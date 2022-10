Sara Martín, líder de UGT en Opel: «Vienen tiempos muy convulsos para el automóvil»

UGT ha revalidado la mayoría en las elecciones sindicales celebradas el pasado jueves en Stellantis Figueruelas, con 11 de los 31 delegados del comité de empresa.

¿Cómo valora los resultados?

El balance es muy positivo. Estamos muy agradecidos de que otra vez los trabajadores de Opel Figueruelas nos hayan apoyado y que no tengan ningún genero de duda de que no les vamos a defraudar. Vienen tiempos muy convulsos y vamos a estar como siempre para defender los derechos de los trabajadores de la planta.

¿Vienen nubarrones para la planta de Figueruelas?

No son tiempos complicados para la fábrica, lo son para todo el sector del automóvil. La electrificación conlleva un 30% menos de mano directa de obra y tenemos desde la pandemia un problema de suministro de componentes impresionante. A esto hay que sumar el encarecimiento de la luz, el gas y el transporte. Todas estas piezas forman una tormenta perfecta.

¿Cuánto empleo hay en riesgo?

A fecha de hoy, si se elimina la línea uno de la fábrica son 1.764 puestos de trabajo los que desaparecerían. Por eso nuestra prioridad es trabajar para que no destruyan y en caso de hacerlo, ubicarlos en otras partes de la planta.

¿El futuro de la línea uno está en el aire?

--A día de hoy tiene fecha de caducidad porque tenemos el Aircross y el Crossland que sabemos que se van. Son buenas noticias que venga el eléctrico Peugeot e-208, pero está pensado y preparado para pasar por la línea dos y no trae tanto volumen como para llenar la otra línea al completo. La empresa trabaja en otros proyectos pero no hay nada seguro. La clave es que lleguen inversiones no tanto para electrificar la línea uno, que sabemos que es más caro, sino para tener las herramientas que permitan ubicarlo todo, ya sea topando la otra línea o con otras alternativas.

¿Lo que ocurra con la segunda línea del Perte será decisivo para salvaguardar el empleo?

Desde luego. Estas ayudas van a ser totalmente claves para que Figueruelas pueda mantener el actual volumen de empleo.

La decisión sobre nuevos modelos e inversiones va a coincidir con la negociación del nuevo convenio, ¿teme que la empresa lo utilice como moneda de cambio?

Vamos a ser sinceros. No es que vaya a pasar o o no, es que son sus armas. Pero nosotros también tenemos las nuestras.

¿Qué objetivos se marca UGT en esta próxima negociación?

El objetivo primordial es el mantenimiento del empleo, tal y como viene el sector, con lo que supone la electrificación y los mensajes que el señor (Carlos) Tavares (CEO de Stellantis) se ha encargado de lanzar en los medios al decir que sobran 11 plantas del grupo en Europa. Estamos haciendo muchas propuestas. La sección sindical ya lleva todo este año trabajando de cara al convenio para plantear alternativas que permitan mantener el empleo aquí. Vamos a reclamar incremento del IPC, los contratos temporales al 100%, contratos indefinidos, revisión de tablas salariales... Ese ha sido nuestro programa electoral.