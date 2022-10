La DGA se abre a rebajar el tramo autonómico del IRPF

Se acerca el último tramo del año, la hora de cerrar los presupuestos autonómicos de 2023, el momento al que el cuatripartito quiere llegar con buena parte de los deberes hechos. Se cocina a fuego lento desde que Javier Lambán anunció el 22 de septiembre en las Cortes de Aragón que el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, se pondría en contacto con todas las fuerzas parlamentarias para tratar de avanzar en posibles acuerdos en materia de inflación, apoyo a las empresas y fiscalidad.

En estas semanas se ha avanzado y, aunque parece bien difícil que se produzca un acuerdo por consenso, algunas posturas han cambiado. Por ejemplo, el Gobierno ya no se cierra a rebajar el IRPF en su tramo autonómico. La idea es pues que lleguen algunas de las modificaciones más demandadas por el Partido Popular o Ciudadanos, aunque no lo harían en los términos propuestos por estas dos formaciones.

Se trataría de "reformular" el IRPF sobre la base de los comportamientos que ha tenido los años anteriores, y que, según Pérez Anadón, en estos momentos "se pueden modular". Se hará, eso sí, de manera proporcional "con rebajas (o subidas) igualitarias" y sin deflactar este impuesto como propone el PP.

"Lo que nunca pasará es que a un ciudadano que gana 200.000 euros se le rebaje tres veces más que a uno que ingrese 20.000, que es exactamente lo que plantean", ha dicho este viernes el consejero, que explicó que el acuerdo para una reforma impositiva "tiene varios frentes abiertos y uno de ellos es todavía el del cuatripartito", donde partidos como PAR, Podemos y CHA habían mostrado posiciones distintas en materia fiscal.

El consejero de Hacienda no quiso especificar si esa modulación supondría bajar el IRPF a las rentas bajas y subirlo a las altas. "Será algo parecido a eso sin ser exacto", se escapó Pérez Anadón, que no quiso adelantar su impresión final a la espera de que se conozca el resultado final de las negociaciones, que primero deben concretarse en el seno del cuatripartito.

Las peticiones del PP

Previamente, la portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, recordó que su grupo plantea una bajada de un punto en los tramos del IRPF hasta 34.000 euros y deflactar el IRPF hasta los 60.0000 euros, además de la deflactación de los mínimos personal y familiar hasta los 60.000 euros, todo ello con efectos retroactivos a 1 de enero del presente ejercicio.

La propuesta del partido conservador supondría una merma en la recaudación de unos 140 millones de euros, una cantidad "asumible" para el PP, según aseguró Mar Vaquero. Y los es para los los populares "por el exceso que ha habido hasta agosto en la recaudación de 127 millones, el aumento del 10% del techo de gasto no financiero y los 800 millones que supondrá la liquidación de 2020. Digan lo que digan es viable".

No comparte los números el titular de la Hacienda aragonesa, quien, de hecho, dijo que las cifras no son "ciertas". No lo son "las que tienen que ver con las previsiones en el presupuesto ni el supuesto exceso en la recaudación de 127 millones que hace tres meses decían que eran 327".

Ahora, según Pérez Anadón, "son en torno a 70 millones" y poco tienen que ver con la inflación. Más bien con los impuestos autonómicos como Sucesiones, y, en este caso, "nadie elige cuándo se muere", o con las Transmisiones Patrimoniales, "que están relacionadas con la actividad económica y no con la inflación".

"Ahora ya tengo todo" para seguir buscando el acuerdo, dijo el consejero en el sentido de que se ha reunido ya con todas las partes, "y para trabajar en el presupuesto de 2023", que está al caer. "Si la reformulación afectara a otros impuestos y no exclusivamente el IRPF, debe tenerse en cuenta porque afectaría al techo de gasto".

En todo caso, el consejero aseguró que las reuniones con los grupos parlamentarios han sido "muy positivas" por cuanto se ha contrastado el impacto real de las distintas propuestas, "con euros contantes y sonantes", y eso ha permitido que todos ellos "reconsideren de algún modo sus posiciones".

El resto de grupos

"La voluntad de acuerdo por parte del PP se mantiene", había dicho Vaquero poco antes, aunque las distintas visiones con otros partidos hacen prácticamente inviable un consenso. De Izquierda Unida, por ejemplo, que pide una fiscalidad "justa y progresiva" en la que "no puede haber bajadas si no hay subidas, para no perder recaudación".

Saz (Cs) se reunió el martes con Pérez Anadón y le trasladó una propuesta pensando en "el alivio fiscal" de las clases medias: una rebaja de hasta un punto en el tramo autonómico del IRPF en bases liquidables de hasta 36.000 euros en declaración individual

Además, quiere "derogar la ley del impuesto de sucesiones y donaciones, que bonifica y favorece a las grandes fortunas" y exige un nuevo canon sobre el impacto paisajístico, ambiental y social de las grandes industrias de producción energética.

En cuanto a Ciudadanos, José Luis Saz se reunió el pasado martes con Pérez Anadón, a quien trasladó una propuesta pensando en "el alivio fiscal" de las clases medias (una rebaja de hasta un punto en el tramo autonómico del IRPF en bases liquidables de hasta 36.000 euros en declaración individual y 50.000 en conjunta) y considerando también a los jóvenes en cuanto al acceso a la vivienda.

No obstante, el Gobierno de Aragón no ha informado de sus intenciones a la formación naranja, donde se cree que incluso se puede producir una nueva reunión la próxima semana. Vox no informó de las conclusiones de su reunión en Hacienda.