No habrá huelga en el transporte y la logística de la provincia de Zaragoza. La patronal y los sindicatos han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre la bocina en la última cita que los reunía en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para firmar el nuevo convenio colectivo tras 12 reuniones infructuosas. CCOO, UGT y OSTA habían llamado a los 20.000 trabajadores del sector a la huelga durante cinco días este mes de noviembre tras dar por rotas las negociaciones.

Sin embargo, casi contra todo pronóstico y tras una maratoniana reunión, ha habido acuerdo en el órgano de mediación. La propuesta firmada recoge una subida salarial del 11,5% en tres años (el 5% el 1 de enero de 2023, el 3,5% a finales de 2023 y el 3% en 2024) y una paga lineal de 1.100 euros inmediata, no consolidable y que se retribuirá en función de la jornada de cada trabajador para suplir la carencia de incremento salarial en 2022, cuando no ha habido un convenio vigente. Si en 2023 y 2024 el Índice de Precios al Consumo fuese superior a las cifras mencionadas, el incremento podría alcanzar el 5%.

Además, el plus por distancia se eleva hasta los 42 euros y el plus mega dúo (el de los camiones articulados) será de 13,5 euros por día. El acuerdo también contempla una compensación por accidente de trabajo del 100% si se requiere hospitalización, mientras que si no es necesario pasar por el hospital la remuneración será de hasta el 90%. Se creará una comisión de trabajo paritaria que celebrará una reunión trimestral para dar nueva redacción al convenio e integrando normativa, se regulará el teletrabajo y se concederán una excedencia por fallecimiento de familiares de primer grado de hasta un mes. La compensación por festivo trabajado subirá hasta el 1,75% y la compensación por descanso trabajado será del 1,50%.

Los paros estaban convocados en dos tandas: del 7 al 11 de noviembre y del 21 al 25. Cinco jornadas de huelga en total que quedan en el dique seco tras el acuerdo concebido hoy en el SAMA. La sorpresa de este acuerdo llega tras nueve reuniones infructuosas celebradas a lo largo del año. Desde la representación de los trabajadores (CCOO, UGT y OSTA) señalan que "no estamos del todo satisfechos con varios aspectos del acuerdo como son la falta de adaptación a una nueva revisión y redacción con adaptación normativa y las dudas que genera el futuro de la evolución del IPC". De hecho, valoran que, "sin ser ideal", este acuerdo "sirve para desacumular la pérdida de poder adquisitivo". "Los 1100€ lineales a percibir antes del 31 de diciembre de 2022 es una cantidad superior a la actualización del 5% que hubiera dupuesto la revisión salarial para el 75% de las categorías en materia retributiva", explican desde la parte social.

El transporte y la logística es un sector que ha experimentado un año convulso. En los meses de marzo y abril se convocaron varias jornadas de paros patronales por la subida de los costes del carburante que pusieron en jaque a la logística. Aunque fue organizado a escala nacional, impactó de manera singular en Aragón, dado lo boyante del sector en los últimos años, sobre todo en el eje del Ebro. La planta de Stellantis en Figueruelas llegóa parar la producción y las mercancías movidas en Mercazaragoza cayeron a la mitad.

De hecho, en previsión de que esta huelga impactase de un modo similar, la industria aragonesa ya estaba preparando ertes para sus trabajadores y minimizar el golpe de los paros sindicales. BSH, por ejemplo, había previsto aplicar un expediente de regulación temporal de empresa para 1.550 trabajadores de sus plantas de Montañana y La Cartuja