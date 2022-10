Aragón atrae talento investigador

Desde su creación, la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid), adscrita al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón ha contratado a 107 investigadores de excelencia. Los últimos 8 se incorporarán a partir de la próxima semana, después de un proceso al que se presentaron un total de 61 aspirantes de hasta once nacionalidades. Al llamamiento podían presentarse todos aquellos que contasen con un mínimo de 6 años de experiencia postdoctoral, con al menos dos años de postdoctorado en centros de investigación de reconocido prestigio internacional.

Finalmente, han sido ocho los seleccionados en las áreas de biomedicina y ciencias de la salud, ingeniería de la información y las telecomunicaciones; ciencia y tecnologías agroalimentarias, medio ambiente y sostenibilidad, desarrollo social y cultural, así como nanociencia, nuevos materiales y procesos.

Graciela Gil, bióloga madrileña: «Yo hago ecología en el tiempo»

La madrileña Graciela Gil (43 años) se incorpora este martes al Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) gracias a un contrato Araid. Conoce ya el trabajo del IPE porque ya estuvo hace tiempo en el equipo durante seis años. Pero también en una universidad alemana y en otra británica.

El proyecto que va a desarrollar intenta «entender la dinámica de la vegetación en el tiempo», es decir, estudia cómo los ecosistemas vegetales responden a perturbaciones, como por ejemplo incendios o cambios más o menos abruptos. Eso le permite a esta licenciada en Biología «obtener datos numéricos que podemos utilizar para mitigar el impacto del cambio global actual», explica.

Asegura en el pasado hubo hechos equivalentes «no tanto en el origen pero si por el alcance» que pueden provocar subidas o bajadas de temperaturas o incendios frecuentes que es como «una reproducción del pasado de lo que se podría estar viviendo ahora». Esto le sirve para poder saber «cuánto tiempo va a tardar en recuperarse una masa forestal después de un incendio, o un pasto después de que haya determinado número de animales pastando en él». El trabajo lo resume la investigadora como «ecología en el tiempo. Miro al pasado para ver cómo los ecosistemas se van a recuperar de impactos abruptos», asegura.

Pero además, su línea de investigación también serviría para prevenir, porque se trata de «reconstruir el paisaje antes de la perturbación, ver cómo era su funcionamiento, los indicadores que hacían que el ecosistema funcionara y cómo se recupera tras un impacto». Esa información es «muy útil» porque para hacer un plan de gestión, por ejemplo, dice, de un Parque nacional, habrá que «tener en cuenta factores que afectan a su recuperación para gestionarlos de otra manera». En el caso de incendios en el pasado en el Pirineo, sabiendo «cuánto tiempo va a tardarse en recuperar un hayedo, un pinar, etc... sabremos qué área lo hará antes».

Tiene claro Gil que, aunque haya un control exhaustivo de los incendios, «el fuego seguirá existiendo porque es imposible de controlar la casuística», por eso su trabajo es muy «actual» porque ayudará a gestionar mejor áreas forestales.

Graciela podría quedarse en Alemania trabajando, pero vuelve a España y a Aragón porque «este equipo (el IPE) es el mejor en el que he trabajado y lo he hecho en muchos». «Da apertura a ideas transgresores y cumplen otro requisito fundamental y es que la gente tiene una relación sana con el trabajo y eso no es tan frecuente», afirma.

En cuanto a la comparación de las posibilidades en España y fuera de las fronteras, señala que aquí, «el tejido investigador humano es excepcional pero la mayor diferencia es por financiación» y otra deficiencia es la de «la gestión de los medios, que es poco flexible. Hay errores sistémicos de estructura que hay que atajar».

Elena Gálvez, química zaragozana: «Busco hidrógeno limpio»

La zaragozana Elena Gálvez (46 años) tiene «muchas ganas de volver a casa», no solo a la capital aragonesa, sino también a la Universidad de Zaragoza y el CSIC –donde realizó el doctorado–, a los que «debo mucho» y al Instituto de Nanociencia y materiales, «que me ofrece unas posibilidades tremendas porque está en expansión». La investigadora no se incorporará hasta primavera porque actualmente es profesora titular en la Universidad de la Sorbona en París y pretende crear una «alianza entre la de Zaragoza y la francesa» y que sea «una posibilidad de internacionalización» para Unizar.

El proyecto que desarrollará esta licenciada en Químicas, en la especialidad de Energía y Medioambiente, tiene que ver con las energías renovables. En concreto, la iniciativa Araid que trabajará en Zaragoza es sobre «procesos de electrificación mediante el usos de plasma –un estado de la materia–, que permite producir electricidad renovable y cuando aplicamos estos plasmas a procesos químicos, conseguir mejoras y evitar el uso de una fuente fósil». Es decir, buscará «la producción de hidrógeno bajo en carbono y renovable», un hidrógeno denominado «limpio».

Gálvez lleva varios años fuera de España. Tras el doctorado se fue a Suiza, donde comenzó a trabajar en energía solar y renovable, después volvió gracias a contratos como el Juan de la Cierva o Ramón y Cajal, que «son bastante buenos». Pero llegó la crisis y decidió volver a Suiza con la idea de «encontrar una plaza permanente en investigación, mejorar mi currículum y experiencia como investigador». Ahí consiguió una plaza de profesora titular donde imparte clases en París.

«Creo que tengo mucho que aportar a mi comunidad y en genera al sistema español gracias a todo lo aprendido trabajando en el extranjero», asegura, e incluso tiene el deseo de «posicionar a Aragón como líder en este tipo de tecnologías» para lograr hidrógeno limpio.

Ella salió del país para continuar investigando, sin embargo cree que «se están haciendo las cosas bien, se está avanzando», señala. Incluso asegura que Aragón «está muy bien posicionado» en el fomento de las nuevas tecnologías y energías renovables pero también tiene claro que «no hay que pararse ahora, hay que seguir invirtiendo y apostar por convocatorias como esta de captación de talentos» para atraer a investigadores a la comunidad.

Gálvez reconoce que las condiciones fuera de España «son mejores» pero, como funcionaria del sistema francés, asevera que «no hay mucha diferencia a nivel de salarios pero la calidad de vida en Aragón no tiene nada que ver con la que tengo en París» y además, hay que tener en cuenta que los centros «están muy bien equipados a nivel de laboratorio y también de personal»; por eso, concluye: «En España vamos por detrás pero la calidad de vida no es la misma».