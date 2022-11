Desde hace unos días, el Gobierno central ha puesto en marcha un sistema de alertas inverso. Es decir, en lugar de que los ciudadanos sean los que avisen de emergencias que sea al revés, que los ciudadanos se enteren a través del móvil de forma rápida de cualquier circunstancia que pudiera ser peligrosa para su integridad. Por ejemplo, catástrofes naturales, terremotos, riadas o incendios.

El Gobierno ha establecido un calendario de pruebas y a Aragón le toca este miércoles, 2 de noviembre. Ese día te puede empezar a vibrar el móvil y a pitar y a salir el siguiente mensaje: "**** PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA **** Este es un mensaje de prueba de envío de alertas masivas desde 112 ARAGÓN. No responda a este mensaje. No llame al 112. Es un aviso de prueba. Gracias por su colaboración. Una vez leído el mensaje pulse "Aceptar" para eliminarlo de la pantalla. **** PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA ****”.

Estas alertas serán recibidas en todos los smartphone iPhone y Android, pero no en los teléfonos antiguos sin estos sistemas operativos. La alerta aparecerá de forma automática, ya que este sistema no necesita ninguna instalación. No usa SMS ni ninguna otra app porque funciona a través de la tecnología Cell Broadcast (Difusión en Células, en las que se divide el área de cobertura de las antenas de telefonía móvil), que permitirá llegar a los teléfonos que estén recibiendo señal de las antenas telefónicas del operador correspondiente. Cabe recordar que si el teléfono está apagado o en modo avión no se recibirá la alerta.

¿Dónde se llevará a cabo la prueba?

El sistema 'ES-Alert', que también es conocido como '112 inverso', se probará en la comarca del Alto Gállego, en la provincia de Huesca.

Este miércoles los vecinos de esta zona recibirán en sus teléfonos móviles una notificación emergente, acompañada de un pitido y vibración, que anunciará que se trata de una prueba y se les advertirá que no tienen que hacer nada en especial.

En estos momentos se encuentra en fase de prueba, pero en el futuro próximo este sistema permitirá al 112 Aragón enviar mensajes a la población indicando el tipo de emergencia, la zona afectada y los consejos de autoprotección a adoptar para minimizar las consecuencias.