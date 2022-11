Las demoras en los centros de salud de Aragón ya no deberían superar los 3 días

El Servicio Aragonés de Salud ya no da más margen a los equipos de Atención Primaria de los centros de salud con poblaciones asignadas de más de 10.000 habitantes y, «como norma general», establece que las demoras ya no deberían superar los tres días en Medicina de Familia y Pediatría. La orden, mediante una instrucción que entró en vigor el pasado 1 de noviembre pero que ya había sido anunciada por Sanidad, va al hilo de la necesidad de transparentar todas las citas en la aplicación de Salud Informa.

En este sentido, el Salud advierte de que, aunque se ha ido dando «un notable incremento» en el número de consultas disponibles desde hace unos días, «a fecha de hoy todavía no se ha extendido la visibilización» de los huecos «a todos los médicos y pediatras de los centros de salud que atienden a poblaciones de más de 10.000 habitantes», señala la instrucción firmada por el gerente del Salud, José María Arnal, y el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad.

La insistencia del Salud en visualizar todas las citas tanto en la web como en la app Salud Informa viene dada porque desde el Departamento de Sanidad se detectaron casos de pacientes que tenían demoras de más de 20 días con su médico cuando, en realidad, este tenía hueco disponible «al día siguiente o en esa misma semana», señalan desde la consejería.

Desde ya, deben ser visibles para el paciente las citas que respondan a la modalidad de demanda, demanda no presencial, renovación de receta electrónica y administrativa. No así las de consulta programada o concertada, domicilio urgente, domicilio programado y cita indemorable, que seguirán ocultas «dado que se gestionan directamente por los diferentes profesionales del centro de salud», señala la orden.

En caso de que en los equipos de Atención Primaria se produzcan «circunstancias puntuales sobrevenidas» como bajas, permisos no programados, vacaciones o días de libre disposición que conlleven cierres de consulta sí podría darse el caso de no visibilizarse las citas debido a la ausencia de ese facultativo. En este sentido, el Salud pide a los equipos que informen a la dirección de la situación eventual que podría conllevar un «acumulo de cupos».

El máximo de tres días fijado por el Salud para dar cita a un paciente ha sido recibido con escepticismo entre el personal de los centros de salud, que aluden a plantillas «ajustadas» y a un volumen «elevado» de pacientes al día para cumplir con el tope de 72 horas. «Al paciente hay que dedicarle tiempo y para cumplir esta medida el tiempo en consulta hay que recortarlo mucho. A eso hay que sumar ausencias o bajas que no se sustituyen, lo que agranda las demoras. Es complicado», indicaba a este diario un médico de Primaria de Zaragoza.

La orden que entró en vigor el pasado martes supone el fin de la instrucción del 22 de abril de este año, cuando con motivo de la séptima ola de covid en Aragón se fijo que las agendas de los profesionales de Medicina de Familia y Pediatría de los centros de salud urbanos, con población de referencia superior a los 10.000 usuarios, «debían ofrecer un mínimo de 20 huecos diarios para la citación de forma presencial».

Seis meses después, el Salud observó que en «un determinado número de agendas» de algunos centros «no ajustaba la oferta de huecos que se ordenaba, produciendo situaciones de una ficticia falta de accesibilidad del paciente a su médico de familia o pediatra, cuando en realidad existía oferta de citas disponibles», se indica.