David Ubide: «Con este modelo se tomarían mejores decisiones en incendios»

El zaragozano David Ubide ganó, con el equipo Sin Rocket no hay paraíso -Pedro Orós, Andrés Fanós, Lorenzo Cano, David Morilla y Diego Royo- el hackatón de la NASA recientemente celebrado en Zaragoza, con un sistema de modelización de incendios.

Han ganado el ‘hackatón’ (maratón de programación) ‘Space Apps Challenge’ de la NASA en Zaragoza con un programa de modelización de incendios, Predictfire, ¿en qué consiste?

Es un programa basado en el modelo de Rothermel, que sirve para hacer predicciones sobre la evolución de un incendio según cuatro variables: inclinación del terreno, recursos acuáticos, biomasa y viento. Es un modelo que tiene varias décadas, y se ha ido perfeccionando. Basándonos en él, y con los datos de la NASA (el hackatón consistía en aprovechar estos para crear un programa informático) hicimos un modelo de predicción de fuegos en la zona de Moncayo. Así, se crean mapas en los que se puede elegir desde el punto de ignición a las condiciones climáticas, y se visualiza a qué zonas afecta o en qué fase está cada zona (ardiendo con distintas intensidades, carbonizado...) según el tiempo transcurrido.

¿Sería algo así como un simulador de incendios?

Por un lado consigues una simulación de por dónde y cómo avanzaría el fuego, y con esta información podrías disponer, por ejemplo, las dotaciones de bomberos u otros recursos y tomar decisiones en un operativo de extinción, teniendo en cuenta también las fuentes de agua cercanas.

¿Se usan sistemas parecidos en la extinción de incendios reales actualmente?

Sinceramente no lo sé, imagino que los cuerpos de bomberos tendrán sus modelos, pero no serán como este, porque no es fácil contar con datos concretos de un lugar e implementarlos en un sistema. Si en 24 horas de concurso conseguimos crear una representación más o menos fidedigna de la evolución de posibles fuegos en una zona concreta, con tiempo se podría afinar mucho más.

¿Han pensado en vender el modelo?

No, no es la idea, cada uno tenemos nuestros trabajos y estamos contentos. Desgraciadamente desarrollar bien el proyecto requeriría tiempo y dinero y un público potencial que compre la idea, y con el sector público es difícil porque tendría que haber un concurso con unos pliegos específicos al que nos pudiéramos presentar. Y en caso de que esto se diese es probable que alguna consultora grande perfeccionase un modelo antes. Pero es un proyecto altruista, y si alguna institución se nos acerca y quiere ver qué podemos ofrecer, nosotros encantados (ríe).

¿Tienen algún cálculo de cuánto podría mejorar la eficiencia en la extinción con un modelo como este?

No, es muy difícil de calcular, porque en un incendio real no se pueden repetir condiciones idénticas en un fuego o terreno para comprobar qué opción es mejor. Lo que es seguro es que se tomarían mejores decisiones, porque toda predicción es más fiable contando con datos más precisos.

Estrictamente hablando del concurso, ¿qué recorrido tiene el proyecto ahora, una vez que ganaron en Zaragoza?

Este hackatón de la NASA es el más grande que se organiza a nivel mundial, hay unos 30.000 participantes en el mundo (unos 70 en Zaragoza). Una vez ganada la fase local se elige a 36 proyectos de todo el mundo, y de ahí salen seis ganadores que pueden visitar la NASA. Con un proyecto anterior (un visualizador de satélites en órbita terrestre) en otra edición llegamos a estar entre los 36. A ver qué pasa...