El Congreso de los Diputados acoge esta semana los debates para la toma en consideración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, interpeló este jueves a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para exigir un compromiso significativo con la implantación de las ayudas al funcionamiento a empresas en zonas despobladas, tal y como se puso como condición indispensable para estudiar el apoyo al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

"No aceptaremos menudencias", dijo el diputado aragonés después de que la ministra trasladase a Guitarte que cumplen el compromiso con Teruel Existe, aunque la agrupación exige un mínimo de 10 puntos porcentuales en contratos y autónomos para que cumplan su objetivo.

Desde la tribuna, Guitarte argumentó que con el planteamiento anunciado en primera instancia, el Gobierno fija ayudas de 17,8 euros mensuales por trabajador con salario medio en Teruel (en los contratos fijos ya creados), mientras que la Comisión Europea permitiría llegar a 393 € al mes, y en el modelo noruego se alcanzan 151 € al mes, "con el que han conseguido en una década un aumento del 5% de la población", recordó.

El diputado turolense explicó así las cifras: un contrato de salario medio en Teruel representa para la empresa un coste salarial de 23.598 euros, lo que de acuerdo con la norma de la Comisión Europea (que autoriza a bonificar hasta el 20% de los costes salariales) supone una bonificación de 4.716 euros por trabajador y año.

Solo 17 euros al mes

Sin embargo, la reducción anunciada por el Gobierno solo son 213,6 euros al año; es decir, 17,8 euros al mes. Y en cuanto a la reducción del 5% de la cuota en la cotización por contingencias comunes de las empresas en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial, anunciada por el Gobierno, representa realmente solo un 0,95% de los costes laborales, cuando la Comisión Europea permite llegar hasta el 20%. "Estamos aplicando menos del 1%.

También comparó el desarrollo de esta misma medida en Noruega, "donde las ayudas al funcionamiento se fijan en bonificaciones de 10 puntos porcentuales" de la parte de la cotización de la patronal. "En España eso implicaría pasar de 23,6% en la cotización por contingencias comunes de los contratos a 13,6%, lo que representa una disminución del 43% en la cotización en lugar de ese 5% anunciado".

Todo ello para la provincia de Teruel representaría unos 8,5 millones de euros, pero con la aplicación del modelo noruego "supondría 72,5 millones de euros y con las autorizadas por la Comisión llegarían a 188 millones de euros".

Guitarte planteó que las ayudas deben extenderse también a los autónomos, que son la mayor parte del tejido productivo, "siendo además que la Comisión Europea equipara empresas con autónomos", que deben tratar por igual los contratos existentes como los de nueva creación, y que deben aplicarse con carácter retroactivo a enero de 2022.

Teruel Existe ya presentó su propuesta a varios ministerios para que se establezca una bonificación de 10 puntos porcentuales en las cotizaciones de las provincias de Soria, Teruel y Cuenca para todos los contratos y autónomos; y una mejora adicional para nuevas contrataciones y autónomos en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Guitarte exigió el cumplimiento de los acuerdos y compromisos, enfatizando que "con incentivos significativos se podrá atraer empresas; con medidas insuficientes no habrá resultados, ni se conseguirán los objetivos perseguidos".

"Si las ayudas al funcionamiento no se aplican de forma efectiva para conseguir sus fines, no podremos apoyar estos Presupuestos. Está en sus manos"

"No aceptaremos menudencias, no aceptaremos un continente sin contenido, la formalización administrativa de un instrumento de intervención sin capacidad real de estimular la actividad económica e influir en la consolidación y creación de empleo. Como ya hemos dicho, si las ayudas al funcionamiento no se aplican de forma efectiva para conseguir sus fines, no podremos apoyar estos Presupuestos. Está en sus manos", resaltó.

La ministra Montero calificó como un paso de gigante la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento en las provincias más despobladas, y defendió que es lógico que primen más el empleo nuevo. "Se trata de que haya nueva instalación de industrias y empleos en estas zonas".

Además, reconoció que la propuesta del Gobierno es "discutible", pero también "muy razonable". Con todo, invitó a que las comunidades complementen el porcentaje restante con sus propias medidas, "por ejemplo con ayudas a la inversión". En su conclusión señaló que "hemos cumplido con su formación política tal y como decía en los presupuestos del año pasado.