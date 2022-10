El director de la concesionaria del transporte de autobús urbano Avanza Zaragoza, Ríos, ha manifestado que el comité de empresa "está más cómodo en seguir con los paros que en llegar a un acuerdo" y poder cerrar el convenio colectivo 2020-2023.

Ríos ha realizado esta observación después de que fracasara la última negociación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) y que supone que el comité de empresa someterá a referéndum entre los trabajadores, el 2 de noviembre, la continuidad y ampliación de los paros a razón de dos horas en cada uno de los tres turnos, hasta las seis horas diarias, los días laborables, hasta el 8 de enero.

"Se han metido en unos paros de mes y medio que no saben cómo salir, es una huida hacia delante que les lleva al no acuerdo", ha observado Ríos. "Quieren --ha criticado-- romper todo y parece que se sienten mejor, más cómodos en el no acuerdo y que los paros duren más en lugar de cerrar el convenio y solo por no asumir la responsabilidad, pero son los líderes y tiene que asumir esa responsabilidad".

El responsable de Avanza Zaragoza ha comentado que el "gran problema" es que el comité piensa que los planteamientos que se han debatido en el SAMA --de una subida fija del 8,5% con una cláusula de revisión hasta el 12% en 2024--, están ahí, pero lo no firmado no existe y por ahora no hay nada firmado.

Esta situación obliga a prorrogar el último convenio anterior a 2020 y "así se puede quedar eternamente porque no saben cerrarlo y el problema es que no hay subidas salariales, ni actualizaciones por haber renunciado a la oferta del SAMA", ha agregado.

Para el director de Avanza, el comité "actúa en clave sindical, pero no en defensa de los trabajadores", ha resumido para recordarles que "tienen la llave" del acuerdo.

Falta "nobleza"

"La situación actual es peor" --ha considerado--, porque tras la propuesta del SAMA, que hizo suya la empresa para cerrar el convenio, el comité entiende que esa oferta es un punto de partida para negociar. "Avanza ya cedió y aceptamos la propuesta del SAMA, pero ellos insisten en aumentar las exigencias", ha añadido Ríos.

A su entender, esta actitud del comité revela una "falta de nobleza total" y les ha afeado que no la someten a referéndum para ver la opinión de la plantilla, pero si convocan un referéndum para alargar y aumentar los paros.

"Nosotros tomamos la iniciativa y lejos de que se vote la propuesta del SAMA por los trabajadores, el comité propone un referéndum para votar la ampliación de los paros, que es profundizar en el problema. No buscan una solución, sino escapar hacia delante y no saben cómo parar, ni cerrar", ha dicho.

Ríos ha señalado que el que lidera tiene que asumir la responsabilidad y "ser valiente, aunque tenga la crítica de otras secciones sindicales porque eso forma parte del juego".

Al respecto, ha dicho tener "serias dudas" de que los líderes del comité sean conscientes de que "tienen que cerrar el convenio y liderar, parece que no quieren asumir esa responsabilidad", ha abundado.

Salarios con 26% de subida

Por otra parte, Ríos ha comentado que en la última reunión ante el SAMA el comité llegó con una propuesta económica que "sumando todo es un 26% de aumento salarial", además de 4 días más de vacaciones a los 45 anuales que ya tienen. "No es alcanzable y lo peor es la actitud amenazante con el referéndum de los paros porque con el referéndum de la oferta del SAMA no se atreven".

Ha recordado que la propuesta del SAMA sobre el salario actual para un trabajador con 5 trienios supone llegar a los 41.800 euros brutos anuales de media, que "es más del 16%" sobre el actual salario", lo que es un una oferta "muy competitiva y por encima de la media del sector".

"Ven --ha concluido-- que queremos que se cierre el convenio y ellos lo entienden como una oportunidad de pedir más y el único argumento es la capacidad de parar un servicio público y meter presión al usuario, pero se equivocan absolutamente porque utilizan la amenaza constante".