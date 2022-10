El cambio climático es el mayor reto al que nos enfrentamos a nivel mundial ya que, aunque puedan aparecer grandes diferencias regionales, ningún país o territorio es inmune al calentamiento global. En el caso de España, donde en los últimos 30 años solo los grandes desastres relacionados con el clima han provocado pérdidas de 25.000 millones de euros (la mitad de ellas relacionadas con la sequía), los daños podrían aumentar drásticamente si las emisiones continúan al ritmo actual.

Si no se produce un descenso de la emisión de gases de efecto invernadero en el momento actual y se alcanza la neutralidad climática más allá de 2050, lo más probable es que para esas fechas se produzca un incremento de las temperaturas de 2°C.

Y un sector tan importante como el agroalimentario sería de los más perjudicados por su elevada dependencia del clima. En general, un calentamiento global de incluso 1,5°C se traduciría en una bajada apreciable de los rendimientos y de la calidad de la producción en las zonas actuales de cultivo, pero más especialmente en las zonas más calurosas y áridas del sur peninsular.

Por ejemplo, se podría llegar a perder más un 10% de la superficie más apta para los vinos de calidad en toda España y un 80% de la superficie de variedades de olivo; también podría llegar bajar en torno al 8% los rendimientos del trigo en España.

Con un incremento que alcanzara 2°C los daños podrían ser muy graves y podría, por ejemplo, llegar a descender más de un 15% el rendimiento de cereales como el trigo en algunas regiones; la superficie de viñedo de alta calidad podría reducirse en un 20%; y en el caso del olivar, únicamente la variedad picual podría mantener los rendimientos en secano en las zonas interiores de cultivo. No obstante, más allá de esos 2ºC, incluso el rendimiento de esta variedad se resentiría de forma importante sin aportes de agua.

Las mayores pérdidas irían asociadas al incremento del estrés hídrico en los cultivos debido al aumento de la evapotranspiración, por el aumento de las temperaturas, y al descenso de las precipitaciones. Este descenso iría acompañado de consecuencias: una mayor frecuencia de sequías, 10 veces más alta si se alcanzan los 2 °C; el incremento de la aridificación, ya que dos terceras partes de la península podrían se clasificadas como áridas o semiáridas; incendios; erosión; olas de calor; y el incremento de la media de temperaturas máximas hasta en + 3°C.

Además, las lluvias serían más intensas, lo que generaría erosión, y se concentrarían en épocas como el otoño, por lo que el agua sería menos aprovechable por los cultivos.

Estos daños se podrían incrementar aún más por la mayor incidencia de plagas y enfermedades, que en el caso del trigo podría llegar a aumentar en un 60% las pérdidas actuales con un incremento de 2°C, pero sobre todo por el conjunto de adversidades climáticas, que actualmente provocan pérdidas de al menos un 6% del valor de la producción agraria cada año.

El paulatino incremento de la temperatura aumentaría de forma claramente perceptible la intensidad y la frecuencia de extremos climáticos como olas de calor, lluvias torrenciales, o pedriscos, los que más preocupan al agricultor. Estos episodios podrían ser especialmente graves en la zona mediterránea una vez se alcance un calentamiento de 2°C.

Es importante señalar que, aunque existen medidas de adaptación que podrían amortiguar parte del impacto, estas tienen una capacidad limitada que podría verse sobrepasada si no hay una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los recursos hídricos

Un ejemplo es el agua disponible. En un país donde el 75% de su superficie sufre algún tipo de riesgo de desertificación y donde un 25% de los acuíferos corren algún tipo de riesgo, los recursos hídricos podrían disminuir un 11% una vez se alcancen los 2°C de calentamiento, lo que aumentaría la competencia y la conflictividad por los recursos.

Otro serían los seguros, una de las piezas claves de la política agraria en España, que en el futuro podrían tener dificultades para ofrecer una cobertura asequible por el incremento del riesgo, y suficiente por el descenso de los rendimientos medios.

Todos estos impactos suponen un fuerte incentivo para los esfuerzos de mitigación, al no existir áreas o cultivos inmunes al cambio climático, por lo que el coste de no hacer todo lo posible para disminuir las emisiones puede ser demasiado elevado como para no tenerlo en cuenta.

Pablo Resco Sánchez es Responsable Dpto. Gestión Riesgos Agrarios, Agricultura y Energías Renovables de COAG