aún por debajo del boom de 2021, con 13.000.

En Aínsa también confirman los "grandes datos de octubre". "Hemos registrado un 10% más de turistas extranjeros que en los mejores años; es una cifra muy importante para nosotros que bate el récord para este mes", señala su alcalde, Enrique Pueyo.

Pese a la inflación y a la incertidumbre por el cambio climático, los turistas y los hosteleros del Pirineo no temen la llegada del invierno. Si las previsiones se cumplen, los puentes festivos dejarán buenas cifras en la zona.